Ещё раз о тайне крещенской воды и о том, что между верой и знанием огромная пропасть!

СМИ пишут, что учёные всего мира давно ищут секрет превращения обычной воды в "крещенскую воду", которая по свидетельству священнослужителей и ряда учёных ежегодно приобретает в середине января особые феноменальные свойства.

В январе вся вода на нашей планете действительно обретает особые свойства, и российские учёные уже не раз подтверждали это в ходе лабораторных исследований физических и химических свойств воды.

Вот в этой статье за 2011 год, российские учёные хотя так и не раскрыли тайны крещенской воды, однако постарались убедить россиян в том, что православный праздник Крещения Господня, сопряжённый с купанием людей в ледяной воде, отмечаемый ежегодно 19 января "Русской Православной Церковью", основан не на пустом месте, ибо в этот день вся вода на Земле действительно обретает особые свойства!

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Гораздо больше рассказали любопытного о "крещенской воде" авторы видео, показанного по украинскому телеканалу "Интер": "Учёные пытаются разгадать тайну святой воды":

Для тех, кто не может посмотреть видео по каким-либо причинам, вот его содержимое:

"На этой неделе Украина отмечала Крещение. Сотни людей по всей стране, несмотря на морозы, ныряли в освящённую ледяную воду и выстаивали в очередях, чтобы запастись ею на весь год. Температура минусовая, зато заряд положительный.

С помощью научных методов учёные решили выяснить, почему крещенской воде приписывают целебные свойства.

Астрофизики искали разгадку в телескопах: быть может на частицы воды влияет космос? А химики рассматривали пробы воды под микроскопами. На поиски "крещенского чуда" отправилась и Кристина Суворина.

В 2003 году священнослужители начали сотрудничать с учёными. Тогда в Институте физики стали проводить совместные эксперименты, которые доказывали, что от дивных свойств крещенской воды не откреститься!

Михаил Курик, доктор физических наук: "Скорее всего, надо говорить "сильно энергетизированная вода", потому что мы смотрели структуру".

Опыты с крещенской водой проводят и по сегодняшний день.

Профессор Курик в ночь с 18-ое на 19-ое января, как всегда, не спал, удастся ли на этот раз сделать открытие?

Михаил Курик, доктор физических наук: "Вода вчерашняя слабее по параметрам. Удивительно. Меньше удельная проводимость, меньше кислотно-щелочное равновесие, меньше параметры окислительно-восстановительные, - вот я называю физические характеристики, которые имеют отношение к внутренней структуре".

С ценным образцом он спешит в лабораторию. Со своим коллегой они продолжат испытания, чтобы уже не вилами по воде писано было, а всё с доказательствами и выводами. В лаборатории вместо обоев - вырезки из газет, загадочные статьи Виктора Жукова. Вот, например: "Крещенскую воду освящает космос".

Виктор Жуков, биофизик: "Я материалист до мозга костей и верить в какие-то чудеса я не приучен".

Виктор Жуков считает, что всё дело в особом положении Земли, которое замечают только лишь в православный праздник. Но главное, в чём польза крещенской воды для здоровья?

Вначале учёный фиксирует первичные данные энергетически активных точек на теле человека. Потом несколько глотков крещенской воды, и вот стрелка прибора показывает мощную энергетическую реакцию организма.

Виктор Жуков, биофизик: "Действие воды происходит по мере прохождения этой воды через желудочно-кишечный тракт. Ответ как на обычный, скажем так, медикаментозный препарат".

Формула Н2О - известная ещё из школьных учебников, оказывается, не так уж и проста. Вода - это вообще сплошные превращения! Вот, например, замороженное послание прямо с небес.

Секретный код снежинок и капель ученые пытаются разгадать долгие годы.

Японский исследователь Эмото Масару капли замораживал в лаборатории. Рассматривая кристаллы льда в пятисоткратном увеличении, сделал вывод: "вода - носитель информации". "Я писал различные слова на ёмкостях с водой... она как будто их запоминает".

