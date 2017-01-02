Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 января 2017

В первый день нового года российские и турецкие бомбардировщики нанесли авиаудары по позициям террористов ИГИЛ* на севере Сирии. Об этом сообщают турецкие и мировые СМИ со ссылкой на сообщения турецких военных.

В частности, сообщается, что турецкая авиация и артиллерия уничтожила по меньшей мере 22 боевика ИГИЛ за последние сутки, а самолет ВКС РФ уничтожил несколько целей террористов в районе города Эль-Баб (Аль-Баб) на севере САР.

Напомним, ранее « Русская Весна» сообщала о подтвержденных фактах участия российской авиации в операции турецких военных против ИГИЛ на севере Сирии.

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В конце декабря 2016 года президент России Владимир Путин объявил о достижении важных договоренностей по прекращению огня в Сирии.

Речь шла о подписании трех важных документов: соглашении о прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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* запрещенные в РФ террористические группировки