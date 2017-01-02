Российский “Протон” снова победил Falcon
15:00. 2 января 2017 Просмотров - 33 Один комментарий Опубликовал: brahman
Гендиректор головного предприятия Роскосмоса Дмитрий Панов поделился новостью – ведомство приняло решение делать облегченную версию ракеты-носителя «Протон» для коммерческого использования. Она получила логичное название «Протон Лайт» и стоимость ее запуска оценивается в 50-55 млн долларов. Это ниже стоимости «легендарного» Falcon 9 от SpaceX, детища Илона Маска.
Отличие облегченной версии в том, что «ступеней будет не четыре, как у тяжелой версии, а три. Топлива во вторую ступень будет входить больше. Двигательная установка теперь может включаться много раз. Выводимая на орбиту масса благодаря этому возрастает до 5 тонн, а стартовая снижается на 100 тонн», написал Панов на своей странице в Facebook.
«То есть в общем и целом уважаемый мистер Маск должен теперь крепко чесать в затылке», – пишет Панов. Поскольку стоимость американской ракеты Falcon 9 оценивается в 60-65 млн долларов, о чем также написал гендиректор НПО «Техномаш».
Здесь можно напомнить, что пресловутый SpaceX давно уже стал «общим местом» в антироссийской пропаганде. Любые, даже минорные успехи Илона Маска подаются как колоссальное достижение и масштабнейшее событие, свидетельствующее о том, что вот там, в благословенных Штатах, свободный бизнес свободно развивает технологии и двигает вперед научный прогресс, а у нас здесь – сплошной государственный контроль и монополизм, который ничему развиваться свободно не дает.
Теперь же, как это в последнее время постоянно происходит с «громкими антироссийскими заявлениями», реальность сама ставит на них большой крест. Поскольку «страдающий под пятой госмонополизма» Роскосмос умудрился презентовать проект, который стоит дешевле детища Маска – и притом есть все основания полагать уже сейчас, что он окажется еще и намного надежнее.
Поскольку, несмотря на долгие и многочисленные испsnания и улучшения (на которые нужны деньги, много денег, которые Маск с радостью тянет из карманов инвесторов), добиться сткабильного запуска Falcon 9 до сих пор так и не удалось. Удачные испытания следует назвать скорее случайностью. А во время недавнего пуска 1 сентября ракета взорвалась прямо на старте.
«Протоны» тоже не всегда взлетают успешно – космическая отрасль вообще до сих пор остается зоной больших проблем и рисков. Однако «Протонами» охотно пользуются не только в нашей стране, как и другими отечественными космическими технологиями. Маск же на данный момент «кормит завтраками», обещая, что как только так сразу – его ракета будет самой лучшей и эффективной. Теперь он «дозавтракался» до того, что Россия затеяла проект уже более дешевый, чем его. А реальных результатов, позволяющих использовать Falcon, до сих пор нет.
Впрочем, об этом говорилось неоднократно еще и до заявлений Панова: «Пресловутый «Протон» весит 700 тонн и выводит за раз 23 тонны полезного груза. То есть, где-то в 12 раз больше. Иными словами, чтобы «Фалькон» вышел на те же показатели экономической выгоды, что и «Протон», ему нужно слетать раз 15, а то и больше, и успешно приземлиться. Потому что не забываем про техническое обслуживание после каждой посадки, про новую заправку огромным количеством топлива, чтобы снова взлететь и сесть, и про другие весьма дорогостоящие процедуры».
И это еще не все: «Помимо «Протона» у Роскосмоса есть и другие проекты. Для доставки груза в пару тонн у нас в стране используется носитель «Рокот». Только он весит 100 тонн. В пять раз меньше пресловутого «Фалькона». И, в общем, это тоже в долгосрочной перспективе получается дешевле. И только при том условии, что «Фалькон» будет взлетать и приземляться, как часы. Без малейших проблем».
То есть, и раньше Falcon вовсе не был самым удачным, надежным и даже выгодным проектом. Настолько не был, что даже в самой SpaceX высказывали ряд сомнений в том ,что могут обеспечить удачный пуск. И это невзирая на то, что сотрудникам компании нужно «заговаривать зубы» инвесторам и они вечно обещают, что все будет хорошо.