Японец считает: даже сам человек может "записать" послание в бутылке с водой. Самое сильное воздействие на структуру оказало сочетание слов "любовь" и "благодарность".

Натуропат Елена Свитко тоже верит, что у крещенской воды есть разум: "На этой воде можно заваривать коренья, травы, она влияет на психосоматику, влияет на наши эмоции, снимает депрессии, снимает стрессы, страхи".

А это уже киевская клиника. Людмиле посоветовала подруга: крещенская вода улучшит обмен веществ, пить надо по чайной ложке натощак. Терапевт подчеркнула: крестное знамение не лечит. Клинически целебное действие не доказано.

Марина Крапивнер, терапевт: "Называть такую воду лекарством нельзя. Мы применяем средства, о которых уже есть доказательства. Эффекты от которых доказаны".

Сотни людей не требуют доказательств - они просто ныряют в ледяную прорубь с головой и верят, что вода избавит их от нечистых сил, даст здоровье на весь год. И это срабатывает.

Протоиерей Сергий, настоятель Богоявленского храма: "На самом-то деле суть не в самой воде, а суть - чем она наполнена. Она наполняется Духом Святым, а его ж нельзя загрязнить ни трубами - ничем!"

Академик Гончарук не верит, что из-под крана на Богоявление течёт святая вода. И настоятельно рекомендует с осторожностью относиться к тому, что пьёте. Законы божественные не отменяют законов биохимии.

Владислав Гончарук: "Боже упаси! Её и через неделю пить нельзя. Потому что микроорганизмы мы не увидим, когда они опасны".

В Киевском институте воды проверяли несколько лет подряд химический состав воды крещенской. Владислав Гончарук: "Крещенская вода - это скорее не вода, а свойства души. Это та вода, которой вы очистили душу - не более. Это духовное понятие - не материальное. Иордан - одна из самых загрязнённых рек Ближнего Востока. Но люди верят: в ней крестили Иисуса Христа, и вода должна быть чудодейственной".

В этой лаборатории делают экспертизу той самой - настоящей иорданской воды. Правда, в микроскопе никаких чудес микробиолог не разглядел.

Михаил Маргулис, микробиолог лаборатории в городе Герцлия: "Река Иордан относительно мелкая. За счёт этого есть большое количество водорослей, есть энное количество микроорганизмов, которые эндемичны Израилю. Но в принципе. никаких целебных или каких-либо особых свойств вода не имеет".

Но батюшка снова перекрестит воду, чтобы поставить крест на всех сомнениях: чудеса случаются с теми, кто в них верит и вовсе необязательно изучать их.

Кристина Суворина, Оксана Старенькая, Сергей Ауслендер, Вадим Свиридонов и Владлен Ноль - "Подробности недели". ТК "Интер".

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Между тем, в действительности январская так называемая "крещенская вода" по своим свойствам разительно отличается от воды, которую мы, земляне, потребляем в другие месяцы года. Этому есть строго научное объяснение: в году действительно есть только один день, когда вся вода на планете Земля становится наиболее энергетически насыщенной, можно даже сказать святой, освящённой нашим "Отцом небесным" – Солнцем.

Тайна "святой воды" проистекает из того, что именно в середине января наша планета, движущаяся вокруг Солнца по слабоэллиптической орбите, приближается к своему "Отцу небесному" на максимально близкое расстояние.

Зимой, в январе, Земля приближается к Солнцу на 5.000.000 (пять миллионов) км, а летом, в июне, Земля отдаляется от Солнца на эти самые 5.000.000 км!

1 – зима; 2 – весна; 3 – лето; 4 – осень.

Есть ещё и второй фактор, который влияет на всю воду, какая только имеется на Земле: в середине января орбитальная скорость планеты Земля достигает своего годового максимума. Она становится наивысшей.

