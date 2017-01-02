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Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 января 2017

12:49. 2 января 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Россия и Турция нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии

Россия и Турция нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии | Русская весна

В первый день нового года российские и турецкие бомбардировщики нанесли авиаудары по позициям террористов ИГИЛ* на севере Сирии. Об этом сообщают турецкие и мировые СМИ со ссылкой на сообщения турецких военных.

В частности, сообщается, что турецкая авиация и артиллерия уничтожила по меньшей мере 22 боевика ИГИЛ за последние сутки, а самолет ВКС РФ уничтожил несколько целей террористов в районе города Эль-Баб (Аль-Баб) на севере САР.

Напомним, ранее « Русская Весна» сообщала о подтвержденных фактах участия российской авиации в операции турецких военных против ИГИЛ на севере Сирии.

Читайте также: СРОЧНО: Армии России и Турции впервые начали боевое взаимодействие в операции против ИГИЛ в Сирии

В конце декабря 2016 года президент России Владимир Путин объявил о достижении важных договоренностей по прекращению огня в Сирии.

Речь шла о подписании трех важных документов: соглашении о прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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* запрещенные в РФ террористические группировки

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В сети появилось фото предполагаемого террориста из стамбульского клуба

Опубликована фотография предполагаемого террориста, расстрелявшего из автомата посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле.

Об этом пишет RT со ссылкой на CNN Turk.

Скриншот с видео, на котором изображён предполагаемый преступник, распространило антитеррористическое подразделение стамбульской полиции.

В настоящее время полиция пытается установить личность преступника.

Напомним, что террористы ИГИЛ* взяли на себя ответственность за этот теракт.


*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Турецкая авиация за сутки уничтожила в Сирии около 100 объектов ИГИЛ

Турецкая авиация за сутки уничтожила в Сирии более 100 объектов ИГИЛ

Вооруженные силы Турции уничтожили за сутки на севере Сирии свыше 100 объектов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и ликвидировали более 20 боевиков.

Об этом сообщило  Анатолийское агентство, передает ТАСС.

По его сведениям, удары по объектам террористов были нанесены как авиацией, так и сухопутными подразделениями. В целом за сутки уничтожено 111 объектов ИГ, ликвидировано 22 боевика. В частности, в районе сирийского города Эль-Баб с самоходно-артиллерийских установок «Фыртына» (Firtina) были нанесены удары по 103 объектам. Еще 8 объектов уничтожили ВВС Турции.

Агентство также отмечает, что ВКС России уничтожили объекты боевиков ИГ к юго-востоку от города Эль-Баб. Информация о количестве пораженных целей и числе ликвидированных боевиков в результате этих ударов не приводится.

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Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

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Метки: главное, компиляция
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