Противостояние кораблям и подлодкам НАТО. Гроза морей Буревестник

Сторожевые корабли дальней морской зоны проекта 1135 ("Буревестник") в истории российского флота занимают особое место. Разительно отличаясь от своих предшественников не только изящным обликом, но и системами вооружения и средствами обнаружения подводных лодок противника, передовой энергетикой и высоким уровнем автоматизации, эти корабли вывели дальнюю противолодочную оборону страны на качественно новый уровень. Удачная конструкция обеспечила им долгую активную службу на всех морских и океанских театрах, их возможности не исчерпаны и по сей день. Обладая современным ракетным, зенитным, торпедным и артиллерийским вооружением, СКРы проекта 1135 стали многофункциональными, самыми ходовыми и любимыми у военных моряков. Не случайно они были выпущены самой крупной серией.