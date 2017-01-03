Организм человека можно сравнить с домом, болезни – это трещины в доме, потёки, разломы. Врач – это штукатурщик, который просто искусно замазывает дыры, не задумываясь при этом, почему они возникли. Причём замазывает он эти дыры весьма ненадёжным раствором, который при первом же дождике смывается.Посему вмешательство штукатура требуется вновь и вновь до тех пор, пока здание не рухнет, и уже нечего будет штукатурить. В то же время хороший мастер, прежде всего, выяснит, почему появились эти трещины. Вероятнее всего он укажет на ненадёжный фундамент, на котором был построен сам дом. Если хорошо укрепить фундамент, зацементировав его надёжным раствором, то дыры в стенах вообще не будут появляться. Но до этого штукатурщик не додумается, ведь его собственный дом тоже страдает нездоровьем, и штукатурщик даже со своим домом поступает недальновидно, всего лишь замазывая дыры.Посему я не верю в медицину, которая всего лишь латает дыры в человеческом теле, при этом оставляя болезнь процветать внутри организма. Там болезнь никому не видна, а значит, можно утверждать, что она излечена. В будущем, когда люди осознают причины болезней, доктора будут не нужны. Однако, до будущего ещё далеко, мы живём в настоящем. Что делать человеку, если он вдруг заболел? Конечно, лечиться! Только устранять нужно не симптомы, а причину самой болезни. Как это сделать, сейчас мы и поговорим.Чтобы устранить причину, нужно прежде всего её найти. В случае с домом, причиной дыр был ненадёжный фундамент. А причина ненадёжного фундамента – горе строители, которые использовали вместо качественных строительных материалов их дешёвые аналоги. Поэтому причина дыр – это плохие строительные материалы, из которых сделан фундамент. О том, какие строительные материалы для человеческого тела являются хорошими, а какие плохими, мы уже говорили.Клетки тела регулярно рождаются и умирают, благодаря этому человеческий организм обладает способностью обновляться. Примерно за три года человеческий организм обновляется полностью. За это время старый, исчерпавший себя строительный материал из тела выбрасывается, и оно строится из нового материала. Если человек по прежнему даёт своему организму ненадёжный строительный материал, то тело будет продолжать страдать от трещин и разломов (болезней). Если же человек решится обеспечить свой организм качественным стройматериалом, то за три года из этого стройматериала выстроится крепкое и надёжное строение, не подверженное воздействию стихи (сквознякам, холоду, бактериям, вирусам и т.д.). А это и есть то, что мы называем здоровьем.Однако, если у нас нет трёх лет, чтобы строить надёжный фундамент своего здоровья. Мы больны сейчас, и нам нужна срочная помощь. Что же делать? В этом случае нужно форсировать события, ускорить процесс обновления организма. Прежде всего нужно вывести из него все шлаки (остатки плохих стройматериалов, поставленных ранее). Чтобы сделать это быстро и эффективно, существует специальный метод, под названием ГОЛОДАНИЕ.По поводу голодания написано немало книг, самой популярной из которых является книга Поля Брэгга "Чудо голодания". Кроме книг существуют клиники, в которых пациентов лечат при помощи голодания и натуральной диеты. В этих клиниках работают настоящие врачи, врачи с большой буквы, потому что они не пичкают своих пациентов ядовитыми лекарствами, не латают дыры их организма, а берутся за устранение самой причины заболевания.Человек, прошедший курс лечения в подобной клинике выходит оттуда по настоящему здоровым, жизнерадостным и помолодевшим на несколько лет. Жаль этих клиник немного. Это связано с высокими требованиями к врачам, работающим там. Такой врач прежде, чем приступить к излечению пациента, сам должен обладать хорошим здоровьем. Каждый врач подобной клиники сам прошёл полный курс голодания, избавился от всех болезней, а уж потом взялся за помощь другим людям. Что же говорить о наших обычных врачах, которые сами страдают множеством заболеваний и при этом пытаются лечить других людей…Все животные инстинктивно следуют этому методу. Если животное заболевает, оно первым делом перестаёт есть. Даже у человека есть этот инстинкт, во время болезни желание есть пропадает, и это не спроста. Невежды же насильно запихивают пищу в больного человека, утверждая при этом, что заботятся о его здоровье.