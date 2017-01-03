Экономические итоги 2016 года (Часть I). Валентин Катасонов
17:29. 3 января 2017 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал: brahman
Чем запомнился прошедший год в экономике?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Умный дядька.
И ДУРИТ грамотно.ИЗОЩРЕННО.
Не Леня Голубков.