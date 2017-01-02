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Сводки от ополчения Новороссии 02 января 2017

11:45. 2 января 2017 Просмотров - 222 2 коммент. Опубликовал:

На Донбассе после пьяной перестрелки погиб украинский военный

На Донбассе в пьяной перестрелке погиб украинский военный

В оккупированном украинской армией селе Донское на Донбассе из-за бытового конфликта на почве алкогольного опьянения убит военнослужащий, еще двое гражданских лиц травмированы.

 «Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение», — рассказал т.н. «глава полиции Донецкой области» Вячеслав Аброськин.

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Власти ДНР в 2016 году аккредитовали для работы в Республике семь гуманитарных миссий

Власти ДНР в 2016 году аккредитовали для работы в Республике семь гуманитарных миссий


Семь гуманитарных миссий в 2017 году получили аккредитацию для работы в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщил глава межведомственного комитета по вопросам аккредитации гуманитарных миссий, председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

«За время работы Комитета аккредитационные карты получали девять организаций. Но сразу хотел бы пояснить, что мы аккредитовываем не саму организацию, тем самым позволяя выполнять любые работы и проекты, мы даем аккредитацию на определенную программу. Так, в этом году аккредитацию для работы на территории Республики получали семь гуманитарных миссий»


— сказал Пушилин.

По его словам, к концу 2016 года аккредитованными для работы в ДНР остались лишь четыре миссии – Международного комитета Красного Креста (МККК), Центра развития Донбасса (ЦРД), АИСМ и фонда «Справедливая помощь», который представляла покойная Елизавета Глинка (Доктор Лиза)

«Отказ в аккредитации в этом году получили 15 гуманитарных организаций. Причины самые разные: от неверно составленной заявки на аккредитацию до неодобрения правоохранительными органами»


— добавил Пушилин.

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Украинские боевики 357 раз нарушили «режим прекращения огня» в ДНР

Видео предоставлено Министерством обороны ДНР специально для агентства News Front

«Украинские боевики за прошедшие сутки, с 31 декабря на 1 января, ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ мин калибром 82 и 120 мм, а также ДВЕСТИ СОРОК ШЕСТЬ боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение.

Обстрелам со стороны украинских террористов ГРУЗЕВИЧА, НИКОЛЮКА, СОКОЛОВА и ДЕЛЯТИЦКОГО подверглись населенные пункты Республики: ЗАЙЦЕВО, ГОРЛОВКА, ШИРОКАЯ БАЛКА, КРУТАЯ БАЛКА, ВАСИЛЬЕВКА, ЯСИНОВАТАЯ, АЛЕКСАНДРОВКА, КОМИНТЕРНОВО, САХАНКА, ЛЕНИНСКОЕ и поселок ТРУДОВСКИЕ Петровского района г.Донецк.

Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так в районе населенных пунктов:

ЕЛИЗАВЕТОВКА (18 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие ТРЕХ единицы РСЗО «Ураган»;

СТАРОГНАТОВКА (4,5 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие ДВУХ 152 мм самоходных гаубиц «Акация».

Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ.

***

На фоне массового недовольства среди личного состава ВСУ политикой, проводимой украинским военно-политическим руководством в отношении Донбасса, президент Порошенко дал указание правительству поднять дополнительные выплаты военнослужащим, которые находятся на первой линии до ШЕСТИ тыс. грн. и до ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ тысяч- на второй. Однако, такое решение не возымело должного эффекта, т.к. ВСУ до сих пор вспоминают обещанное президентом и неисполненное решение о выплате т.н. ежедневных ОДНОЙ тыс. гривен боевых. Приглашение украинским президентом американского сенатора МАККЕЙНА посетить  Мариуполь, должно было также оказать психологическое воздействие на украинских силовиков с целью продемонстрировать  поддержку со стороны США. И увеличение количества обстрелов на южных рубежах Республики, свидетельствует о том, что командование 36 отдельной бригады морской пехоты решило рьяно показать свою пресловутую боеспособность.

Таким образом, мы наблюдаем бессмысленные потуги Порошенко хоть как-то поднять моральный дух и стимул военнослужащих ВСУ на продолжение убийства население Донбасса.»

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ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.

Трижды с направления села Новозвановка был обстрелян район села Калиново, огонь велся из 152-мм арторудий, минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.

С направления Станицы Луганской из вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия обстрелян район памятника князю Игорю.

Район села Желтое подвергся обстрелу из 82-мм минометов с направления села Лобачево.

По району села Николаевка с направления села Сизое велся огонь из стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: компиляция
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2 коммент.»

  • 4 -4
    Виктор 2 января 2017 в 12:24 Ссылка Пометить
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    Даже писать не хочется,потому что в этой статье нужно опровергать всё-полная несостоятельная чушь и ложь.Неужели в оккупированном московией Донбассе есть ещё идиоты что верят путинской бредне и бредне фашисткопутинских холуёв???

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  • 10369 4607
    Степаныч 2 января 2017 в 13:10 Ссылка Пометить
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    Не хочется а пишешь,изнасиловал совсем себе мозг бедняга.Неужели еще в оккупированной либерастней пропиндоских ссайтах,находятся нерукопожепые которые верят в бред псакофашистких куннигилистов.Брысь отсюда насекомое.

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