Чем же так полезно голодание? Переваривание пищи, это достаточно энергоёмкий процесс, на переваривание еды уходит много сил организма. Во время голодания эти силы освобождаются, а значит, могут быть потрачены организмом на борьбу с болезнями. Если во время нормальной (сытой) жизни тело поглощает вещества, то во время голодания начинается обратный процесс – выведение веществ из организма. Все шлаки, которые складировались до этого момента приходят в движение и выводятся при помощи выделительной системы вместе с мочой, потом и даже дыханием.Во время голодания организм всё равно нуждается в энергии для своего существования. Так как он не получает эту энергию извне вместе с пищей, то начинает искать внутренние резервы. Сжигается жировая масса, в расход идут мёртвые клетки организма (а их накапливается немало), когда мёртвая материя заканчивается, в ход идут наиболее слабые живые клетки. Таким образом, во время голодания организм избавляется от шлаков, лишних жиров, мёртвых и болезненных клеток. А это и есть ПРИЧИНА наших болезней, значит, голодание устраняет саму причину.Между тем болезнетворные вирусы и бактерии – это не только не вредители, а наоборот наши помощники. Поселившись в теле человека, они не трогают здоровые клетки организма, они им не по зубам. Болезнь питается, прежде всего, отмершей биомассой и слабыми клетками, таким образом, ускоряя процесс выведения этого лишнего груза из организма. Болезнь – это своеобразный мусорщик, который приходит лишь тогда, когда замечает множество мусора. Когда весь биологический мусор съеден, и питаться болезни уже нечем, она уходит из организма. Это естественно, так задумала сама Природа. Если же человек во время болезни не прекращает есть, тем самым он подбрасывает новую пищу вирусам и бактериям, и те продолжают свою сладкую жить, что приводит к затяжной форме заболевания.Врачи же при помощи мощных химикатов стараются убить болезнетворных вирусов и бактерий, поселившихся в организме. Им это удаётся, но мусор, которым питается болезнь, остаётся не тронутым, а это значит, что болезнь придёт вновь и будет приходить до тех пор, пока организм переполнен пищей для бактерий и вирусов. Шлаки нашего организма, это словно роскошно накрытый стол для инфекционных микроорганизмов, запах еды от которого развеивается повсюду.Бактерии и вирусы, живущие во внешней среде, чувствуют этот запах, поэтому и стремятся поживиться множеством еды. Неудивительно, что человек заболевает от малейшего дуновения ветерка. Потом снова приходят врачи и убивают обедающих в это время бактерий мощной отравой, называемой лекарством. Только отрава эта отравляет не только бактерий, но и организм человека, что ещё больше подрывает его здоровье. Так продолжается вновь и вновь, бактерии пытаются съесть шлаки, а врачи убивают их отравой. Но в чём виноваты инфекционные микроорганизмы, всего лишь в том, что хотят кушать? Дайте им съесть всю ту еду, которая предназначается им, и они сами уйдут, оставив организм чистым от шлаков. Именно так действуют натуропаты, когда советуют больному человеку поголодать во время болезни.. Врачи пытаются сбить эту температуру любыми способами. Но делать этого не нужно, температура, это не причина, а способ излечения организма. При высокой температуре организм избавляется от шлаков и болезней в кратчайшие сроки. Снижение температуры только мешает этому процессу и замедляет излечение.. Поставленный в подобные условия организм начинает сам бороться с болезнью, точнее не бороться, а сотрудничать. В результате подобного сотрудничества организм очищается от шлаков, болезнь уходит, человек становится здоровее. Врачи же только мешают этому процессу, выдавая свои действия за заботу о здоровье пациента.Гром не грянет, мужик не перекрестится. Зачем ждать когда болезнь начнёт атаковать ваш организм, если можно заранее побеспокоиться о выведении шлаков из него. Чистый организм не интересен болезнетворным вирусам и бактериям, ведь в нём нет пищи для них. Человек с очищенным организмом не заболеет, если даже будет находиться в среде людей тяжело больных инфекционными заболеваниями.Регулярные профилактические голодовки – вот путь, при помощи которого можно обезопасить себя от нашествия инфекции. Если взять себе за норму регулярно, раз в неделю проводить однодневную голодовку, то это будет хорошим подспорьем на пути к здоровому образу жизни. Более длительные голодовки в 3, 7, 10, 40 дней очень эффективно выводят шлаки из организма, оздоравливают и омолаживают его. Конечно, к длительным голодовкам нужно подходить постепенно.