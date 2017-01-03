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Реалистичные 3D работы от Стефана Пабст (Stefan Pabst)

13:09. 3 января 2017 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал:

С первого взгляда на работы, которые исполнил Стефан Пабст (Portraitmaler Stefan Pabst), зрителя не покидает внутреннее чувство обмана, но этот обман не таит в себе ничего плохого, ведь обманутым оказывается наше восприятие.

И самое интересное, что столь реалистичные изображения создаются всего за несколько минут прямо у нас на глазах. Убедится в этом, вы можете на канале автора, где немец Стефан Пабст родившийся в России публикует видео запечатлевающие создание работ.

Реалистичные 3D работы от Стефана Пабст (Stefan Pabst)

Реалистичные 3D работы от Стефана Пабст (Stefan Pabst)

Реалистичные 3D работы от Стефана Пабст (Stefan Pabst)

Реалистичные 3D работы от Стефана Пабст (Stefan Pabst)

Источник: www.kramola.info

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