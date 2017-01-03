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Противостояние кораблям и подлодкам НАТО. Гроза морей Буревестник

11:37. 3 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Сторожевые корабли дальней морской зоны проекта 1135 ("Буревестник") в истории российского флота занимают особое место. Разительно отличаясь от своих предшественников не только изящным обликом, но и системами вооружения и средствами обнаружения подводных лодок противника, передовой энергетикой и высоким уровнем автоматизации, эти корабли вывели дальнюю противолодочную оборону страны на качественно новый уровень. Удачная конструкция обеспечила им долгую активную службу на всех морских и океанских театрах, их возможности не исчерпаны и по сей день. Обладая современным ракетным, зенитным, торпедным и артиллерийским вооружением, СКРы проекта 1135 стали многофункциональными, самыми ходовыми и любимыми у военных моряков. Не случайно они были выпущены самой крупной серией.

Метки: Буревестник, вмф, Вооружённые силы России, корабли, подлодки
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