А уж теперь, после объявления нового проекта Роскомоса, являющегося прямым и непосредственным конкурентом Falcon 9, коммерческие и все прочие перспективы SpaceX и Илона Маска лично и вовсе теряются в тумане. Или же в дыму от взорвавшейся на старте ракеты.
Отличие облегченной версии в том, что «ступеней будет не четыре, как у тяжелой версии, а три. Топлива во вторую ступень будет входить больше. Двигательная установка теперь может включаться много раз. Выводимая на орбиту масса благодаря этому возрастает до 5 тонн, а стартовая снижается на 100 тонн», написал Панов на своей странице в Facebook.
«То есть в общем и целом уважаемый мистер Маск должен теперь крепко чесать в затылке», – пишет Панов. Поскольку стоимость американской ракеты Falcon 9 оценивается в 60-65 млн долларов, о чем также написал гендиректор НПО «Техномаш».
Здесь можно напомнить, что пресловутый SpaceX давно уже стал «общим местом» в антироссийской пропаганде. Любые, даже минорные успехи Илона Маска подаются как колоссальное достижение и масштабнейшее событие, свидетельствующее о том, что вот там, в благословенных Штатах, свободный бизнес свободно развивает технологии и двигает вперед научный прогресс, а у нас здесь – сплошной государственный контроль и монополизм, который ничему развиваться свободно не дает.
Теперь же, как это в последнее время постоянно происходит с «громкими антироссийскими заявлениями», реальность сама ставит на них большой крест. Поскольку «страдающий под пятой госмонополизма» Роскосмос умудрился презентовать проект, который стоит дешевле детища Маска – и притом есть все основания полагать уже сейчас, что он окажется еще и намного надежнее.
Поскольку, несмотря на долгие и многочисленные испsnания и улучшения (на которые нужны деньги, много денег, которые Маск с радостью тянет из карманов инвесторов), добиться сткабильного запуска Falcon 9 до сих пор так и не удалось. Удачные испытания следует назвать скорее случайностью. А во время недавнего пуска 1 сентября ракета взорвалась прямо на старте.
«Протоны» тоже не всегда взлетают успешно – космическая отрасль вообще до сих пор остается зоной больших проблем и рисков. Однако «Протонами» охотно пользуются не только в нашей стране, как и другими отечественными космическими технологиями. Маск же на данный момент «кормит завтраками», обещая, что как только так сразу – его ракета будет самой лучшей и эффективной. Теперь он «дозавтракался» до того, что Россия затеяла проект уже более дешевый, чем его. А реальных результатов, позволяющих использовать Falcon, до сих пор нет.
Впрочем, об этом говорилось неоднократно еще и до заявлений Панова: «Пресловутый «Протон» весит 700 тонн и выводит за раз 23 тонны полезного груза. То есть, где-то в 12 раз больше. Иными словами, чтобы «Фалькон» вышел на те же показатели экономической выгоды, что и «Протон», ему нужно слетать раз 15, а то и больше, и успешно приземлиться. Потому что не забываем про техническое обслуживание после каждой посадки, про новую заправку огромным количеством топлива, чтобы снова взлететь и сесть, и про другие весьма дорогостоящие процедуры».
И это еще не все: «Помимо «Протона» у Роскосмоса есть и другие проекты. Для доставки груза в пару тонн у нас в стране используется носитель «Рокот». Только он весит 100 тонн. В пять раз меньше пресловутого «Фалькона». И, в общем, это тоже в долгосрочной перспективе получается дешевле. И только при том условии, что «Фалькон» будет взлетать и приземляться, как часы. Без малейших проблем».
То есть, и раньше Falcon вовсе не был самым удачным, надежным и даже выгодным проектом. Настолько не был, что даже в самой SpaceX высказывали ряд сомнений в том ,что могут обеспечить удачный пуск. И это невзирая на то, что сотрудникам компании нужно «заговаривать зубы» инвесторам и они вечно обещают, что все будет хорошо.
А уж теперь, после объявления нового проекта Роскомоса, являющегося прямым и непосредственным конкурентом Falcon 9, коммерческие и все прочие перспективы SpaceX и Илона Маска лично и вовсе теряются в тумане. Или же в дыму от взорвавшейся на старте ракеты.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Роскосмос» только готовится приступить к созданию летного образца возвращаемой первой ступени ракеты-носителя
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А америкосы уже вовсю пользуются этой технологией…Так что , ощутите разницу.