Реалистичные 3D работы от Стефана Пабст (Stefan Pabst)

С первого взгляда на работы, которые исполнил Стефан Пабст (Portraitmaler Stefan Pabst), зрителя не покидает внутреннее чувство обмана, но этот обман не таит в себе ничего плохого, ведь обманутым оказывается наше восприятие.

И самое интересное, что столь реалистичные изображения создаются всего за несколько минут прямо у нас на глазах. Убедится в этом, вы можете на канале автора, где немец Стефан Пабст родившийся в России публикует видео запечатлевающие создание работ.