Новости Украины и Новороссии 03 января 2017

Кому наступило на хвост благо России. Ростислав Ищенко

Почему Европа, по крайней мере часть Восточной Европы, постепенно начинает снова поворачиваться в сторону России? Скажется ли этот тренд на позиции Украины и, вообще, что ожидает нашего буйного западного соседа в обозримой перспективе? На вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой в ее авторской программе «Необычная неделя» ответил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

— Разочарование людей, попытка решить свои проблемы сейчас уже за счет переориентации на Россию происходят не потому, что вдруг цвет флага Евросоюза перестал нравиться, и не потому, что в Европейском союзе немцы стали хуже жить. Может, они стали жить хуже, но по крайней мере из Украины и из Болгарии этого не видно. Разочарование происходит потому, что падение жизненного уровня достигло критической отметки, когда вы не хотите больше терпеть, вы хотите что-то поменять. И вы что-то меняете в своей политике.

Почему на Украине так убиваются по поводу безвизового режима? Потому что считают, что безвизовый режим — это означает, что ты взял в зубы свой украинский загранпаспорт, приехал с ним не на границу, а сразу в Португалию, Германию или Швецию. Пришел и работаешь, как немец, швед, португалец или как белорус в Москве. На самом деле, речь идет о фактически обычном туристическом «безвизе». То есть даже если бы его ввели, это значит, что в течение короткого времени, месяц, может быть, два, можно находиться в Европейском союзе без визы. И ты должен вначале доказать, что ты платежеспособен. Только раньше ты это доказывал в консульстве, а теперь будешь это доказывать на границе. То есть приграничные офицеры тебе будут говорить: предъявите валюту на время вашего пребывания, бронь гостиницы, билет туда и обратно.

Билет обратно нужен даже не потому, что, как многие думают, это гарантия того, что вы выедете обратно. Все прекрасно понимают, что при пересечении границы можно его выбросить. Билет обратно дает возможность отсчитать время вашего пребывания, а на это время вы должны предъявить деньги или гарантии поручительства о том, что кто-то за вас будет платить. Понятно, что при таком подходе на территорию ЕС попадет значительно меньше украинцев, чем попадало с визами.

Поэтому я и говорю, что там абсолютно завышенное ожидание. Но это, в общем-то, один из последних аргументов, которым нынешнее правительство еще пытается удерживать крышку на кипящем котле: потерпите еще немного, сейчас будет безвизовый режим, и вы все, наконец-то, сможете убежать из этого ада в Европейский союз и никогда больше не видеть наши противные морды. А мы здесь дальше как-нибудь останемся у власти.

Как только станет понятно, что никто никуда не убежит, возникнет вопрос — кто виноват? Коммунистов уже нет, они уже давно не только не при власти, но даже не в политике. Партии регионов уже нет. Есть умеренные националисты и неумеренные националисты. Те, кто умеренно обстреливал Донбасс, и те, кто его хотел обстреливать неумеренно, те, кто умерено вел гражданскую войну, и те, кто намерен был развязать ее неумеренно. И между собой они будут выяснять, кто больше виновен. С того момента, как они совершили в 2014 году переворот под европейскими лозунгами, которые однозначно гарантировали уничтожение украинской экономики, стало очевидно, что рано или поздно они должны будут вцепиться друг другу в горло. Потому что, во-первых, надо бороться за ресурсы, которых фактически не осталось. А во-вторых, народу все равно надо выдавать головы врагов. И если коммунистов и регионалов уже нет, то теперь дорогой Петр Алексеевич становится врагом. Потому что-либо он отдаст голову Авакова, либо Аваков отдаст его голову, либо Тимошенко, либо еще кто-то. Вот в чем теперь их проблема.

— Зажигательная история — допрос Виктора Януковича. Он пришел в Ростове под камеры при параде, с бумажками, адвокатом…

— В данном случае власти лукавят, потому что этот процесс никакой серьезной политической нагрузки не несет и не представляет для Украины никакой политической угрозы. Янукович уже выиграл несколько судов с Европейским союзом за возможность доступа к своим активам и за снятие с него всяческих обвинений. Украинские суды — последняя точка в последнем забеге. Украина не может сказать Европейскому союзу — мы не будем допрашивать Януковича, вы же начали процесс, вы его и заканчивайте.

