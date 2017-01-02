Сводки от ополчения Новороссии 02 января 2017

На Донбассе после пьяной перестрелки погиб украинский военный

В оккупированном украинской армией селе Донское на Донбассе из-за бытового конфликта на почве алкогольного опьянения убит военнослужащий, еще двое гражданских лиц травмированы.

«Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение», — рассказал т.н. «глава полиции Донецкой области» Вячеслав Аброськин.

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Власти ДНР в 2016 году аккредитовали для работы в Республике семь гуманитарных миссий

«За время работы Комитета аккредитационные карты получали девять организаций. Но сразу хотел бы пояснить, что мы аккредитовываем не саму организацию, тем самым позволяя выполнять любые работы и проекты, мы даем аккредитацию на определенную программу. Так, в этом году аккредитацию для работы на территории Республики получали семь гуманитарных миссий»

«Отказ в аккредитации в этом году получили 15 гуманитарных организаций. Причины самые разные: от неверно составленной заявки на аккредитацию до неодобрения правоохранительными органами»

Семь гуманитарных миссий в 2017 году получили аккредитацию для работы в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщил глава межведомственного комитета по вопросам аккредитации гуманитарных миссий, председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.— сказал Пушилин.По его словам, к концу 2016 года аккредитованными для работы в ДНР остались лишь четыре миссии – Международного комитета Красного Креста (МККК), Центра развития Донбасса (ЦРД), АИСМ и фонда «Справедливая помощь», который представляла покойная Елизавета Глинка (Доктор Лиза)— добавил Пушилин.

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Украинские боевики 357 раз нарушили «режим прекращения огня» в ДНР

Видео предоставлено Министерством обороны ДНР специально для агентства News Front

«Украинские боевики за прошедшие сутки, с 31 декабря на 1 января, ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ мин калибром 82 и 120 мм, а также ДВЕСТИ СОРОК ШЕСТЬ боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение. Обстрелам со стороны украинских террористов ГРУЗЕВИЧА, НИКОЛЮКА, СОКОЛОВА и ДЕЛЯТИЦКОГО подверглись населенные пункты Республики: ЗАЙЦЕВО, ГОРЛОВКА, ШИРОКАЯ БАЛКА, КРУТАЯ БАЛКА, ВАСИЛЬЕВКА, ЯСИНОВАТАЯ, АЛЕКСАНДРОВКА, КОМИНТЕРНОВО, САХАНКА, ЛЕНИНСКОЕ и поселок ТРУДОВСКИЕ Петровского района г.Донецк. Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так в районе населенных пунктов: ЕЛИЗАВЕТОВКА (18 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие ТРЕХ единицы РСЗО «Ураган»; СТАРОГНАТОВКА (4,5 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие ДВУХ 152 мм самоходных гаубиц «Акация». Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ. *** На фоне массового недовольства среди личного состава ВСУ политикой, проводимой украинским военно-политическим руководством в отношении Донбасса, президент Порошенко дал указание правительству поднять дополнительные выплаты военнослужащим, которые находятся на первой линии до ШЕСТИ тыс. грн. и до ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ тысяч- на второй. Однако, такое решение не возымело должного эффекта, т.к. ВСУ до сих пор вспоминают обещанное президентом и неисполненное решение о выплате т.н. ежедневных ОДНОЙ тыс. гривен боевых. Приглашение украинским президентом американского сенатора МАККЕЙНА посетить Мариуполь, должно было также оказать психологическое воздействие на украинских силовиков с целью продемонстрировать поддержку со стороны США. И увеличение количества обстрелов на южных рубежах Республики, свидетельствует о том, что командование 36 отдельной бригады морской пехоты решило рьяно показать свою пресловутую боеспособность. Таким образом, мы наблюдаем бессмысленные потуги Порошенко хоть как-то поднять моральный дух и стимул военнослужащих ВСУ на продолжение убийства население Донбасса.»

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ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.

Трижды с направления села Новозвановка был обстрелян район села Калиново, огонь велся из 152-мм арторудий, минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.

С направления Станицы Луганской из вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия обстрелян район памятника князю Игорю.

Район села Желтое подвергся обстрелу из 82-мм минометов с направления села Лобачево.

По району села Николаевка с направления села Сизое велся огонь из стрелкового оружия.

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