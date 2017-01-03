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Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогу

16:01. 3 января 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Телевизионный фильм студии Холмарк «Дар чудес» рассказывает добрую, в чем-то наивную, светлую историю, которая наглядно демонстрирует, что жизнь помогает идти правильной и счастливой дорогой тем людям, которые проявляют внимание к складывающимся вокруг них обстоятельствам и стараются следовать подсказкам своего внутреннего голоса.  Незатейливый, ориентированный в основном на женскую аудиторию, фильм не учит чему-то новому,  скорее повторяет истины, известные и понятные большинству, но подает это в милой обертке мелодрамы или скорее легкой романтической комедии.

Сюжет

Молодая начинающая девушка-ученый, прагматичная атеистка  Дарси надеется получить докторскую степень. Для этого она отправляет заявку на гранд, но ей приходит отказ. Её научный руководитель подсказывает решение – объединить усилия с другим молодым ученым, обожающим литературу и любые воображаемые миры, – энтузиастом Нейтаном, который критически высказывается о работе Дарси за ее излишнюю холодность и рассудительность. Он считает, что девушке следует раскрыть в себе творческий потенциал искателя, тогда и её карьера учёного будет удачной.

В это же время из-за грозы Дарси находит на чердаке отчего дома старые вещи своей давно почившей матери и список людей, кому эти вещи следует передать. По настоянию Нейтана она начинает свое путешествие, отыскивая разных знакомых своей матери и отдавая им эти предметы. Раз за разом Дарси и Нейтан становятся свидетелями необычных совпадений, связанных с этим делом. Нейтан уверен – у всех этих событий есть общая цель, и когда Дарси поймет её, то обретет ту самую страсть к жизни и своему делу,  которая поможет ей добиться высоких результатов на научном поприще.

film dar chudes 2015 zhizn podskazyivaet pravilnuyu dorogu 2 Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогу

plus Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогуВселенная ведет нас

Главная идея фильма заключается в разрешении спора главных героев: Дарси считает, что происходящие в её жизни совпадения случайны и бессмысленны, не имеют ни причин, ни какой-то общей цели. Нейтан же уверен, что вселенная ведёт каждого человека, просто надо внимательно относиться к жизни, чтобы заметить и понять подсказки, приходящие извне. Не станем раскрывать главную интригу, просто отметим, что оба героя, в конце концов, окажутся в выигрыше.

plus Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогуДобро

Другой положительной стороной фильма «Дар чудес» является то, что в картине царит атмосфера добра и взаимопомощи. Не только главные герои, но и второстепенные персонажи с радостью оказывают поддержку любому нуждающемуся. Тётушка главной героини готовит пирог для травмированного друга, и тот, в свою очередь, отвечает ей взаимной услугой. Нейтан с легкостью соглашается помочь Дарси без каких-либо требований взамен. Дарси тоже всегда идёт навстречу окружающим, будь то просьба о совете по украшению букетов, или о материальной помощи.

Тем самым герои демонстрируют положительный образ действительно приятных и добрых людей, которые никогда не оставляют в беде ближнего, даже если этот ближний – незнакомец.

plus Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогуЦените то, что имеете

У Дарси положительный образ родителей: отец, хранивший верность давно скончавшейся жене, мать, которая жила помощью другим людям и служила для многих своих друзей вдохновением, милая тетушка Кэти…

film dar chudes 2015 zhizn podskazyivaet pravilnuyu dorogu 3 Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогу

У Нейтана же со своей матерью – легкий конфликт. Он нехотя берет трубку, когда она ему звонит, так как его раздражает постоянное материнское беспокойство. Но после того, как понимает, что Дарси даже испытывает зависть к этим неприятным для него звонкам, поскольку не имеет матери, он неожиданно уезжает из города, чтобы навестить скучающую по нему маму.

Нейтан из тех людей, про которых обычно говорят – «что имеем – не храним, потерявши – плачем», но к счастью для него самого, заплакать пришлось, лишь увидев, как другие плачут по тому, чем он не дорожит. 

plus Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогуПрощение себя и других

Ближе к финалу фильма Дарси придется столкнуться с тяжелой моральной дилеммой, в решении которой ей поможет человек, испытывающий чувство вины за смерть близкого.  Дарси сможет пройти эту ситуацию с достоинством и осознать, как важно в этом мире уметь прощать.

plus Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогуЛюбая любимая работа = творчество

В фильме показано, что любая работа, даже та, которая, на первый взгляд, должна быть основана на сухих фактах, обязательно требует творческого подхода со стороны тех, кто ей занимается.

Творческой в том смысле, что нужно искать себе то дело, которое будет для тебя нести глубокий смысл и вызывать желание творить и созидать, – любая работа должна идти от души, и только тогда она будет успешной.

film dar chudes 2015 zhizn podskazyivaet pravilnuyu dorogu 4 Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогу

plus Фильм «Дар чудес» (2015): Жизнь подсказывает правильную дорогуСемья

Некоторые критики назвали эту картину «Чудеса материнской любви», и это отчасти правдиво, поскольку основная затрагиваемая тема так или иначе  – это любовь дочери к матери, которую она не помнит и любовь матери к дочери, которая ощущается даже с того света.

- Дарси должна знать, я всегда буду рядом с ней, где  бы я ни была.

Наркотики

Присутствуют отдельные сцены, связанные с алкогольной тематикой. К примеру, один из предметов, который Дарси должна вернуть владельцу, – бокалы от шампанского. В то же время показан вред алкоголя, ведь мать Дарси погибла в аварии, когда её сбил пьяный водитель и там же скончался сам, этот факт иногда упоминается и осуждается героями.

Секс

Отсутствует.

Насилие

Отсутствует.

Мораль

Лёгкий, немного наивный, добрый, без особых конфликтов и шокирующих поворотов сюжета фильм «Дар чудес» рассказывает историю, демонстрирующую важность внимательного отношения к жизни, ценность общения с близкими, умения прощать и стремления заниматься любимым делом…


Елизавета Кваснюк

Источник: whatisgood.ru

Метки: зарубежные, фильмы, хорошее, хорошие фильмы
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