С другой стороны, если Янукович окончательно пройдет все судебные процессы, возникнет вопрос — а кто в таком случае виноват в гибели людей? Вы же говорили, что это Янукович все устроил, но доказать этого не смогли. Януковичу предъявляли не экономические обвинения, ему вменяли конкретные политические преступления. То есть он дал приказ расстреливать на Майдане, он дал приказ разгонять и т. д. Если вы все это не доказали, если вы его по всем пунктам обвинения оправдали, то убитые-то все равно есть, и кто-то этот приказ отдавал, кто-то в них стрелял. Давайте тогда будем дальше расследовать. И объясните в таком случае, зачем вы, собственно, Януковича свергли, если он ни в чем не виноват. Вы же говорили, что его свергли, потому что он кровавый диктатор. А если он не кровавый и не диктатор? И тогда перед Украиной возникает проблема — что дальше-то делать? Как дальше защищать свою позицию?

Собственно, для этого и тянется время. Хотя когда они хотят что-то решить, они все очень быстро решают. Когда они чего-то не хотят, им все мешает, по большей части, правда, агенты Путина…

— Глупость, но тем не менее, налицо активизация украинских диверсантов.

— Диверсанты были, есть и будут, как и шпионы. Во-первых, даже на российской территории находится большое количество не только бывших граждан Украины или людей, считающих себя этническими украинцами, но и огромное количество таких русских, что русее не бывает, которые никогда не покидали территорию России дальше собственного райцентра, но которые по политическим причинам симпатизируют украинскому режиму. Еще в 2014 году был случай с женщиной из Вязьмы, которая собирала информацию. Ее ниоткуда не завозили, она жила там много лет.

В данной ситуации надо понимать, что мы фактически имеем дело с продолжением гражданской войны в рамках бывшего Советского Союза. Советский Союз распался, мы — формально независимое государство. Но тем не менее, взаимоотношения с бывшими союзными республиками у нас ментально не такие же, как с теми же болгарами, немцами или испанцами. То есть иные ощущения происходящего бытуют в моей бывшей, но моей стране. Поэтому группы поддержки тех или иных сил всегда были, есть и будут. Причем даже среди местного населения, среди граждан Российской Федерации. Тем более, в Крыму будут люди, которые симпатизировали или симпатизируют Украине.

И совсем необязательно они будут об этом заявлять. Будут так же в подполье работать. Там три года назад была еще Украина, и некоторые люди связали свое будущее с Украиной. Изменение политической принадлежности Крыма нанесло удар по их жизненным планам. И хорошо, если человеку было 65 или 70 лет, ему уже все равно. А кому-то было 30, кому-то было 40. Это в корне поменяло их планы, и, естественно, особой любви к России они не испытывают. Но кто-то не испытывает любовь молча у себя дома за чашкой чая, а кто-то пытается даже вредить и не рассматривает свои действия как попытку нанести ущерб России, он рассматривает их как попытку сделать себе хорошо. Ему надо, чтобы Крым был украинским, вот он и пытается вернуть его на Украину. Для того, чтобы все у него было так, как раньше, до перехода Крыма. Такие люди были, есть и будут.

— Проблема в том, что возвращение Крыма невозможно, и как было, уже никогда не будет.

— Это понятно огромному количеству людей, но если у вас есть какая-то проблема, то вы ее осмысливаете не только рационально, но и эмоционально. У каждого восприятия «когда было хорошо» свое. Но самое главное, когда человек пытается сконструировать свою жизнь, исходя из своего эмпирического опыта, он обычно не планирует, как будут выглядеть зияющие высоты при коммунизме. Он пытается пережить тот «золотой век», который он когда-то уже переживал, пусть этот век был и не очень золотым. Он пытается вернуться к чему-то, уже ему известному.

