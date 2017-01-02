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Забытые открытия советских учёных. Алексей Золотарёв [Русская наука]

00:20. 2 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Телепатическая связь, жизнь под водой и в открытом космосе – какие научные достижения скрывает Академия наук?

rusrus

Каков принцип построения ВДНХ и как он менялся на протяжении всего периода работы Выставки? Почему павильон «Азербайджан» стал «Вычислительной техникой»? Чем первые компьютеры отличаются от компьютеров будущего – квантовых? Как советские ученые еще 70 лет назад смогли вычислить принцип работы квантового компьютера? Какими будут новые цифры? Почему павильон «Поволжье» переоборудовали в «Радиоэлектронику и связь»?

Почему Академия наук держит в тайне Реестр научных открытий? Какое открытие числится в Реестре под номером один? Как открытия, сделанные в СССР, заложили основы всей мировой научной индустрии? Какие изобретения позволили управлять климатом? Как русский инженер сделал базовое для появления сотовой связи открытие?

Когда и кем были разработаны технология производства искусственных алмазов и возможность проведения сеанса телепатической связи? Почему эти открытия сегодня скрываются? Насколько важно преодолеть комплекс открытий и вспомнить о прорывных научных технологиях советского периода? Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

* Дополнительная информация:
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Цивилизация Русов. Источник неповторимой культуры [Изобретатели и их изобретения]

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300 лет назад память о древней славяно-арийской империи русов была полностью стёрта из официальных источников. Взамен правды была сфабрикована фальшивка, в которой славянские народы нарисованы дикарями перенявшими все культурные и технологические достижения у других. Эта фальшивка, внедрялась врагами со злым умыслом, сегодня она имеет статус общепризнанной версии истории и тиражируется через официальные средства массовой информации. Но правда несмотря ни на что прорывается наружу. В частности, если судить о научных достижениях русского народа за последние 300 лет, то с уверенностью можно сказать, что 80% изобретений, преобразивших мир, созданы славянами, русами. Источник: http://www.kramola.info

* Настоящая наука - http://ru-an.info/news_section.php?sid=6

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