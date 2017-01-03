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Президент отклонил очередной антисемейный антиконституционный закон «О Контингенте обучающихся»

13:08. 3 января 2017 Просмотров - 134 Один комментарий Опубликовал:

Источник: РИА «Иван-Чай»
Президент России Владимир Путин отклонил закон об АИС КОНТИНГЕНТ, сообщает портал Президента.

В качестве причины для отклонения Президентом указаны неопределенность круга лиц, имеющих доступ к базе, отсутствие ответственности лиц, отвечающих за хранение информации, а также открытый перечень сведений, которую необходимо будет представить о каждом ребенке и его родителях.

Соответствующие письма Владимир Путин направил Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Отклоняя закон, Президент, в частности, указал:

«Федеральный закон предусматривает создание государственных информационных систем «Контингент обучающихся» субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системы «Контингент обучающихся».

Полагаю, что Федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе «Контингент обучающихся», а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность».

Очередной антисемейный антиконституционный закон провели через две Палаты Федерального собрания депутаты Госдумы и Совета Федерации.

Как обычно, подобный законопроект вынесен на обсуждение в преддверье Новогодних праздников с расчетом на то, что никто не будет особо вникать .

Против принятия закона об АИС КОНТИНГЕНТ при голосовании в СФ РФ горячо выступила сенатор Елена Мизулина, в последние годы вставшая на бескомпромиссную позицию по защите интересов и прав семьи. Елена Мизулина поддержала обоснованность тревог родителей в отношении мегабазы данных и предложила полностью отклонить законопроект.

Также против закона, утверждающего тотальный электронный контроль над детьми, выступили и представители родительского сообщества.

В том числе от РИА «Иван Чай» Элина Жгутова и Ирина Яковлевна Медведева на канале «Царь Град».

Президент, за которым осталось последнее слово, был уже насторожен историей с поправкой к 116 статье УК и не стал доверять высокому Федеральному собранию как когда-то летом.

На это «недоразумение» со 116 статьей  указала Элина Жгутова на пресс-конференции с Путиным 23 декабря 2016 года.

Теперь Владимир Владимирович повел себя более осмотрительно и не стал подписывать откровенно антинародный законопроект .

Слава Богу!  Работаем, братья!

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 550 377
    Мама 3 января 2017 в 14:29 Ссылка Пометить
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    “Бешенный принтер” запрвляют межд. организации. НКО всех видов. Они уже выдали гранты на тотальный сбор персональных данных: они хотят иметь неограниченные данные о семьях с детьми, превратив “семейные гнёзда” в проходной двор. Данные будут доступны кому угодно: сатанистам, продавцам всякого дурмана, мошенникам, транспантологам, частным “хосписам” и др. криминальным элементам.
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