Точно так же люди, которые сейчас борются против России в Крыму и на других территориях, хотят вернуться к чему-то, что им было известно раньше и что они рассматривают как ситуацию более благоприятную, чем та, которая складывается у них в России сейчас.

Почему российские либералы выступают на стороне украинского режима? Потому что изменения, которые происходили в последние 15 лет в России, их не устраивают, в том числе и с точки зрения личных перспектив. Они рассматривали и продолжают рассматривать Украину как рычаг, при помощи которого можно изменить российскую политику и вернуть ее в более благоприятное для себя русло. Не потому, что кто-то из них этнический украинец, они рассматривают Украину как рычаг, который позволит им исправить в своих интересах ситуацию в России. Поэтому и выражают по отношению к Украине симпатии.

— Если говорить о либералах, то все, что плохо для России, они будут поддерживать. И все, что для России является благом, они будут критиковать.

— Это вполне естественно, потому что нынешнее развитие России серьезно наступает им на хвост, обрубает их политические перспективы и очень серьезно вредит их имущественным интересам. Естественно, они против этого будут бороться. Если у вас все было хорошо, а стало плохо, вы же радоваться не будете? Вот у них стало плохо. Они были властителями мыслей, властителями дум народа. Они фактически контролировали финансы, экономику страны. Они это делили между собой. А потом пришли другие и сказали, что больше так не будет и даже многое из того, что уже успели награбить, надо отдать. Они будут радоваться, что ли? Конечно, будут пытаться вернуться в то блаженное состояние, когда все было можно, а слово «нельзя» для них вообще не существовало.

Беседовала Инна Новикова, Правда.Ру

К оглавлению | Источник: news-front.info

Молчание значит поддержка: Пушков ждёт реакции Берлина на марш бандеровцев

Молчание Германии, не отреагировавшей на неонацистские акции в Киеве, посвященные дню рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, можно истолковать как поддержку. Такой комментарий разместил в своем Twitter-журнале член Совета Федераций России Алексей Пушков. «Ждем реакцию властей ФРГ на марш в честь Бандеры в Киеве. В Берлине знают, что Бандера был союзником Гитлера?» — задал риторический вопрос сенатор. «Молчание равносильно поддержке», — подчеркнул он. Как ранее сообщала «Русская Весна», 1 января в столице и некоторых городах Украины прошли марши и митинги в честь 108-й годовщины Степана Бандеры, являвшегося идеологом и теоретиком украинского национализма, чьи сторонники во Второй мировой воевали на стороне немецких фашистов. Эти бандеровские шествия глава республики Крым Сергей Аксенов назвал «всемирным позором».

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Климкин собирается притащить на оккупированный ВСУ Донбасс председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) осуществят рабочий визит на оккупированный украинской армией Донбасс 3-4 января 2017.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на МИД Украины.

«Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе», — говорится в сообщении.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Порошенко наградил бойцов ВСУ в Мариуполе 31 декабря, а затем оставил их в холодной ангаре до утра

Церемония вручения наград в оккупированном украинской армией Мариуполе на Донбассе, на которую 31 декабря прилетел президент Украины Петр Порошенко, превратилась в показуху, представленных к наградам держали на холоде, после чего оставили встречать Новый год прямо на мариупольском аэродроме.

Об этом написала в Facebook одна из награжденных.

«Президент нас наградил. О том, каких адских двух суток на морозе, с кофе «только для командования», это стоило, напишу позже. Когда вручал медаль – рискнула попросить его о вертолете, чтобы мы успели до Нового года вернуться на позиции, к своим. Вертушку пообещали. Но в то время, когда более важные люди полетели из Марика спокойно, именно для нас метеоусловия вдруг оказались не такими, как надо», – рассказала она.

Т.н. «волонтер» Ольга Батагова сообщила, что военные просидели в аэропорту до 11 утра 1 января.