Вот эти два фактора и заряжают воду во всех земных источниках особой энергетикой.

Свой "бонус" добавляют случающиеся в это время на Солнце мощные выбросы корональной массы, оказывающие на магнитосферу Земли, на воду и на всё живое очень мощное энергетическое воздействие и зажигающие в приполярных областях нашей планеты особо сильные в это время года "полярные сияния".

О влиянии зимних вспышек на Солнце на превращение обычной воды в "святую воду" я рассказал в статье "Раскрыто мошенничество в сфере религии" .

О том, что следует всем людям знать в области астрономии, касательно превращения всей воды на Земле в "святую" в январе месяце, за счёт её освящения Солнцем, подробно в ряде своих публикаций рассказал Леонид Попушой.

Я приведу лишь некоторые выдержки из его работ:

Всем известно, что Луна обращается вокруг Земли в течение одного лунного месяца, который не равен календарному месяцу.

Луна совершает путь по орбите вокруг Земли в течение 27,3 суток. При этом диаметр Луны составляет 0,273 от диаметра Земли.

Фигура-1 демонстрирует нам Солнце, Землю и Луну, которая вращается вокруг Земли. Если бы Земля в свою очередь не вращалась вокруг Солнца, а находилась бы в одной точке, то орбита Луны выглядела бы идеально круглой так, как это изображено на рисунке.

Однако, Земля не стоит на месте, а движется вокруг Солнца со средней скоростью 29,765 километров в секунду, поэтому орбита движения Луны вокруг Земли не может быть круговой!

Фигура-2 схематично объясняет формирование эллипсной орбиты у Луны.

На фигуре-2 показано, куда перемещается Земля и Луна через 1 сутки.

Земля, как показано, движется по большой орбите вокруг Солнца, при этом, в нашем случае, направление движения Земли перпендикулярно направлению движения Луны по околоземной орбите. Учитывая, что Земля движется по околосолнечной орбите со скоростью 29,765 км/секунду, то Луна никак не может иметь орбиту в форме круга.

Иначе говоря, из-за того, что Земля движется поступательно, и направление её движения не совпадает с направлением движения Луны, орбита Луны принимает форму эллипса.

Из-за эллипса, который описывает Луна, вращаясь вокруг Земли, периодически мы наблюдаем на земле такое явление как суперлуние. Луна в момент своего максимального приближения к Земле светит ярче обычного на 30%, а размер Луны визуально увеличивается на 14%.

Если учесть общеизвестные астрономические данные, что все звёзды в Галактике вращаются вокруг общего центра, то это значит, что и Солнце не стоит на месте, а движется вокруг центра Галактики.

Это Галактика, в которой находится наша Солнечная система.

На Фигуре-3 обозначено стрелкой направление движения Солнца вокруг центра Галактики, а также направление движения Земли и Луны по своим орбитам.

Солнце движется неизменно в одном направлении вокруг центра Галактики. Земля движется вокруг Солнца тоже в одном и том же направлении, а по отношению к центру Галактики Земля меняет своё направление движения дважды в год.

Когда у Солнца и Земли направления движения не совпадают по отношению к центру Галактики, как указано в рисунке Фигура-3, в это время Солнце и Земля отдаляются друг от друга, и это влияет на формирование орбиты в форме эллипса.

В январе месяце Земля находится ближе всего к Солнцу, а её скорость в этот момент максимальна.

В июне Земля находится дальше всего от Солнца, а её скорость в этот момент минимальна.

Полгода (с июня по январь) скорость Земли растёт. Следующие полгода (с января по июнь) скорость Земли замедляется.

Если ещё раз рассмотреть Фигуру-3, а затем Фигуру-4, то мы увидим, что на Фигуре-3 у Солнца и Земли направления движения не совпадают по отношению к центру Галактики, причём Солнце и Земля в это время отдаляются друг от друга, а на Фигуре-4 у Солнца и Земли направления движения совпадают по отношению к центру Галактики, причём Солнце и Земля в это время сближаются друг с другом.

