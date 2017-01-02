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Литературно-музыкальная композиция “Славянские красавицы – русские берёзки”

17:52. 2 января 2017 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:
«Творец 

мне ниспослал тебя, моя мадонна, 

чистейшей прелести чистейший образец».

Эти пушкинские строки удивительно емко и точно описывают исконный славянский образ женской красоты.

«Вся мировая культура с многочисленными шедеврами, наука с гениальными открытиями, нравственность, человечность, альтруизм, добро – все это порождено светом женской души, души-матери.

Уникальность славянской красоты заключается именно в этом божественном сердечном свете, наполняющем даже самые обычные черты одухотворенной, завораживающей, чистой, почти сказочной красотой...»

Артур Тимофеевич Малиновский, старший преподаватель кафедры мировой литературы ОНУ им. Мечникова. (источник)

 

Литературно-музыкальная композиция "Славянские красавицы - русские берёзки"

 

 

https://cont.ws/post/471769

 

Анастасия Сорокова - Черный Ворон

 

 

Ансамбль "Белое злато" - За тихой рекой

 

 

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Отрывок из «Мороз, красный нос», читает Марина Павленко (3 года):

...Есть женщины в русских селеньях

 

 

 

 


Валентина Рябкова. Песня о Родине. Оптинская весна - 2010

 

 

 

 

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Пелагея - Пташечка (05.50)

Видео: анимационные фильмы русского художника-мультипликатора, лауреата премии "Оскар" Александра Петрова.

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Литературно-музыкальная композиция "Славянские красавицы - русские берёзки".pdf

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Метки: Славянские красавицы - русские берёзки, Это всё моё родное
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