«Было около 100 бойцов массовки и 15 героев, отличившихся на Светлодарской дуге. Представленных к наградам везли с передовой. Усталых и замерзших. Везли в открытом кузове. Потом натаскивали строевую в аэропорту Мариуполя. Наконец – награждение. Около семи вечера 31 декабря закончились торжества и… о них забыли. Они сидели в пустом аэропорту. Голодные и жутко уставшие. Затем, как скот, загнали в холодный ангар. Там и встретили Новый год», – написала она в Facebook.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В январе 2017 года Украина возьмется за русский язык

На Украине зарегистрирован законопроект, инициированный народным депутатом Украины от «Оппозиционного блока» Евгением Балицким, об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка. Голосование по законопроекту запланировано на начало 2017 года. Народный депутат Украины Евгений Балицкий призывает оказать поддержку законопроекту по защите русского языка, который он зарегистрировал в Верховной раде 26 декабря. — Я зарегистрировал законопроект по защите и поддержке русского языка. Вместе с моими единомышленниками мы отстаиваем позицию того, что мы, русские Украины, должны себя чувствовать полноценным народом. Я — русский, но я — украинец. И большего украинца, чем я, трудно найти. Сегодня ситуация в стране такова, что верхушка, пришедшая к власти, разжигает национальную рознь и использует снова «фишку» русского языка. Запрещается язык в СМИ, ограничивается русскоязычный контент на радио, на телевидении, в кинофильмах. Мы будем выступать категорически против этого, потому что это шаги к конфронтации. А мы выступаем последовательно за мир. Новая власть приходит и уходит, а русские и украинцы всегда будут братскими народами. Я желаю в новом году всем нам мира, благополучия, любви и тепла в наших сердцах, — отметил Балицкий. В законопроекте по защите русского языка зафиксированы положения, которые позволят защитить права русскоязычного населения на государственном уровне. Своего коллегу уже поддержали и другие украинские парламентарии. Народные депутаты Украины Яков Безбах, Татьяна Бахтеева и Евгений Мураев высказались за введение мер по защите русского языка. В беседе с журналистами нардепы заявили, что власть не выполняет статью 10 конституции Украины, которая гарантирует защиту русскому языку. — Язык сегодня является достоянием. Во многих странах мира по несколько государственных языков. И ничего с ними не происходит. Почему у нас нельзя? Я не могу этого понять, — отметил внефракционный народный депутат Яков Безбах. По мнению украинского депутата Татьяны Бахтеевой, за все годы независимости Украины никакой значимой поддержки русскому языку не осуществлялось. — Я думаю, что это неправильно, если мы демократическое государство. В Швейцарии четыре государственных языка, пять языков в Канаде. Мы идем в демократию, так давайте тоже людям рот не затыкать, — отметила она. — Сегодня мы должны объединиться, чтобы немедленно закончилась эта ненужная война на нашей территории. При этом, по мнению депутата Евгения Мураева, установление квот для языкового контента на радио и ТВ — абсолютно ненужная мера. — Все граждане стали заложниками той политики, которую ведет власть, и ее популизма. То есть они спекулируют на этих темах. Если мы хотим объединить общество в единое, то нужно учитывать интересы всех граждан, — заявил Мураев. Политолог, заместитель директора РИСИ Тамара Гузенкова поясняет, что появление подобных законодательных инициатив может быть связано с началом нового политического цикла на Украине. Этот новый этап заключается в том, что всё более вероятной становится перспектива досрочных парламентских и президентских выборов. — С данными инициативами сейчас выходят те политические силы, которые хотят в определенной степени взять реванш и заявить о себе в преддверии политических изменений в стране. В этом смысле они сделали ставку на русский язык. И здесь явно напрашиваются параллели: ведь новая власть после госпереворота в 2014 году руками парламента отменила действовавший закон о языке, принятый незадолго до этого с огромным трудом, — отмечает эксперт.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Путин похоронил мечты Порошенко о вторжении: сухопутный коридор в Крым больше не нужен (ВИДЕО)

