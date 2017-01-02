Забытые открытия советских учёных. Алексей Золотарёв [Русская наука]

Телепатическая связь, жизнь под водой и в открытом космосе – какие научные достижения скрывает Академия наук?

Каков принцип построения ВДНХ и как он менялся на протяжении всего периода работы Выставки? Почему павильон «Азербайджан» стал «Вычислительной техникой»? Чем первые компьютеры отличаются от компьютеров будущего – квантовых? Как советские ученые еще 70 лет назад смогли вычислить принцип работы квантового компьютера? Какими будут новые цифры? Почему павильон «Поволжье» переоборудовали в «Радиоэлектронику и связь»?



Почему Академия наук держит в тайне Реестр научных открытий? Какое открытие числится в Реестре под номером один? Как открытия, сделанные в СССР, заложили основы всей мировой научной индустрии? Какие изобретения позволили управлять климатом? Как русский инженер сделал базовое для появления сотовой связи открытие?



Когда и кем были разработаны технология производства искусственных алмазов и возможность проведения сеанса телепатической связи? Почему эти открытия сегодня скрываются? Насколько важно преодолеть комплекс открытий и вспомнить о прорывных научных технологиях советского периода? Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

* Дополнительная информация:

На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

Цивилизация Русов. Источник неповторимой культуры [Изобретатели и их изобретения]

300 лет назад память о древней славяно-арийской империи русов была полностью стёрта из официальных источников. Взамен правды была сфабрикована фальшивка, в которой славянские народы нарисованы дикарями перенявшими все культурные и технологические достижения у других. Эта фальшивка, внедрялась врагами со злым умыслом, сегодня она имеет статус общепризнанной версии истории и тиражируется через официальные средства массовой информации. Но правда несмотря ни на что прорывается наружу. В частности, если судить о научных достижениях русского народа за последние 300 лет, то с уверенностью можно сказать, что 80% изобретений, преобразивших мир, созданы славянами, русами. Источник: http://www.kramola.info

* Настоящая наука - http://ru-an.info/news_section.php?sid=6