Как только человек начинает голодать, сразу начинается процесс выведения шлаков из организма. Чем больше он голодает, тем сильнее и сильнее происходит вывод шлаков. Поэтому, если резко перейти к длительной голодовке, можно отравиться теми отходами, которые организм пытается вывести из клеток через кровь, мочу и пот наружу за пределы тела. В голодании нужна постепенность. Шлаков очень много, за раз все их вывести не получится, нужны регулярные процедуры по их выведению.Лучше всего начать с однодневных голоданий раз в неделю. Для тех, кто никогда этого не делал, конечно, будет тяжело выдержать даже один день. Чтобы смягчить дискомфорт, пейте побольше чистой воды (лучше дистиллированной, но можно просто очищенной при помощи фильтров или родниковой).День перед голоданием желательно исключить из своего рациона мясные, рыбные и молочные продукты, не пить спиртного. Ещё лучше если рацион будет составлен из свежих натуральных продуктов. От этого зависит, прежде всего, ваше самочувствие во время дня голодания. Выход из голодания также должен быть постепенным. Не стоит сразу объедаться, хотя от этого очень трудно удержаться. На завтрак можно съесть свежие овощи или фрукты. После этого будет хотеться сильно есть, но объедаться нельзя. Лучше заглушить аппетит водой, как будто вы продолжаете голодать на второй день. На обед и ужин можно питаться в обычном режиме.Потом они будут переноситься намного легче. Когда у вас появится некоторый опыт в однодневном голодании, можно увеличивать длительность до полтора, двух и трёх дней (постепенно). Трёхдневные голодания можно проводить раз в месяц. Между ними будет несколько еженедельных однодневных. Позже, когда почувствуете в себе силы, можно переходить и к более длительным воздержанием от пищи. Каждая такая процедура будет делать ваш организм всё более и более здоровым.О себе могу сказать, что я провожу еженедельные однодневные голодания ещё со школьных лет. Долго голодать не приходилось, максимум, который я выдержал, это семь дней, но планирую увеличить этот срок в самое ближайшее время. Хочу отметить, что первое голодание, которое я провёл ещё в детстве, было намного более трудным, чем семидневное, которое я закончил недавно.Почему так? Прежде всего, потому что первый день всегда самый трудный даже в семидневном голодании. В этот день сильно хочется есть, а во все последующие аппетит постепенно пропадает. На восьмой день, когда нужно было уже выходить из голодания, я долго размышлял выходить или поголодать ещё. Кушать совершенно не хотелось, самочувствие было хорошим, голова не кружилась, усталости не было, не было вообще никаких признаков, что я вот уже семь дней живу без еды, разве что я похудел незначительно. Но ближе к обеду я съел пару яблочек, а вечером ещё несколько штук, плюс полакомился мёдом. Этого мне хватило, а есть так всё равно и не захотелось. Поэтому после семи дней голодания я чувствовал себя намного комфортнее, чем после одного дня, когда есть хочется достаточно сильно.Ещё одно наблюдение. На второй день после однодневного голодания на человека набрасывается усталость, во рту пересыхает, чувствуется сильное недомогание. Но эти признаки присутствуют лишь в первых попытках голодания. Это связано с активным выводом шлаков из организма. В дальнейшем такое состояние уходит, голодание становится лёгким. Во время голодания в первое время рекомендуется сохранять постельный режим, однако когда вы привыкните к еженедельным голоданиям, день голода будет для вас обычным днём, в который не нужно валяться в постели, а можно свободно заниматься своими обычными делами. Во время семидневного голодания я ежедневно ходил на работу, встречался с друзьями, делал свои обычные дела, и не чувствовал никакого дискомфорта. Конечно, я никому не говорил, что голодаю, лишь когда меня угощали пищей, то говорил, что сегодня у меня разгрузочный день, поэтому есть я ничего не хочу. О семи днях воздержания от пищи я не упоминал, чтобы люди не ужасались и не пытались отговаривать. Обсуждение своего голодания с людьми далёкими от этого – дело лишнее.