005. У каждого из нас есть свой собственный Болезнеперерабатывающий Комбинат…

У одного человека был собственный Болезнетворный заводик.



Он туда посылал неправильный образ жизни, некачественную еду, вредные привычки, тяжелые впечатления, невеселые мысли, а также обиды, раздражение, подавленность, гнев, осуждение и прочие негативные поступки, чувства и эмоции, а там они прессовались, упаковывались и отправлялись в разные точки Организма.

Вообще-то этот заводик был призван вырабатывать энергию для поддержания жизнедеятельности, он и вырабатывал, только получалась она загрязненной и истощенной, Организму приходилось сильно потрудиться, чтобы из нее какую-нибудь пользу извлечь.

А вот отходы… Отходы шли в Органы. Почки бесперебойно получали камешки, мочевой пузырь – песочек, суставы – соли, сосуды – холестерин и известковые отложения, кровь – сахар, и прочим органам тоже что-нибудь такое в нагрузку доставалось.

Органы получали продукцию заводика, рассматривали ее и озадачивались – куда это «добро» девать? Товар-то неликвидный, и в дело его не пустишь, и не сбагришь никому…

Что могли – выводили по имеющимся внешним каналам, остальное или по бартеру соседним Органам сплавляли, а по большей части складировали, потому как Болезнетворный заводик пыхтел день и ночь, поставки не срывал, и органы были просто таки завалены этими отходами-неликвидами.

И вот наступил момент, когда склады окончательно переполнились, а выводящие каналы уже не справлялись, и Организм стал просто задыхаться. И тогда в тех местах, где склады уже трещали по швам, стали заводиться болезни. И человеку стало сначала не по себе, потом еще хуже, а потом и совсем плохо. А опомнился он тогда, когда совсем слег.

И понял человек, что несмотря на свой довольно молодой возраст, чувствует себя, как глубокий старик. И вроде как не живет вообще, а так, влачит жалкое существование, с которым и расставаться-то не жалко.

В общем, оказался он со своим заводиком вместе в двух шагах от банкротства.

Стал он свою жизнь пересматривать – где ошибся, где что не так сделал, чем себе навредил. Он умный был, этот человек, и воображение хорошее. Поэтому вскоре вся картина у него как на ладони вырисовалась – и что, и как, и почему, и главное – как его Болезнетворный заводик работает.

- Вот это да! – расстроился человек. – Что же это я раньше внутрь себя не заглядывал? Да если бы я знал, я бы давно весь этот завод порушил! А сейчас не знаю, что и делать – все так запущено!

И так бы, может, и сгинул в расцвете лет, да только явилась ему помощь в виде Кризисного Управляющего. Он ему во сне приснился.

- Здорово, человек! Слышал я, кризис у тебя?

- Еще какой кризис! Оказывается, у меня тут вовсю завод работает, от которого вреда больше, чем пользы!

- Э, ты не скажи! Польза от него есть – он ведь старался, как мог, переработать то, что ты в Организм вводил. А то, что сырье было некачественное, оборудование допотопное и производственные схемы давно устарели, так это от руководителя зависит, то есть от тебя.

- Ну да, я уж и сам понял, что если кто и вредил мне, так это я сам. Только вот как все исправить – ей-богу, не знаю!

- Зато я знаю! На то я и есть Кризисный Управляющий. Доверься мне, и мы выведем твое допотопное производство в мировые лидеры.

- Хотелось бы! А как?

- А как в любом кризисе! Работать придется 24 часа в сутки, и наяву, и во сне. Придется отказаться от любых излишеств, поменять сырье, а главное – произвести полную реконструкцию и переоборудование. Еще надо будет почистить склады от неликвидов, а заодно и все каналы сбыта. Нечего по Организму старье разносить! Будем внедрять новые передовые технологии.

- А как скоро это принесет результаты?

- Ну, не завтра. И даже не через неделю. Но с течением времени все поправится, и ты поправишься. Это я тебе гарантирую, как опытный Кризисный Управляющий!

Человек очень хотел поправиться, и поэтому поверил. Если уж мы все равно верим в вещие сны, то чем этот хуже? По крайней мере, позитивный!

