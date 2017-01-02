Российские школьники завоевали 38 медалей на международных предметных олимпиадах в 2016 году

Министр провела личную встречу с российскими призерами

В Минобрнауки России О.Ю. Васильева провела встречу с победителями международных олимпиад школьников в составах российских сборных, а также тренерами команд.Участники встречи обсудили итоги выступлений сборных команд в 2016 году, участие России в развитии международного олимпиадного движения, развитие Всероссийской олимпиады, а также затронули вопросы предстоящего проведения Международной олимпиады по математике 2020 года в Санкт-Петербурге.Российские сборные стабильно выступают на международных чемпионатах, что подтверждается количеством завоеванных наград (2012 г. – 36 медалей, 2013 г. – 35 медалей, 2014 г. – 38 медалей, 2015 г. – 38 медалей). Высокие результаты школьники показали и в 2016 году, пополнив «копилку» международных наград 38 медалями, из которых 19 золотых, 15 серебряных и 4 бронзовых, улучшив прошлогодний результат.Высокий результат продемонстрирован российскими школьниками на олимпиадах по химии и физике, на которых они заняли соответственно 2 и 4 места (в 2015 г. – 5 место по химии и 4 место по физике). Блестящий результат на олимпиаде по физике показал Александр Артемьев (Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский физико-математический лицей»), который был признан лучшим теоретиком и получил специальный приз как наиболее успешный представитель Европы.На математической олимпиаде школьники завоевали сразу 4 золотые медали, таким образом, российской команде удалось существенно улучшить свой прошлогодний результат (в 2015 г. сборная завоевала 6 серебряных медалей). Среди 110 стран участниц олимпиады сборная России в общекомандном зачете разделила 7-8 место со сборной Великобритании (в 2015 г. – 8 место).«Уверена, что у первокурсников-олимпийцев есть все: талант, характер, воля, чтобы добиться отличных результатов в учебе, получить профессию, реализовать себя. Хотела бы выразить особые слова благодарности вашим наставникам-тренерам и педагогам за самоотверженный труд, веру в своих воспитанников, – отметила в ходе обсуждений О.Ю. Васильева. – Министерство со своей стороны делает все необходимое, чтобы вы и ваши товарищи не только смогли успешно участвовать в международных состязаниях, но и показывать высокие результаты. Ежегодно растет объем средств, выделяемых на подготовку команд Российской Федерации к международным состязаниям – в 2017 году она составит 57 млн рублей».С успешными результатами учащихся и тренеров поздравил также Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации С.Н. Рязанский и директор по персоналу и социальной политике Роскосмоса А.А. Вучкович.В ходе встречи к Министру обратился руководитель учебно-тренировочных сборов по астрономии команды России Б.Б. Эскин с просьбой провести олимпиаду по астрономии. По его мнению, олимпиаду возможно подготовить и провести в 2022 году и участвовать в ней в Россию приедут представители не менее 60 стран мира. Предложение было поддержано Министром.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com