Сейчас мои голодания проходят спокойно и легко, чего нельзя сказать о первых попытках подобного очищения. Конечно, было трудно, кружилась голова, было состояние дискомфорта и сильное желание есть. Часто после голодания объедался, за что постоянно упрекал сам себя. То, что сейчас голодания проходят достаточно легко, даже не заметно, связано прежде всего с моей приверженностью к натуральному питанию, которое не загрязняет организм шлаками. Благодаря тому, что я не поставляю в организм новых шлаков, во время голодания они не так активно выходят из организма и не нарушают моего комфортного состояния.Для тех, кто решился перейти на натуральное питание, скажу, что после голодания всегда легче перейти на натуральную пищу, чем в обычные дни. После однодневного голодания можно провести ещё один день сырой диеты, что будет дополнительным плюсом. Сам я и до и после длительного голодания провожу несколько дней исключительно на сырой диете, поэтому само голодание проходит без осложнений. Конечно, в другие дни разрешаю себе съесть чего-нибудь ненатурального, но перед голоданием и после него ни за что, ведь это может ухудшить состояние во время самой очистительной процедуры и сделать её невыносимой.Поль Брэгг рекомендует проводить длительные голодания только под наблюдением опытного в этом вопросе человека, однако допускает, что если не форсировать события и увеличивать периоды воздержания от пищи постепенно, то можно обойтись и без какой-либо помощи извне. Таким образом, здоровье наше оказывается в наших собственных руках. Нам постоянно внушают, что для хорошего здоровья нужно много денег на врачей, медикаменты, клиники, отдых в санаториях и т.д. Но оказывается, что деньги вообще не могут нам помочь в вопросе здоровья. Способ избавления от болезней совершенно бесплатен и требует лишь сознательного отношения к здоровью от самого человека и небольшой силы воли (которая, кстати, постепенно развивается в процессе воздержания от пищи).Сознание становится трезвым, улучшается память, появляется оптимистический настрой, печали перестают беспокоить человека, на смену им приходит радостное хорошее настроение.Жизнерадостность и оптимизм являются основой счастья, само же счастье невозможно купить ни за какие деньги. Счастье, приобретённое за деньги, оказывается иллюзорным и вскоре меркнет, а то и вовсе исчезает, причиняя человеку невыносимые страдания. Такое счастье требует от человека постоянной подпитки в виде приобретения новых вещей, лакомства шикарными блюдами, увлечения наркотиками, постоянной смены сексуальных партнёров. Счастье же, основанное на положительных эмоциях, излучаемых здоровыми нервными клетками здорового организма, не меркнет никогда, потому что исходит изнутри человеческой души и не нуждается во внешней подпитке. Такой человек счастлив сам и бескорыстно дарит счастье другим. Но прерогатива такого счастья принадлежит только здоровому организму, а здоровье, как вы понимаете, за деньги купить невозможно.Длительное воздержание от пищи (до 40 дней) делает человека мудрым, ибо высвобождает весь скрытый потенциал его тела, души, психики и позволяет человеку самостоятельно распоряжаться этими богатствами. Поэтому к длительному голоданию часто прибегали великие люди: Христос, Будда, Моисей. Пифагор требовал от своих учеников сорокадневного голодания, прежде чем посвятить их в тайны своего учения. Он считал, что только сорокадневное воздержание от пищи может очистить и просветлить разум до такой степени, чтобы тот стал способен воспринять глубины учения о тайнах жизни. Длительное воздержание от пищи практиковали первые христиане, они называли это постом. Жаль, что в нынешние времена пост трактуется всего лишь как воздержание от мяса.Да, голодание, занятие не из лёгких. Оно требует от человека терпения и силы воли. Вот что пишет Поль Брэгг по этому поводу: "Голодание, воздержание, правильная диета – это плата за здоровье", и ещё: "Когда вы голодаете от тёх до десяти дней или более, вы находитесь на операционном столе Природы. Природа избавляет вас от всего лишнего: от слизи, токсинов и других чужеродных веществ в вашем организме". Так что расслабьтесь и поймите, что за хорошее здоровье нужно чем-то заплатить. Те трудности и дискомфорт, который вы испытываете в процессе голодания, это всего лишь плата за здоровье. Если вы отказываетесь платить эту скромную "натуральную" плату, вам всё равно рано или поздно придётся платить за здоровье. Только в этом случае плата будет "денежной" и платить придётся не Природе, а врачам, которые по сути дела невежды и за ваши деньги всё равно не смогут обеспечить вам настоящего здоровья. Вопрос, что лучше: заплатить "натуральную" плату за здоровье "от Природы", или платить "денежную" плату за здоровье "от врачей"? Учтём тот факт, что деньги нужно ещё заработать, прежде чем расплатиться ими в больнице, а заработок денег занятие не из лёгких. Кроме того, на рабочем месте мы кроме денег зарабатываем ещё и болезни, которые потом приходится лечить, отдавая заработанное. Вот он тот порочный круг, вырваться из которого можно только доверившись Природе.