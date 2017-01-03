Уникальный самолёт амфибия готов покорить Европу и США

Самолет-амфибия изначально создавался для военных целей. Его основным предназначением было слежение за вражескими кораблями на большом расстоянии. Амфибии являются самыми большими самолетами, они способны атаковать вражеские корабли и уничтожать их одним выстрелом. Этим самолетом было установлено более 100 рекордов. Самолет для тушения пожаров Бе-200 широко известен во всём мире. Но мало кто знает, что Бе-200 - это уменьшенный аналог Альбатроса, самой большой в мире реактивной амфибии.