И вот Кризисный Управляющий стал руководить, а человек выполнять его рекомендации.

Сначала человек занялся чисткой коммуникаций.

Ему было предписано вспоминать все тяжелые моменты своей жизни и прощать себя и других.



Еще – улыбаться знакомым и незнакомым, говорить комплименты и не забывать поздравить, если есть повод. А повод для поздравления всегда найти можно – с днем рождения, с удачным платьем, с ясным солнечным днем, с добрым утром…

Также Кризисный Управляющий дал задание навестить всех родственников, с которыми человек отношения уже давно здорово испортил, а которые далеко живут – отзвониться или письма написать.

- Имей в виду, Сила Рода – это мощный источник энергии. На ней Организм работает как часы, если каналы действующие.

Человек и каналы восстановил, и родных вспомнил, а потом и правда силу в себе почувствовал.

А чтобы коммуникации и внутри почистились, человек какое-то время не принимал пищи, зато пил много воды – называется «лечебное голодание». И точно, легкость в нем появилась необыкновенная, и вроде как даже кровь по жилам быстрее побежала.

- Так и есть, — подтвердил Кризисный Управляющий. – Водичка всю гадость растворила, вымыла, с собою унесла. Теперь информационные потоки у тебя восстановлены, ведь кровь в себе очень много информации несет.

Это человек и так знал, он ведь со своими болезнями анализы постоянно сдавал. Так вот раньше врачи от его анализов только хмурились, а теперь – нет, только одобрительно кивали. Видать, там, в анализах, информация была что надо.

- Задымленность в тебе большая, — посетовал Кризисный Управляющий, сняв показания в разных Органах. – И введение вредных веществ в виде этилового спирта низкого качества тоже весь производственный цикл нарушает. Давай-ка пересмотрим этот технологический процесс?

Так человек бросил курить и стал пить только натуральные вина в умеренных количествах, каковые Организму и приятны, и выгодны, потому что в них содержатся солнце, сила земли и полезные минералы.

- Я вот тут проверил технологическую цепочку и выяснил, что много вредного сырья поступает в виде негативных эмоций. Плохая мысль – плохое сырье, а из некачественного сырья хорошего продукта не произвести. Начинай следить за своими мыслями!

И человек стал думать о том, что думает, дурные мысли на дальних подступах отлавливать и преобразовывать в добрые и светлые, а если не получается – провожать их с миром куда подальше. Сначала не очень получалось, а потом лучше, потому что Управляющий надоумил человека определенные книги читать, от которых у него просветление выходило. А в Храм человек сам стал ходить – потянуло. Когда мысли на определенной волне, всегда к Свету тянет.

- Для того, чтобы все механизмы исправно работали, нужно улучшить динамические качества всей системы.

- Это как?

- Движение, друг мой, движение! Успех приходит к тому, кто шевелится и не засиживается. Так что давай-ка, наращивай темпы!

И человек начал заниматься зарядкой по утрам и спортивной ходьбой по вечерам, а потом подумал – и прикупил себе велосипед. А что, на нем даже еще быстрее получается! Крутит человек педали, а сам представляет, как на полной скорости несется из темного прошлого в светлое будущее, и главное – все ему подсказывает, что это так и есть!

- Благодарность – великая сила, — поделился знаниями Управляющий. – Не уставай благодарить, и из мира к тебе направится поток самого качественного сырья. Редко кто отвечает на искреннюю благодарность черной неблагодарностью. Но если даже и так – и за это благодари. Поможет, вот увидишь!

Человек попробовал – и правда помогло. Оказывается, это так хорошо – благодарить! На душе прямо цветы распускаются и птицы поют.

- Следующий твой шаг – придумай, что бы такого полезного сделать для других. О вознаграждении не думай – не в нем дело. Просто каждое уважающее себя предприятие должно внедрять в жизнь социальные программы. Признак успешности – это когда ресурсов хватает не только на себя, но и на окружающую среду. А какая у тебя среда – так ты и живешь.