Давайте сравним два типа медицины: медикаментозную и природную, и выясним, какому из них мы бы хотели отдать предпочтение в будущем.1. Медикаментозная медицина по официальным сообщениям "достигла больших успехов", но тем не менее продолжает прогрессировать, совершенствуется и в будущем обещает достичь больших высот. Природная медицина не прогрессирует, не совершенствуется и не улучшается, потому что она и без того совершенна, идеальна, безукоризненна и даже божественна.2. Медики лечат лекарствами, а лекарство это яд. Посему медикаментозное лечение подразумевает под собой вливание в организм человека большого количества яда. Этот яд с годами накапливается, появляется множество других расстройств, которые требуют ещё более усиленного медикаментозного вмешательства. Природное очистительное голодание действует совершенно в противоположном направлении, оно выводит все яды из организма, делает тело чистым, здоровым и способным самостоятельно справляться со всеми болезнями.3. Медикаменты – удовольствие не из дешёвых. Особенно современные, которые часто оказываются не по карману нашему обычному человеку. В случае болезни плата за медикаменты может сожрать все денежные средства человека, накопленные им нелёгким многолетним трудом. Плата за естественное очистительное голодание символична. Она выражается в тех усилиях, которые мы тратим для воздержания от пищи. В денежном выражение голодание не только не вытянет из кармана ни копейки, а наоборот сэкономит средства, Один день в неделю вам не придётся тратить деньги на еду, вот вам и экономия.4. Идя в больницу, вы доверяете своё здоровье совершенно не знакомому человеку. Вы уверены, что он действительно хороший специалист и не ошибётся в выборе правильного курса лечения? Я совершенно потерял доверие к врачам ещё в детстве, когда заболел… даже не знаю, чем заболел, потому что каждый очередной врач ставил свой диагноз и вписывал новые главы в мою медицинскую карточку. Меня лечили сначала в моём провинциальном городке, но долечились до того, что через месяц состояние оказалось критическим, и меня направили в столичную детскую больницу в Киев. Там я пару месяцев провалялся под капельницей, однако это не помогло и меня перевели в крутую киевскую больницу для взрослых (имени Шалимова). Там наконец кое-как справились с болезнью и выписывая поздравили, сообщив, что болезнь моя неизлечима и останется в скрытом виде на всю жизнь, а концу жизни (к 40 годам, разве это конец жизни? но так сказали врачи) возможно у меня будет рак печени. Поэтому, мне посоветовали всю жизнь придерживаться строгой диеты (за это спасибо, хоть раз направили на правильный путь), не заниматься спортом, не поднимать тяжести, регулярно посещать больницу, проходить процедуры, пить лекарства (список которых просто ужасал) и смириться с мыслью, что я больной человек, больной на всю жизнь (а ведь мне тогда исполнилось всего лишь 14 лет). Не говорю уже о том, что похождения по больницам разорило моих родителей. Спрашивается, кто виноват? Знаете какой ответ? Я САМ! Виноват в том, что доверил самое дорогое в своей жизни – здоровье, и доверил кому (?) – дилетантам в этом вопросе, которые не способны избавиться даже от своих собственных болезней.В случае с натуральной медициной доверять своё здоровье никому не надо. Довериться нужно лишь Природе и её справедливым законам. Если заболел – это сигнал Природы, что твой организм нездоров и переполнен шлаками. К тебе в дом стучатся мусорщики (инфекции), которых Природа послала для очищения твоего тела от мусора. Перестань есть и поголодай несколько дней, ровно столько, пока не почувствуешь себя лучше. И потом не забудь сказать спасибо Природе за то, что она дала тебе такое простое средство избавления от внутреннего загрязнения, и тебе не придётся теперь прибегать к услугам дилетантов в белых халатах. Тем же, у кого есть хоть капля разума в голове, я советую не ждать сигнала Природы, а начать чистить свой организм