Скрипач не нужен. Сухопутный коридор в Крым и украинская ГТС тоже. Украина может больше не торговаться. Время прошло. Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции 23 декабря 2016 года упомянул один факт, который сказал многое о стратегии России в отношении территорий, прилегающих к российскому Крыму: «Ближайшие два-три дня будет объявлено, что началась подача российского газа в Крым». Президент также анонсировал строительство двух больших электростанций в Крыму. Эта короткая фраза похоронила мечты всех хуторских элит, которые надеялись, что российские танки проедутся от Харькова и Запорожья до Херсона и границы Крыма. И что затем Россия возьмёт на себя обязательства по восстановлению и экономическому росту «освобождённых» территорий. Точно так же похоронены мечты Петра Порошенко и его единомышленников, которые надеялись устроить ряд блокад Крыма и тем самым спровоцировать Россию на агрессию. Этим бы Порошенко и его команда выполнили поставленную Западом задачу — и получили бы гарантии сохранения жизни и активов. Читайте также: Неонацистское шествие с факелами: как Украина отпраздновала день рождения Бандеры (ФОТО, ВИДЕО) 27 декабря Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Запуск трубы Краснодарский край — Крым позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей. По словам Владимира Путина поступление российского магистрального газа на полуостров позволит «создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе». «На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017–2018 годах, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности», — добавил глава Российского государства. Что это означает? А то, что сформирована энергетическая независимость Крыма от Украины. Никакие украинские татары Джемилева и Чубарова, никакие украинские элиты более не могут шантажировать Россию благополучием Крыма. Читайте также: Украина лишилась минимум $200 млн, — эксперт о пуске газа в Крым Они даже помогли России. Создали серьёзные проблемы, которые Россия с блеском и в короткий срок решила, усилив дополнительно престиж на международной арене. А впереди ещё запуск Керченского моста, который окончательно решит все логистические вопросы. И «сухопутный путь» в Крым, которым два с половиной года торговались украинские «пророссийские» элиты, остаётся только в их несбыточных мечтах. Украина российскому Крыму больше не нужна. Украина уже почти не нужна России. Разве что ещё остался вопрос с ГТС, который решится в 2019 году. По сути, это печать на украинских элитах. Прямо на лбу: «Бесполезны». «Региональные» элиты пробовали поторговаться с Россией 22 февраля 2014 года во время Харьковского съезда. И не просто поторговаться, а выкатили России условия, что и как они должны получить, чтобы Юго-Восток остался пророссийским. По своей психологии мелких лавочников и барыг они так и не поняли, что с великой державой так не взаимодействуют — их просто не поймут. В итоге, Кремль посмотрел на них задумчиво — и посоветовал торговаться у себя дома с теми, кто пришёл, и заодно решать своими силами внутренние проблемы своего суверенного государства. Что харьковские элиты и сделали. Были «пророссийскими», а стали спокойно и без особых проблем заседать в Верховной Раде. Михаил Добкин — депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Геннадий Кернес — городской голова Харькова. Как верно подметил Ростислав Ищенко, «пророссийские» элиты Украины стали бороться с Третьим Рейхом путём вступления в НСДАП. Читайте также: Порошенко: «Украинская оккупация — это временно» (ВИДЕО) Затем вопрос торговли подняли одесские элиты после 2 мая 2014 года. Только свои условия они приправили дополнительно кровью и пеплом. И они так и не поняли, почему Москва