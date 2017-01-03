Экономические итоги 2016 года (Часть I). Валентин Катасонов

...Сталина «Экономические проблемы в истории СССР» подводила как бы итог этим дискуссиям... конференция 22-го года. Я её вспоминаю особенно часто, потому что вспоминаю...? Валентин Катасонов: Вы знаете, далеко не все следуют. Члены Русского экономического общества...