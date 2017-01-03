004. Страх – это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или ее слишком мало…
"ЗАПУСК" БЕССТРАШИЯ. Техника дыхания "шариком"
отрывок из книги Игоря Вагина "Думай и побеждай".
Человек - самое совершенное творение природы.
Человек создан неуязвимым.
Discovery. Сверхлюди Стэна Ли. /Stan Lee's/ Superhumans/ Выпуск 2 (2011)_1 (01.25)
Отрывок из фильма.
Прыжок с 10-метровой высоты плашмя в детский надувной бассейн с водой.
Нам с детства внушили, что огонь обязательно обжигает, в воде можно утонуть, ножом можно порезаться и так далее.
Так и живем - режемся, обжигаемся, падаем на ровном месте, потому что всего боимся и не доверяем своему телу.
А оно отвечает нам болезнями, травмами, увечьями.
Вы заметили, что с ним случается именно то, чего мы больше всего боимся?
Страх - вот что лежит в основе нашей жизни, вот что сдерживает наши реальные возможности.
Но стоит только поверить в себя, "договориться" с собственным телом - и ты неуязвим!
Discovery. Сверхлюди Стэна Ли. /Stan Lee's/ Superhumans/ Выпуск 2 (2011)_2 (00.57)
Отрывок из фильма.
Деревянная бита разлетается в щепки при ударе по телу человека..
Сверхвозможности - это не что иное, как освободившаяся от страха дремлющая в нас внутренняя сила.
В экстремальной ситуации, преодолев страх, человек высвобождает огромный потенциал энергии.
- Куда ты идешь? - спросил странник, повстречавшись с Чумой.
- Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек.
Через несколько дней тот же странник вновь встретил Чуму.
- Ты сказала, что уморишь пять тысяч, а погубила пятьдесят! - упрекнул он ее.
- Нет,- возразила Чума.- Я уморила только пять тысяч, а остальные умерли от страха.
Это всего лишь древняя притча..
Но если вы поинтересуетесь данными Всемирной Организации Здравоохранения, то узнаете, что во время стихийных бедствий, катастроф, природных катаклизмов от полученных травм - действительно смертельных - гибнут всего 30% людей.
Остальные умирают... от страха.
Прежде чем приступать к контролю над страхом, желательно усвоить его симптоматику и динамику.
Итак, что же с нами происходит, когда нас одолевает страх?
В состоянии ступора человек теряет способность предпринимать какие-либо действия, влиять на ситуацию, он неподвижен - словно "отключен" от действительности.
В панике, наоборот, начинает метаться, много и бессвязно говорить, суетиться, все его действия беспорядочны и малоэффективны.
Вспомните какую-либо экстремальную ситуацию и вспомните момент, когда у вас сработал некий "переключатель" и на смену страху пришла смелость.
Каковы же основные механизмы позитивной трансформации страха?
Страх
злоба
долг
транс
отчаяние
азарт, риск
стыд
смелость
Эти механизмы "запуска" бесстрашия есть у каждого из нас.
Но они либо срабатывают в ответственный момент, либо нет, вот почему необходимо научиться управлять ими.
Прежде чем приступать к контролю над страхом, желательно усвоить его симптоматику и динамику.
Итак, что же с нами происходит, когда нас одолевает страх?
Чтобы вернуться в настоящее, быть "здесь и сейчас", и объективно оценить происходящее, воспользуйтесь интенсивной техникой дыхания "шариком".
Профессор Херри Херминсон из Новой Зеландии, уже двадцать лет занимающийся подготовкой спортсменов к различным экстремальным ситуациям, предлагает этот способ для снятия страха и перенесения из негативного будущего в настоящее.
Именно этой технике он научил всемирно известного альпиниста Хилари, который одним из первых покорил Эверест.
Во время восхождения на вершину мира Хилари неоднократно применял ее для снятия страха.
Закройте глаза и представьте перед собой легкий теннисный шарик.
Вдох - и шарик медленно и плавно поднимается от центра вашего живота к горлу.
Выдох - и шарик так же плавно опускается вниз.
Когда мы тревожимся или боимся, шарик либо замирает в одной точке, либо двигается быстро, скачками.
Если мы спокойны, уверены в себе, шарик движется плавно, ритмично.
В ситуации тревоги, страха надо добиться, чтобы шарик двигался именно так.
Делайте это упражнение каждый день.
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Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или ее слишком мало (10.22)
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