брезгливо передёрнулась и отказалась дальше разговаривать. Не принято в России торговаться трупами и выторговывать себе преференции на крови и страданиях своих же земляков. До сих пор по Москве и Подмосковью кочуют таборы «профессиональных» одесситов-эмигрантов, для которых трагедия 2 мая стала новой профессией и средством к существованию. Не менее альтернативно одарёнными оказались и херсонские элиты. Которые под беспредел татар Чубарова и энергоблокаду Крымы, решили повторить опыт своих коллег. И тоже с удивлением остались ни с чем. И первые, и вторые, и третьи так за три года и не поняли, что Россия не ведёт дела с мелкими хуторскими лавочниками, которые при заключении договора уже держат в уме условия, когда они кинут Россию. Заканчивается 2016 год — а «регионалы» так и не смогли вырасти над собой и перестать быть торгашами. «Регионал» Колесников с единомышленниками нашёл прекрасный вариант поддержать общее «региональное» благосостояние и заявил, что «Оппоблок» потребует от власти как минимум на десять лет заморозить выполнение экономической части Соглашения: «Без возобновления экономических отношений со странами содружества и странами БРИКС у Украины не может быть никакой экономики. Ее и сегодня уже нет. Поэтому мы будем требовать от власти как минимум десятилетней заморозки экономической части Ассоциации с ЕС. Это ляжет в наш Антикризисный план, который я и Юрий Бойко презентуем в третьей декаде января. Этот план даст ответы на вопросы достижения мира в Украине, развития экономики и социальной политики» Идея-то проста. Россия, мы тут у тебя на внутреннем рынке перебедуем-перезимуем десять лет. А потом снова в Европу пойдём, потому что мы, украинские элиты, европейцы и вообще род ведём от Бурбонов. Без обид, Россия. Мы сейчас готовы быть очень «пророссийскими». Но на десять лет. А дальше мы снова в Европу подальше от азиатских московских орд. «Регионалка» Елена Бондаренко ещё осенью 2013 года довольно чётко отобразила отношение «пророссийских» элит Украины к России: «Во-первых, Украина не нанималась в солдаты или разведчики России, чтобы употреблять такие определения как — верность или предательство». Ну, так если Украина «не нанималась» быть верной России, то может и России «не наниматься» поднимать экономику и производство Украины и содержать эти территории до их очередного рывка в Европу? Те, кто два с половиной года с весны 2014 года рассчитывали на то, что Россия будет силовыми методами пробивать сухопутный коридор в Крым, могу выдохнуть и бросить неосуществимые мечты. Россия справилась без продажных и бесполезных украинских элит, оставив их жить-поживать на разваливающихся территориях. Вместо того, чтобы стать союзниками России, они предпочли до последнего оставаться хуторянами-хитрованами. Выбор ими сделан. Им с этим выбором жить. Они не нужны — ни Европе, ни России. Их уже не существует в объективной геополитической реальности. Лет через 10–15 региональные элиты приползут в шароварах и вышиванках, смахивая пыль чубами, и попросят, чтобы Россия согласилась на транзит товаров через их территории. Посмотрим, нужно ли это будет России к тому времени. А Москва пригласила все «пророссийские» элиты Украины — и харьковские, и херсонские, и одесские, и днепропетровские, и киево-верховнорадские — в красивый концертный зал. Усадила в удобные кресла. И пригласила Сергея Владимировича Шнурова и Александра Адольфовича Попова, чтобы они исполнили для «пророссийских» украинских элит русскую народную песню «Дорожная». Читайте также: Верные Сумы: от служения Гитлеру до расстрела Донецка и Луганска из РСЗО «Ураган» Дзыговбродский Дмитрий, для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Геращенко рассказал правду о деле Пашинского

