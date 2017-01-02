Литературно-музыкальная композиция “Славянские красавицы – русские берёзки”
«Творец
мне ниспослал тебя, моя мадонна,
чистейшей прелести чистейший образец».
Эти пушкинские строки удивительно емко и точно описывают исконный славянский образ женской красоты.
«Вся мировая культура с многочисленными шедеврами, наука с гениальными открытиями, нравственность, человечность, альтруизм, добро – все это порождено светом женской души, души-матери.
Уникальность славянской красоты заключается именно в этом божественном сердечном свете, наполняющем даже самые обычные черты одухотворенной, завораживающей, чистой, почти сказочной красотой...»
Артур Тимофеевич Малиновский, старший преподаватель кафедры мировой литературы ОНУ им. Мечникова. (источник)
Литературно-музыкальная композиция "Славянские красавицы - русские берёзки"
Анастасия Сорокова - Черный Ворон
Ансамбль "Белое злато" - За тихой рекой
Отрывок из «Мороз, красный нос», читает Марина Павленко (3 года):
...Есть женщины в русских селеньях
Валентина Рябкова. Песня о Родине. Оптинская весна - 2010
Пелагея - Пташечка (05.50)
Видео: анимационные фильмы русского художника-мультипликатора, лауреата премии "Оскар" Александра Петрова.
Скачать данный материал в виде PDF-книги
Литературно-музыкальная композиция "Славянские красавицы - русские берёзки".pdf
Открытая группа "Это всё моё родное" ВКонтакте предназначена для систематизации всех материалов по данной теме, а также для самостоятельного просмотра фильмов, фотографий, прослушивания аудиозаписей или скачивания PDF-книг и т.д.