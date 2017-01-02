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Павел Попович наблюдал треугольный НЛО целый час вместе с Академией Наук

17:42. 2 января 2017 Просмотров - 46 Один комментарий Опубликовал:

Чудоненавистники утверждают, что заявления о встрече с НЛО делают только наркоманы-пьяницы-скучающие домохозяйки и прочие социально слабые и неграмотные элементы. Либо сочиняют потому что безумны, либо просто в силу неграмотности не могут отличить солнечный зайчик от корабля пришельцев. А если пишут о свидетельстве серьезных людей, то это просто лгут журналисты, чтобы “заработать деньги” на “выдуманной сенсации”. В ответ лживым чудоненавистникам я собираю прямые не текстовые, а видеосвидетельства серьезных людей, потому что их подделать невозможно. 

Вот 3 видеозаявления четвертого космонарвта Советского Союза Павла Поповича:

< ![CDATA[]]>https://www.youtube.com/watch?v=CQry59k2kWY< ![CDATA[]]>

Интересно, что НЛО себя показал не 1 человеку, а целой делегации акаденмии наук СССР! И не пролетел мимо, а долгое время сопровождал делегацию товарищей ученых.

Просьба к читателям, если вы знаете кого-то кроме Павла Поповича из тех, кто летел тем рейсом, сообщите мне или дайте ссылки на сообщения об этом в СМИ.

***

Больше подобных видеосвидетельств собраны тут < ![CDATA[]]>http://levhudoi.blogspot.ru/2014/06/blog-post.html< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 9949 6299
    Вьеха 2 января 2017 в 17:51 Ссылка Пометить
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    Да все уже сто раз эти НЛО видели.

    Только мы ещё до контакта не доросли, даже наши академики. НЛОтики кружили – кружили вокруг и поняли, что там тоже глухо. А так хотели выйти на контакт…

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