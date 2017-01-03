004. Страх – это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или ее слишком мало…

"ЗАПУСК" БЕССТРАШИЯ. Техника дыхания "шариком"

отрывок из книги Игоря Вагина "Думай и побеждай".

Человек - самое совершенное творение природы.

Человек создан неуязвимым.

Discovery. Сверхлюди Стэна Ли. /Stan Lee's/ Superhumans/ Выпуск 2 (2011)_1 (01.25)

Отрывок из фильма.



Прыжок с 10-метровой высоты плашмя в детский надувной бассейн с водой.

Нам с детства внушили, что огонь обязательно обжигает, в воде можно утонуть, ножом можно порезаться и так далее.

Так и живем - режемся, обжигаемся, падаем на ровном месте, потому что всего боимся и не доверяем своему телу.

А оно отвечает нам болезнями, травмами, увечьями.

Вы заметили, что с ним случается именно то, чего мы больше всего боимся?

Страх - вот что лежит в основе нашей жизни, вот что сдерживает наши реальные возможности.

Но стоит только поверить в себя, "договориться" с собственным телом - и ты неуязвим!

Discovery. Сверхлюди Стэна Ли. /Stan Lee's/ Superhumans/ Выпуск 2 (2011)_2 (00.57)

Отрывок из фильма.



Деревянная бита разлетается в щепки при ударе по телу человека..

Сверхвозможности - это не что иное, как освободившаяся от страха дремлющая в нас внутренняя сила.

В экстремальной ситуации, преодолев страх, человек высвобождает огромный потенциал энергии.

- Куда ты идешь? - спросил странник, повстречавшись с Чумой.



- Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек.



Через несколько дней тот же странник вновь встретил Чуму.



- Ты сказала, что уморишь пять тысяч, а погубила пятьдесят! - упрекнул он ее.



- Нет,- возразила Чума.- Я уморила только пять тысяч, а остальные умерли от страха.

Это всего лишь древняя притча..

Но если вы поинтересуетесь данными Всемирной Организации Здравоохранения, то узнаете, что во время стихийных бедствий, катастроф, природных катаклизмов от полученных травм - действительно смертельных - гибнут всего 30% людей.

Остальные умирают... от страха.

Прежде чем приступать к контролю над страхом, желательно усвоить его симптоматику и динамику.

Итак, что же с нами происходит, когда нас одолевает страх?

В состоянии ступора человек теряет способность предпринимать какие-либо действия, влиять на ситуацию, он неподвижен - словно "отключен" от действительности.

В панике, наоборот, начинает метаться, много и бессвязно говорить, суетиться, все его действия беспорядочны и малоэффективны.

Вспомните какую-либо экстремальную ситуацию и вспомните момент, когда у вас сработал некий "переключатель" и на смену страху пришла смелость.

Каковы же основные механизмы позитивной трансформации страха?

Страх



злоба



долг



транс



отчаяние



азарт, риск



стыд



смелость

Эти механизмы "запуска" бесстрашия есть у каждого из нас.

Но они либо срабатывают в ответственный момент, либо нет, вот почему необходимо научиться управлять ими.

Прежде чем приступать к контролю над страхом, желательно усвоить его симптоматику и динамику.

Итак, что же с нами происходит, когда нас одолевает страх?

Чтобы вернуться в настоящее, быть "здесь и сейчас", и объективно оценить происходящее, воспользуйтесь интенсивной техникой дыхания "шариком".

Профессор Херри Херминсон из Новой Зеландии, уже двадцать лет занимающийся подготовкой спортсменов к различным экстремальным ситуациям, предлагает этот способ для снятия страха и перенесения из негативного будущего в настоящее.

Именно этой технике он научил всемирно известного альпиниста Хилари, который одним из первых покорил Эверест.

Во время восхождения на вершину мира Хилари неоднократно применял ее для снятия страха.

Закройте глаза и представьте перед собой легкий теннисный шарик.

Вдох - и шарик медленно и плавно поднимается от центра вашего живота к горлу.

Выдох - и шарик так же плавно опускается вниз.

Когда мы тревожимся или боимся, шарик либо замирает в одной точке, либо двигается быстро, скачками.

Если мы спокойны, уверены в себе, шарик движется плавно, ритмично.

В ситуации тревоги, страха надо добиться, чтобы шарик двигался именно так.

Делайте это упражнение каждый день.

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Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или ее слишком мало (10.22)

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