Данной закономерности подчиняются все планеты Солнечной системы, поэтому они имеют орбиты в форме эллипса, о чём говорил в своё время Кеплер.

Мы раскрыли здесь механизм формирования эллипсных орбит, то есть объяснили то, чего не смог объяснить в своё время Кеплер.

Детали и продолжение - на сайте http://popusoileonid.ucoz.com/

Итак, главный секрет "крещенской воды" состоит в том, что один раз в год, в январе, Земля приближается к Солнцу на самое близкое расстояние. В числовом выражении в этот день Земля ближе к Солнцу на 5 миллионов километров по сравнению с тем положением, какое она занимает относительно Солнца в июне или июле.

В продолжение этой астрономической темы Леонид Попушой рассказал, что не только вода меняет свою энергетику в течение года, но и люди, родившиеся в разные времена года, отличаются по своей внутренней энергетике.

"Астрологи утверждают, что звёзды влияют на психологию и характеры людей, в соответствии с этим выделяются 12 зодиакальных типов, на каждый из которых составляется свой гороскоп. В древности учёные заметили, что люди, рождённые в разные времена года, отличаются по своему характеру и энергетике. Например, в одной и той же семье, от одних и тех же родителей появляются дети, совершенно различные и по своей энергетике, и по своему характеру, значит факторы наследственности и воспитания - это не самое главное.

Также отметим, что при составлении гороскопов нужно учитывать влияние кинетической энергии Земли. Люди, родившиеся в начале года, в середине года и в конце года, получают от Земли разную энергетику.

Для сравнения: люди, которые родились зимой, отличаются по внутренней энергетике от тех, кто родился летом, потому что Земля в разные времена года имеет разную кинетическую энергию.

У Земли зимой кинетическая энергия больше, чем летом, потому, что скорость движения больше.

Мы уже знаем из вышесказанного, что скорость Земли (т.е. кинетическая энергия) постоянно меняется в зависимости от месторасположения Луны и Солнца. Переход Земли от одной скорости к другой влияет на природу в целом, и на людей как часть природы. Когда у Земли растёт скорость, её энергия идёт по нарастающей, и в этом промежутке времени зарождаются активные дети. Когда скорость Земли уменьшается, её энергия убывает, в это время зарождаются пассивные дети.

Необходимо учитывать этот фактор, и брать во внимание именно момент зачатия ребёнка..."

Но это уже другая история... Кому любопытно продолжение, читайте его здесь: http://popusoileonid.ucoz.com/index/0-9

Мне, как народному писателю, было важно донести до читателя чёткую и ясную мысль, что между верой и знанием пролегает огромная пропасть!

И когда в сознании какого-то человека знания оказываются подменёнными пустой верой в сверхестественное, то вера будет играть в этом случае роль похоронного савана для человеческого разума. А это очень и очень плохо!

Это может иметь для людей самые трагические последствия! Ведь где есть вера, там всегда имеется и её оборотная сторона — вероломство и обман! Это также верно, как и то, где находится Бог, там и дьявол орудует рядом!

Мне же остаётся в очередной раз подивиться величию народной мудрости, выраженной в пословице: "Ученье свет, а неученье — тьма!"

Ну и в заключение скажу несколько слов о "святой наивности".

Некоторые священники всерьёз полагают (или нарочно хотят, чтобы народ так думал), что это они своими молитвами и крестами делают в январе воду "святой", крещенской.

А ведь это, как ни крути, есть обман чистой воды!

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Чтобы внести ясность касательно последней информации, советую прочесть следом вот эту мою статью:

Это ссылка на неё: https://cont.ws/post/437386

И ещё, на посошок!

В продолжение темы "плохо, когда вера подменяет собою знание", хочу подсказать тем, кто познакомился со мной лишь недавно, что у меня есть ещё одна интересная статья "На Северном полюсе 14 октября наступила полная Полярная ночь! Для христиан это "Покров Богородицы" .

