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Управление будущим. Проблемы и перспективы глобальной цивилизации и России (2)

22:06. 2 января 2017 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:
В Военмехе читается курс лекций по повышению управленческой грамотности для студентов.
Лекция 1 здесь.

Лекция 2: Краткое изложение Достаточно общей теории управления

Темы с отметками времени:
2:23 Прошлая лекция
2:46 Для чего нужна теория управления?
8:45 Каким качествам должна отвечать теория управления?
13:59 История создания Достаточно общей теории управления
16:46 Полная функция управления
24:38 Устойчивость объекта в смысле предсказуемости его поведения
35:38 Как предвидеть
37:16 Все научные теории это интеграл от интуиции
38:06 Практика — критерий истины
40:39 Как 2 на 2 равно 5
44:02 Вектор целей
51:58 Конфликты управления
53:43 Субъект объект управления и среда
1:00:32 Пример: Троянская война
1:02:36 История и пророчества
1:04:34 Покаяние как средство борьбы с катастрофами
1:05:25 Сходите на оперу «Сказание о невидимом граде Китеже»
1:06:19 Схемы управления: Программная схема
1:08:38 Программно-адаптивная схема управления
1:12:48 Схема предиктор-корректор
1:17:22 Три способа управления: структурный
1:19:23 Управление проектами и аппарат сетевого планирование
1:21:21 Бесструктурный способ управления
1:21:53 Что такое суперсистема?
1:24:34 Пример бесструктурного управления: автобус
1:28:11 Управление на основе виртуальных структур
1:31:50 Что такое культура с позиций ДОТУ
1:33:09 Конец основной лекции
1:33:49 Ответы на вопросы
1:36:04 Пример вмешательства объемлющей системы: Сражение при Мидуэе
1:40:22 Пример: Немцы и англичане
1:42:05 Пример: Бриг «Меркурий»




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, Величко, глобализация, демократы, Запад, концепция, либерализм, общество, Россия, управление, цивилизация
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