Тут пришлось подумать. Но как нарочно, стали нужные ситуации подтягиваться. То старухе соседке за хлебом сходил, то в благотворительной акции поучаствовал, то на благоустройство двора вышел – пошла социальная программа!

И среда обитания меняться стала на глазах: появились у него новые друзья и единомышленники, которые схожий образ жизни ведут и его новые представления о жизни разделяют. Так что и среда, и понедельник, и пятница, и другие дни недели стали у него насыщенными событиями и полными радости.

В общем, вся жизнь у человека поменялась. Ест не то, что под рукой, а то, что на пользу; вредных веществ в организм не вводит; с кофе и чая перешел на чистую воду; образ жизни ведет подвижный и динамичный; и главное – мысли у него в голове теперь не о том, где ноет, где колет, а где скрипит, а о хорошем и приятном.

- Слушая, а я ведь забыл, когда у меня в последний раз что-нибудь болело! – с удивлением сообразил он. – Или просто замечать некогда?

- Когда человек занят созиданием, болеть точно некогда! – говорит ему Управляющий. – А ты не заметил, как твой заводик изменился?

Посмотрел человек внутрь – а там вместо старых черных цехов современные, просторные, с большими окнами, полные солнца и света, и в них самое современное оборудование.

А со склада готовой продукции по Организму распространяется не унылый неликвид какой-нибудь, который никому не нужен, а самая чистая энергия, которая сразу в Органы направляется и идет на их укрепление и бесперебойную работу.

- Ну что, кризис миновал? Доволен результатами?

- Еще как! – восхищенно говорит человек. – Прямо новая жизнь у меня началась. И мой заводик теперь Болезнетворным уже даже со зла не назовешь. Совсем другое производство!

- Теперь это у тебя Болезнеперерабатывающий Комбинат! Все переводит в чистую энергию, потому что применили мы самые передовые технологии!

- Так вроде все эти технологии хорошо известны?

- А все новое – хорошо забытое старое! – бодро говорит ему Кризисный Управляющий. – Ну, прощай, человек, бывай здоров! Больше я тебе не нужен, и потому сниться не буду.

- А как же я без тебя? А вдруг не справлюсь?

- Справишься! Ты теперь настоящий генеральный директор, а не вороватый менеджер, каким раньше был. Знания, умения и навыки имеешь, и банкротство тебе не грозит. Так что и не сомневайся, все у тебя будет отлично.

- Я тебе очень благодарен за успешное преодоление кризиса. Но скажи, должен ли я тебе за работу чем-то заплатить?

- Обязательно! Как только увидишь, что кто-то в кризисе пребывает и к банкротству приближается – помоги ему! Подскажи, научи, поделись опытом. Вот и будем в расчете.

И все. Больше Кризисный Управляющий человеку не снился. Но ему и не нужно было, потому что как раз на работе его карьера резко в гору пошла, и назначили его… кризисным управляющим. Потому как зарекомендовал себя и пользовался большим уважением. Теперь ездит по стране, спасает от кризисов большие и малые предприятия. А что, принцип тот же, только методы разные.

А потом человек подумал и решил название своему производству сменить. Это потому что все болезни закончились, и перерабатывать их было уже не нужно. Теперь он на здоровье ориентирован был, а это уже совсем другое дело!

И его Здоровьепроизводящий комбинат работает отлично, так что энергии у нашего человека хватит и на себя, и на окружающую среду. А там, глядишь, и другие такие же начнут подтягиваться, так общими усилиями и спасем окружающую среду от задымления, загрязнения и замусоривания!

Так что если хотите попробовать себя в роли Спасителя Человечества – начните с себя! У вас обязательно получится!

Автор: Эльфика

КРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Мультфильм "Здоровье начинается дома"

© Союзмультфильм, 1973 г. Режиссёр: Иван Иванов-Вано По заказу ВОЗ (может быть, поэтому в семье изображен только один ребёнок)..

Мультфильм "Ваше здоровье" - замечательный мультик времён Советского Союза, рассказывающий о том, как мы теряем своё здоровье и к какой личной трагедии это, порой, приводит.

Берегите своё здоровье!



© Союзмультфильм, 1965 г. Режиссёр: Иван Аксенчук

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