Наконец-то мы узнали правду

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Как коррупция обеспечивает работу Верховной рады Украины

Большинства в Верховной раде Украины нет с начала прошлого года, но речь о перевыборах не идёт. Парламент исправно голосует за важные правительственные законопроекты, утверждает бюджет и назначает министров. Что заставляет народных избранников объединиться? Украинские наблюдатели говорят, что вознаграждения за поддержание коалиции весьма велики — назначение лояльных людей на государственные предприятия, а также выигрыш в крупных тендерах. Киевский корреспондент RT — о том, на чём зарабатывают украинские парламентарии. В 2016 году украинскому парламенту удалось невозможное: удержать главный законодательный орган от распада. Предпосылки к этому наблюдались уже в начале года. В феврале глава Министерства экономики Айварас Абромавичус заявил, что заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко лоббировал назначение приближённых людей в это ведомство. После громкого обвинения команды президента Петра Порошенко в коррупции Абромавичус написал заявление об уходе. Буквально через несколько недель после первого коррупционного скандала фракция «Самопомощь» львовского мэра Андрея Садового вышла из коалиции. О таком же решении сообщила фракция «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Существование коалиции находилось под угрозой, ситуация могла привести к перевыборам в парламент. Удержать большинство и избежать нового политического кризиса Украину призывали США и ЕС. Невозможное возможно Новым вызовом для коалиции, костяк которой состоит из Блока Петра Порошенко и Народного фронта, стало увольнение премьера Арсения Яценюка и назначение на его место более лояльного к главе государства Владимира Гройсмана. В конце года беглый украинский депутат и бизнесмен Александр Онищенко сообщил, что команда главы государства целенаправленно действовала против Яценюка. Но на работоспособность коалиции это не повлияло. Например, Верховная рада смогла утвердить закон о вводе электронного декларирования, нормативные акты для ввода безвизового режима с ЕС, назначить нового генерального прокурора Юрия Луценко, утвердить бюджет до 25 декабря. Всего за год парламент принял около 150 нормативных актов. «Изначально мы готовились к новым выборам в Верховную раду осенью этого года. Но ближе к лету стало понятно, что коалицию удаётся сохранить», — сообщил RT источник в администрации украинского президента. Коррупционная составляющая Что позволило украинским депутатам, которые уже давно не хотят работать вместе, найти общий язык? Коррупция. Украинский журналист Евгений Головатюк установил, что, несмотря на открытые уголовные производства по факту хищения средств из государственных Восточного ГОКа (горно-обогатительный комбинат, на котором производится добыча и переработка урановой руды) и Объединённой горно-химической компании, где фигурировали две австрийские компании — Bollwerk Finanzierungs und Industriemanagement AG и Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH — Bollwerk остаётся крупнейшим экспортёром продукции Объединённой горно-химической компании. Бенефициаром двух австрийских фирм, по данным украинских СМИ, является соратник экс-премьера Арсения Яценюка Николай Мартыненко. Коррупционную составляющую обнаружили и при закупке автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV. По подсчётам украинского журналиста Сергея Щербины, за покупку транспорта переплатили не менее $10 млн. «Машины покупают на условиях 100% предоплаты у компании бизнесмена Владимира Гнатышина, давнего бизнес-партнёра главы Минюста Павла Петренко. Как утверждают источники среди буковинских бизнесменов (то есть бизнесменов из Черновицкой области на западе Украины. — ред.), Владимир Гнатышин также был университетским одногруппником Алексея Бурбака, брата лидера фракции Народного фронта в парламенте Максима Бурбака. Брата Владимира Гнатышина Валентина СМИ также называли одним из первых бизнес-партнёров самого Арсения Яценюка ещё в 1990-х годах», — написал Щербина на своей странице в Facebook. В пресс-службе МВД заявили, что цена на автомобиль в размере 1,4 млн грн ($50 тыс.) не является завышенной. «Благодаря Игорю Кононенко пастух продажного парламентского стада Александр Онищенко поставлял газ на государственную компанию Центрэнерго, — написал на своей странице в Facebook экс-журналист и депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. — За это, сказал Онищенко в интервью KyivPost.com, он возвращал 2 тыс. гривен отката с каждой тысячи кубов газа. Вчера в эфире Шустер LIVE я показал смску от Кононенко, где тот просит Онищенко рассчитаться. Цена одной этой смски, исходя из расчётов, 7 млн грн». После этого Александр Онищенко заявил, что люди, связанные с главой государства, контролируют все государственные предприятия страны. В середине июня компания «Спецукрресурс» выиграла 29 лотов от «Украинских железных дорог» на сумму 193,7 млн грн ($6,9 млн). По данным украинского издания «ЗІК», эта компания имеет признаки фиктивности и связана с самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым. Не секрет, что на бизнесмена ориентируется часть депутатов Оппозиционного блока, голоса которых необходимы при принятии важных для правительства решений. В ближайшие годы ситуация с коррупцией в высших эшелонах власти, вероятнее всего, не изменится. Об этом свидетельствует тот факт, что независимое Национальное антикоррупционное бюро, созданное ещё в апреле 2015 года, пока не привлекло ни одного топ-чиновника к реальной ответственности.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su