заблаговременно. Разве это не прекрасно, когда вы с гордостью можете сказать: "Моё здоровье в моих руках!"5. У каждого из лекарств есть свои побочные эффекты. Начиная лечиться медикаментами, человек один орган лечит, а другой калечит, попадая тем самым в зависимость от больниц, врачей и лекарств. У естественной медицины побочных эффектов нет. Хотя стоит признать, что один побочный эффект всё же может возникнуть. Если человек будет неосторожен с голоданием и сразу приступит к длительному очищению, это приведёт к сильнейшему выбросу токсинов из клеток в кровь, что может закончиться сильным отравлением и даже смертельным исходом. Помните об этом! От однодневного или трёхдневного голодания ничего не случится, но если сразу замахнуться на 10 дней, последствия могут оказаться плачевными.Вот мой совет. Когда будете впервые голодать один день, запомните то состояние, которое появится у вас на второй. На второй день вам будет плохо, во тру пересохнет, появится головокружение, зуд по телу и другие неприятные ощущения. Такое состояние связано с тем, что шлаки и токсины заполнили вашу кровь, чтобы потом выйти из организма вместе с мочой. Запомните это чувство! Это сигнал того, что отравы в вашем организме слишком много, и не стоит рисковать с продлением голодания.Голодайте по одному дню в неделю до тех пор, пока не начнёте чувствовать на второй день лёгкость и свободу от дискомфорта. Это значит, что первый пласт токсинов ушёл из вашего организма, и можно приступать к углублению голодовок. Теперь вы можете поголодать два дня, на третий вы вновь ощутите, что токсины заполнили вашу кровь. Голодайте одну неделю один день, а вторую – два. В таком режиме голодайте до тех пор, пока на третий день снова не начнёт появляться лёгкость в теле. Теперь вы уже будете знать, что ещё один пласт шлаков благополучно покинул ваш организм, и можно приступать к трёхдневным голодовкам. Действуйте подобным образом и в дальнейшем, и это будет гарантией вашего успеха. Ещё советую обязательно приобрести литературу по голоданию. Она даст вам не только необходимые знания, но и подготовит морально. Во время длительного голодания стоит периодически перечитывать эту литературу для большей уверенности в том, что вы всё делаете правильно.6. Когда человек заболевает, его забирают в больницу. Никто не хочет попасть туда, потому что это заведение – настоящее исчадие ада. Пациенты больниц от пребывания там чувствуют сильный дискомфорт, что усугубляет процесс излечения. Существует большая вероятность подхватить ещё какую-нибудь болезнь, через инфицированный шприц, а иногда и просто по воздуху. Нехорошая аура больницы, составленная из страданий тысяч пациентов, прошедших через неё, незримым образом воздействует на человека, попавшего в это заведение.В противоположность этому, очистительное голодание, как правило, проводится в комфортных домашних условиях. Человека не запирают в четырёх стенах с затхлой, провонявшейся хлоркой и медикаментами атмосферой. Наоборот рекомендуется побольше бывать на свежем воздухе, выходить на Природу, греться на солнышке. Нет ни каких ограничений, главное правило – во время голодания человек должен поступать так, как сам того пожелает.7. Человек, доверившийся лекарствам, рано стареет и старость его ужасна, потому что полна болезней и делает его инвалидом. Такой человек умирает в агонии, к смерти он приближается на больничной койке под капельницей, и смерть воспринимается им как избавление от страданий. Человек, доверившийся Природе, очистивший свой организм, доживает до глубокой старости, при этом сохраняя такое идеальное здоровье, какое в нашем мире встречается только у новорождённых. К смерти он подходит философски, он чувствует её приближение и понимает, что смерть, это всего лишь переход в иной более совершенный мир, который он по праву заслужил своим гармоничным образом жизни.Вот такие два совершенно противоположных типа медицины существуют в наше время. И каждому человеку дан выбор, какому пути следовать. Точнее, выбор существует лишь у тех людей, которые сознательно относятся к своему здоровью. Те же люди, которые предпочитают не думать о здоровье, лишаются этого выбора. Поэтому они лишаются и права в дальнейшем обвинять кого-либо будь-то в неправильном лечении, будь-то в дороговизне медикаментов, будь-то в несправедливости судьбы, будь-то в преждевременной кончине.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com