Цирк с конями в Тимирязевской академии .

Продолжается разрушение российского высшего образования, в том числе сельскохозяйственного. Главный сельхозвуз страны – знаменитую академию имени Тимирязева возглавила бывший пресс-секретарь министра Ткачёва, не имеющая фундаментальных знаний о русском поле.

КАК СТАЛО известно «Аргументам недели», бывший ректор Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Вячеслав Лукомец написал заявление об уходе с поста ещё в конце прошлой недели. По словам сотрудников, «он устал бороться за землю академии». Хотя, признаться, боролся он вяло, но кое­-что всё-таки удалось отстоять. Даже несмотря на то, что рейдерам из правительственной комиссии И. Шувалова активно помогали большие чины из Минсельхоза.

Весной этого года у главного сельхозвуза комиссия Шувалова пыталась отнять в пользу Фонда содействия развитию жилищного строительства два участка учебного заведения общей площадью 101 га, что составляет примерно 20% всех земель академии. Против этого выступали преподаватели, студенты и местные жители. Президент России Владимир Путин потребовал «оставить Тимирязевку в покое». В ноябре выяснилось, что на землях академии всё­таки планируется построить элитное жильё.

В Минсельхозе, которому подчиняется Тимирязевка, замену академику РАН Лукомцу искали недолго и 27 декабря положили подарок под ёлку. Новым и.о. ректора стала давняя соратница министра Галина Золина. Ранее она занимала пост вице­губернатора Кубани, а затем была назначена директором департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза.

Как рассказали «компетентные товарищи», в сельском хозяйстве Золина разбирается слабо. Закончила неполную среднюю школу №25 и Усть­-Лабинское педагогическое училище. Училась на заочном отделении Майкопского педагогического института и преподавала русский язык и литературу. В те годы была секретарём комсомольской организации колхоза «Россия».В наше время вступила в партию «Единая Россия». То есть человек свой, верный и, как говорят, знакомый с министром Ткачёвым с младых ногтей. Даже была его пресс­-секретарём.

Видимо, именно такой проверенный товарищ просто необходим на посту начальника буквально «золотой земли», пока принадлежащей Тимирязевской академии.







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