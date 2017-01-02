«Творец



мне ниспослал тебя, моя мадонна,



чистейшей прелести чистейший образец».

Эти пушкинские строки удивительно емко и точно описывают исконный славянский образ женской красоты. «Вся мировая культура с многочисленными шедеврами, наука с гениальными открытиями, нравственность, человечность, альтруизм, добро – все это порождено светом женской души, души-матери. Уникальность славянской красоты заключается именно в этом божественном сердечном свете, наполняющем даже самые обычные черты одухотворенной, завораживающей, чистой, почти сказочной красотой...» Артур Тимофеевич Малиновский, старший преподаватель кафедры мировой литературы ОНУ им. Мечникова. (источник) Литературно-музыкальная композиция "Славянские красавицы - русские берёзки"

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