А это просто ссылка: "Выразить благодарность народному писателю за его труд" .

3 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Комментарии:

Ivan Rubila (A): на самом деле степень эллипсоидности орбиты Земли ничтожна настолько, что её можно смело считать окружностью. На нашей с вами жизни это вообще никак не сказывается, а нюансы интересны лишь астрономам, когда надо запускать спутники с разгонным гравитационным манёвром и точки лагранжа считать.

Spika: Вот так вот, раз, и 19 января после полуночи Земля оказывается на минимальном расстоянии от Солнца и, о чудо, вода приобретает чудодейственные свойства! Как по мне, объяснение притянуто за уши. Но!.. У меня дома около семи лет (может и дольше) стоят две пластиковые бутылки с крещенской водой... Вода в них кристально чистая! И честно говоря, меня это радует.

Антон Благин: я специально привёл выше эти два комментария, чтобы показать, что вера у людей бывает разной. Учёный-физик Иван Рубила верит в то, что приближение Земли к Солнцу в январе на 5 миллионов километров, что относительно среднего расстояния от Солнца составляет всего 3,35%, просто не может менять энергетику всей воды на Земле до такой степени, что её можно считать "святой". Он не знает этого наверняка, ему так кажется. И он верит, что так и есть, эти изменения на 3,35% неспособны творить никаких чудес! Читательница Spika тоже считает, что астрономия буквально "притянута за уши" к православному чуду под названием "крещенская вода".

Между тем, всё обстоит наоборот, это наше поповское "Православие" притянуто буквально за уши к астрономии и солнечному календарю славян!

Самые наглядные примеры:

14 октября — в этот день движущаяся вокруг Солнца по годичной траектории Земля столь сильно отворачивается своей вершиной от небесного светила, что на Северном полюсе наступает "полная полярная ночь" (это когда даже в полдень не видно вытянутой руки, если на небе имеются облака, задерживающие свет звёзд). На севере России, из-за надвигающегося в связи с этим похолодания, в этот день, как правило, выпадает первый снег. В православном христианстве этот день отмечается праздник "покров Богородицы". Что покрывает Богородица и чем она "покрывает", понятно из этой православной иконы. В руках у неё — белоснежное полотенце.

22 декабря — в христианстве светлая дата "зачатие пресвятою Анною будущей матери Христа — девы Марии". В ведической мифологии славян в этот день, 22 декабря, "умирает" старое Солнце — Хорст.

С точки зрения астрономии — этот день в северном полушарии Земли является самым коротким световым днём в году, а на линии Полярного круга в этот день наступает Полярная ночь продолжительностью в 1 сутки. Налицо прямая связь астрономии со славянской мифологией. В этот же день вся современная Россия отмечает "День энергетика".

25 декабря — в христианской традиции в этот день принято отмечать Рождество Христа. Праздник был узаконен в России в 1700 году Петром I, дабы русский народ перестал отмечать свой ведический праздник — Рождество молодого Солнца-Коляды, который славянами также отмечался 25 декабря.

Зачем Пётр I сделал это замещение одного праздника другим?

Затем, что Христианство было государственной религией, которая была создана для укрепления государственной власти. По этой причине так называемые "православные священники" многое сделали для того, чтобы народная вера славян была уничтожена и замещена христианской традицией.

Из этих же соображений 19 января было объявлено днём Крещения Христа в воде реки Духом Святым (исходящим от "Отца небесного" — Солнца!):

С точки зрения астрономии — именно в этот день, хотите верьте, хотите нет, но Земля ближе всего подходит к Солнцу, своему "Отцу небесному"!

Вы верите, что это всё случайные совпадения???

Я лично был в шоке, когда узнал, что об этой подмене славянских праздников на пседохристианские люди говорили ещё 200 лет назад в Америке!!!