Главная » Невероятное в мире, Творчество

Образ врага: для американских геймеров русские хуже, чем инопланетяне, террористы и монстры

10:01. 2 января 2017 Просмотров - 62 Один комментарий Опубликовал:

Преподаватели из университетов Кардиффа и Глазго Брэндон Валериано и Филипп Хэбель решили изучить, как видеоигры влияют на мировосприятие американцев.

Поскольку они оба в своих учебных заведениях фокусируются на вопросах связи массовой культуры с общественным мнением, тема видеоигр (как развлечений) попала в их поле зрения не случайно. Она гораздо меньше исследована, чем продукты Голливуда, – доказано, что кинематограф может направить общественное мнение в нужном (кому-то, например правящей верхушке государства) направлении и сформировать поведенческие стереотипы.

Образ врага: для американских геймеров русские хуже, чем инопланетяне, террористы и монстры

«Знание того, как цифровые игры влияют на общественное мнение, государственную политику или политическую культуру, ограничено. Тем не менее 40% взрослых американцев пользуются игровыми приставками; а многие играют по мобильным телефонам. Большинство игроков – женщины. Цифровые игры теперь получают больше годовых доходов, чем кассовые фильмы», – пишут авторы исследования в статье, опубликованной Тhe Washington Post.

Интерес для исследования представлял вопрос, какой образ врага формируют видеоигры, моделирующие насилие, у американцев. Соответственно, изучались игры, где «плохие парни» представляли угрозу «хорошему герою», задачей которого было уничтожить врага (оружием).

Для исследования были отобраны 57 популярнейших игр, выпущенных в период с 2001 по 2013 год, продажи которых превысили 1,5 миллиона копий.

Образ врага: для американских геймеров русские хуже, чем инопланетяне, террористы и монстры

«Мы сгруппировали врагов в несколько категорий: мутанты Generic Human; посторонние объекты; монстры, включая зомби; террористы с Ближнего Востока или из Латинской Америки; русские; враги Второй мировой войны и другие источники напряжённости, включая Северную Корею», – пишут Брэндон Валериано и Филипп Хэбель.

Результаты исследования оказались неожиданными. Хуже русских врагов для американских геймеров только мутанты Generic Human. Русские выступали врагами в 21% игр. Меньшими врагами предстают в играх инопланетяне и террористы, не говоря уже о монстрах и прочих исчадиях виртуального ада.

Образ врага: для американских геймеров русские хуже, чем инопланетяне, террористы и монстры

Видеоигры навязывают как минимум для 40% американцев отношение к России, поскольку «плохой парень Иван» встречается в качестве врага геймерам гораздо чаще, чем противник в образе бойца террористической группировки или зомби.

«Мы думаем, что это – интересное открытие, учитывая отношения ухудшения России с Западом», – считают авторы исследования. Они убеждены, что воображаемые враги играют важную роль «в определении наших отдельных или коллективных угроз».

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
О вампирах и святой воде
... активисты–содомиты. Это обычная картина для «демократических» сборищ. Одних от других... не могли испортить ГЛАВНОЕ — КАРТИНКУ для фото и видеокамер. Особо подчеркнем... повод используется «полузащитниками прав человека» для информационной атаки на Россию. Если...
Об убийстве Немцова, оппозиции и происках США
... оказаться в месте, не доступном для твоих кураторов. Обсуждая тему влияния...
Лекция Ильи Кнабенгофа - в Финакадемии (4 марта 2010)
СКАЧАТЬ с Яндекс Источник http://via-midgard.info/
НАТО уже в Крыму! Наш Род Встал Стеной!
... уже вошли на территорию Украины для участия в учениях «Си-Бриз...
Послание с Плеяд
... и задачи. Вселенные естественным образом полны жизни в разных измерениях... использовать настоящую любовь... для вас, для других и для природы. Пробуйте связываться...большинства населения Земли. Таким образом, существует много возможностей для будущего. У нас...
Кремль сбрасывает маски
Единая страна — единая валюта. Карты открыты, маски сброшены. Кремль открыто заявляет о желании создать Единую страну. Политический каркас – Евразийский союз, экономический скелет – Таможенный союз. Именно воссозданием Единой страны собирается заняться ...

Один комментарий»

  • 1428 1150
    Мефодий 2 января 2017 в 10:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    русский Ваня накостылял всем супергероям пиндосии и спецагентам
    клозет на улице – это тайное оружие русских.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>