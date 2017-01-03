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Таинственное «механическое воздействие» Эдуард Лимонов об официальной версии крушения Ту-154

16:15. 3 января 2017 Просмотров - 330 3 коммент. Опубликовал:

Таинственное "механическое воздействие"

«Основная фаза работы завершена», — сообщили нам на пресс-конференции самые ответственные лица, выше которых уже только премьер и президент РФ, а именно сообщил генерал-лейтенант Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полётов ВС РФ. А с ним рядом сидел министр транспорта Максим Соколов. Речь шла о работах по извлечению из воды останков пассажиров и кусков самолёта Ту-154, погибшего 25 декабря.

Байнетов перечислил сколько кусков самолёта подняты, внёс ясность в количество «чёрных ящиков», их оказывается было два, сообщил, что были подняты на поверхность 19 тел и свыше двух сотен фрагментов тел, но загадал новые загадки.

Оказывается, записи двух «чёрных ящиков» пока не расшифрованы, но, оказывается, была короткая связь пилотов Ту-154 с авиадиспетчерами, длилась она всего 10 секунд. При этом пилотом Ту была сказана «одна фраза, она говорит о начале особой ситуации».

Что это за фраза генерал-лейтенант не сказал. И что за особая ситуация не сказал.

Зато он вдруг объяснил следующее:

«Теракт — это же не только взрыв. Это могут быть и другие причины. Кроме взрыва на борту могло быть какое-то механическое воздействие. Не обязательно теракт был связан со взрывом».

Вот теперь мы все думаем (а «мы все» — это большая часть населения Российской Федерации) какое механическое воздействие случилось на борту ТУ- 154.

Какое?

Почти одновременно с пресс-конференцией, обнаружилось что расформировывают «авиабазу в Чкаловском». Если совпало так, что именно сейчас расформировывают авиабазу, откуда вылетел несчастный Ту-154, то напрашивается умозаключение, что авиабазу расформировывают в наказание за гибель этого самолёта.

Хочется неловко пошутить, мол не подсадили ли в Ту на военном аэродроме в Чкаловске какого-нибудь жуткого ящера, все помнят фильм «Чужой»? И ящер погрыз 73 пассажира на 230 кусков.

 

Но в таких ситуациях не шутят. Тут уместно скорбное молчание.

Если судить по нескольким «вершинам айсберга», а это:

— Запрет, введённый уже на следующие сутки после гибели Ту-154, всем гражданским судам, яхтам и катерам на выход в море. С целью скрыть от посторонних глаз найденное (тела пассажиров со странными увечьями?)

— Тотальное патрулирование отрядами национальной гвардии побережья. (С той же целью: скрыть от посторонних глаз невероятно изувеченные тела?)

— Расформирование авиабазы в Чкаловском. (За недосмотр внесения на борт самолёта чего-то, могущего оказать «механическое воздействие»?).

То становится понятным, что расследователи гибели ТУ-154 уже знают в чём там дело.

И, естественно, доложили об этом высшим должностным лицам государства.

А от нас скрывают, в чём там дело.

И напряжённо сейчас размышляют, как бы им нам убедительно соврать, не пугая нас.

А в чём там дело?

Варианты случившегося:

То ли в самолёт проникли злоумышленники — симпатизанты-смертники Халифата с мачете или топорами и изрубили всех в куски. «Солдаты Халифата» не обязательно, как мы знаем, действуют по команде из Халифата, чаще это добровольцы, присягнувшие Халифату издалека.

А самолёт был соблазнителен для «солдат Халифата». Мало того, что он летел в Сирию, так ещё на нём летел военный ансамбль имени Александрова — символ российской армии во всём мире. Военный коллектив должен был выступить на российской авиабазе Хмеймим, цель суперпритягательная.

То ли (не совсем правда «механическое воздействие») в самолёте распылили некий газ, вроде того, который применили в своё время наши спецслужбы с лучшими намерениями в театре на Дубровке, где шло представление «Норд-Оста».

Что касается неприступности аэропорта Чкаловский, то это сомнительная неприступность. Те, кто вылетал в последние годы оттуда, утверждают, что контроль там уступал контролю в гражданских аэропортах.

«Механическое воздействие» !?

Ну не томите же, скажите что случилось в самолёте Ту-154 за пару часов до рассвета 25 декабря, за те 10 секунд, о которых сообщил генерал-лейтенант Байнетов.

Вы же уже знаете!

http://svpressa.ru/society/article/163619/

 

 

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3 коммент.»

  • 8891 3349
    Gringo 3 января 2017 в 17:30 Ссылка Пометить
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    На форуме 911tm пользователи подробно изучили фото обломков самолета. Вопросы есть – 1500 фрагментов, на них следы резки по металлу, детали с открученными болтами и шурупами. Напоминает мусор с авиосвалки.
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  • 4552 -72
    JDU 3 января 2017 в 17:35 Ссылка Пометить
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    И чем Лимонов отличается своим ГЛУМЛЕНИЕМ над катастрофой от Божены Рынской или от Гринго?
    Все извращенцы одинаковы.
    У них и совесть извращенная

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