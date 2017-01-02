Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 января 2017
- 12:08 Россия и Турция нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии.
- 12:06 В сети появилось фото предполагаемого террориста из стамбульского клуба.
- 11:45 Турецкая авиация за сутки уничтожила в Сирии около 100 объектов ИГИЛ.
- 11:31 Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле.
Россия и Турция нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии
В первый день нового года российские и турецкие бомбардировщики нанесли авиаудары по позициям террористов ИГИЛ* на севере Сирии. Об этом сообщают турецкие и мировые СМИ со ссылкой на сообщения турецких военных.
В частности, сообщается, что турецкая авиация и артиллерия уничтожила по меньшей мере 22 боевика ИГИЛ за последние сутки, а самолет ВКС РФ уничтожил несколько целей террористов в районе города Эль-Баб (Аль-Баб) на севере САР.
Напомним, ранее « Русская Весна» сообщала о подтвержденных фактах участия российской авиации в операции турецких военных против ИГИЛ на севере Сирии.
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В конце декабря 2016 года президент России Владимир Путин объявил о достижении важных договоренностей по прекращению огня в Сирии.
Речь шла о подписании трех важных документов: соглашении о прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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* запрещенные в РФ террористические группировки
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В сети появилось фото предполагаемого террориста из стамбульского клуба
Опубликована фотография предполагаемого террориста, расстрелявшего из автомата посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле.
Об этом пишет RT со ссылкой на CNN Turk.
Скриншот с видео, на котором изображён предполагаемый преступник, распространило антитеррористическое подразделение стамбульской полиции.
В настоящее время полиция пытается установить личность преступника.
Напомним, что террористы ИГИЛ* взяли на себя ответственность за этот теракт.
Teröristin kimliği ile ilgili yeni bilgiler https://t.co/s0yEuEIYqj pic.twitter.com/Qq6Gk9TzRq
— CNN Türk (@cnnturk) 2 января 2017 г.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Турецкая авиация за сутки уничтожила в Сирии около 100 объектов ИГИЛ
Вооруженные силы Турции уничтожили за сутки на севере Сирии свыше 100 объектов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и ликвидировали более 20 боевиков.
Об этом сообщило Анатолийское агентство, передает ТАСС.
По его сведениям, удары по объектам террористов были нанесены как авиацией, так и сухопутными подразделениями. В целом за сутки уничтожено 111 объектов ИГ, ликвидировано 22 боевика. В частности, в районе сирийского города Эль-Баб с самоходно-артиллерийских установок «Фыртына» (Firtina) были нанесены удары по 103 объектам. Еще 8 объектов уничтожили ВВС Турции.
Агентство также отмечает, что ВКС России уничтожили объекты боевиков ИГ к юго-востоку от города Эль-Баб. Информация о количестве пораженных целей и числе ликвидированных боевиков в результате этих ударов не приводится.
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Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.
По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.
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