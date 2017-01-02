Главная » Наука

Российский “Протон” снова победил Falcon

15:00. 2 января 2017 Просмотров - 33 Один комментарий Опубликовал:
Гендиректор головного предприятия Роскосмоса Дмитрий Панов поделился новостью – ведомство приняло решение делать облегченную версию ракеты-носителя «Протон» для коммерческого использования. Она получила логичное название «Протон Лайт» и стоимость ее запуска оценивается в 50-55 млн долларов. Это ниже стоимости «легендарного» Falcon 9 от SpaceX, детища Илона Маска.

22888744_fourОтличие облегченной версии в том, что «ступеней будет не четыре, как у тяжелой версии, а три. Топлива во вторую ступень будет входить больше. Двигательная установка теперь может включаться много раз. Выводимая на орбиту масса благодаря этому возрастает до 5 тонн, а стартовая снижается на 100 тонн», написал Панов на своей странице в Facebook.

«То есть в общем и целом уважаемый мистер Маск должен теперь крепко чесать в затылке», – пишет Панов. Поскольку стоимость американской ракеты Falcon 9 оценивается в 60-65 млн долларов, о чем также написал гендиректор НПО «Техномаш».

Здесь можно напомнить, что пресловутый SpaceX давно уже стал «общим местом» в антироссийской пропаганде. Любые, даже минорные успехи Илона Маска подаются как колоссальное достижение и масштабнейшее событие, свидетельствующее о том, что вот там, в благословенных Штатах, свободный бизнес свободно развивает технологии и двигает вперед научный прогресс, а у нас здесь – сплошной государственный контроль и монополизм, который ничему развиваться свободно не дает.

Теперь же, как это в последнее время постоянно происходит с «громкими антироссийскими заявлениями», реальность сама ставит на них большой крест. Поскольку «страдающий под пятой госмонополизма» Роскосмос умудрился презентовать проект, который стоит дешевле детища Маска – и притом есть все основания полагать уже сейчас, что он окажется еще и намного надежнее.

Поскольку, несмотря на долгие и многочисленные испsnания и улучшения (на которые нужны деньги, много денег, которые Маск с радостью тянет из карманов инвесторов), добиться сткабильного запуска Falcon 9 до сих пор так и не удалось. Удачные испытания следует назвать скорее случайностью. А во время недавнего пуска 1 сентября ракета взорвалась прямо на старте.

«Протоны» тоже не всегда взлетают успешно – космическая отрасль вообще до сих пор остается зоной больших проблем и рисков. Однако «Протонами» охотно пользуются не только в нашей стране, как и другими отечественными космическими технологиями. Маск же на данный момент «кормит завтраками», обещая, что как только так сразу – его ракета будет самой лучшей и эффективной. Теперь он «дозавтракался» до того, что Россия затеяла проект уже более дешевый, чем его. А реальных результатов, позволяющих использовать Falcon, до сих пор нет.

Впрочем, об этом говорилось неоднократно еще и до заявлений Панова: «Пресловутый «Протон» весит 700 тонн и выводит за раз 23 тонны полезного груза. То есть, где-то в 12 раз больше. Иными словами, чтобы «Фалькон» вышел на те же показатели экономической выгоды, что и «Протон», ему нужно слетать раз 15, а то и больше, и успешно приземлиться. Потому что не забываем про техническое обслуживание после каждой посадки, про новую заправку огромным количеством топлива, чтобы снова взлететь и сесть, и про другие весьма дорогостоящие процедуры».

И это еще не все: «Помимо «Протона» у Роскосмоса есть и другие проекты. Для доставки груза в пару тонн у нас в стране используется носитель «Рокот». Только он весит 100 тонн. В пять раз меньше пресловутого «Фалькона». И, в общем, это тоже в долгосрочной перспективе получается дешевле. И только при том условии, что «Фалькон» будет взлетать и приземляться, как часы. Без малейших проблем».

То есть, и раньше Falcon вовсе не был самым удачным, надежным и даже выгодным проектом. Настолько не был, что даже в самой SpaceX высказывали ряд сомнений в том ,что могут обеспечить удачный пуск. И это невзирая на то, что сотрудникам компании нужно «заговаривать зубы» инвесторам и они вечно обещают, что все будет хорошо.

А уж теперь, после объявления нового проекта Роскомоса, являющегося прямым и непосредственным конкурентом Falcon 9, коммерческие и все прочие перспективы SpaceX и Илона Маска лично и вовсе теряются в тумане. Или же в дыму от взорвавшейся на старте ракеты.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: аварии, космонавтика, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Актуальность мировоззрения Н.В.Левашова при смене социума
...паразитическая идея жизнеусройства. Чтобы победить паразитическую идеологию, нужно ... не только отстаиванию российских интересов, но и...немыслимое множество частиц – протонов. С этого момента процесс...Николая Викторовича. Я снова говорю о его технологиях...
Новости Украины и Новороссии 17 марта 2016
... рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. ...что Донецкая фильтровальная станция снова приступила к работе. «...Прит.1:22) Ракета «Протон-М» с модулями проекта...voicesevas.ru Паспорта ДНР — победа или вынужденная мера? Опрос ...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
... из пещеры и снова примется за повседневные дела...человеческого сообщества. Такая победа приводит к более длительному...нарушилось, из свободных протонов и электронов начали образовываться... года г. Москва) – российский учёный, эволюционист, палеоневролог, доктор...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>