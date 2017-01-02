Кто брал Казань, сколько раз и какое было Иго

Сегодня я вам покажу как в 18 веке писали историю почти с нуля.О< ![CDATA[ ]]> чем у меня уже был в общем то пост< ![CDATA[]]>. Естественно все сразу написать, придумать и разложить по полочкам еще не удавалось.Одно дело придумать что то с нуля. И совсем другое писать о том времени, когда уже что то стало известно.По моему мнению это 16 век. Этакий водораздел от сказок к полуправде.Попробую показать это наглядно.



Книга : < ![CDATA[ ]]> Рубан, Василий Григорьевич (1742-1795).< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Московский любопытный месяцеслов на 1776 год, и на все высокосныя лета, кроме простых, : Показующий < ![CDATA[]]>[1775].

Князь Василий Дмитриевич смирил Новгородцев. Не понял, а кто же тогда был Александр Невский?И почему он тоже в списке русских царей? Да и вообще по официальной истории в Новгороде была республика. Князь Василий Васильевич.Усмирил Новгородцев, принудил платить дань. Вспоминается волк из мультика- Шо опять? А кто тогда Рюрик, простите?И какое он имеет отношение к Московскому государству? И почему Александра Невского у нас святым почитают а сам Петр Первый, лично, переносил его прах в Петербург?

Кстати в Википедии написано, что Василий Васильевич был князем именно Московским.Причем не всегда. Его там и свергали и еще что то было. И в князьях Московских еще 3 человека побывало между 1443 и 1447 годом. Только вот сколько я не читал книг 18 века с таким вот перечислением русский царей и князей, никогда и ничего об этом не видел.А тогда подобных вот родословных было написано море. Каждый уважающий себя, даже не историк, а просто писатель отметился на этой ниве. Но видно тогда они таких подробностей не знали.Это вообще такое свойство истории. Чем дальше от того времени, тем больше становиться известно подробностей. При том, что документов новых как раз не появляется.В отличии от нынешнего времени. Только подробности.Такое чувство, что в 18 веке тогдашние российские монархи и сами толком не знали кто там правил до них, даже в Москве.

Ладно идем дальше.Князь Иоанн Васильевич. Новгородцев не смирял.Ну видно тогда, в 18 веке не знали, что именно этот князь завоевал таки Новгород. Но зато он завоевал Казань. Стоп а что же тогда делал его внук? А вот он Казанское царство во владение не взял.Только Астраханское и Сибирское. Во так.Ну это дело житейское. В те же годы, о Казани писал Михаил Чулков, и по его версии, Казань перед Иоаном Васильевичем брал еще и Василий Дмитриевич.Ну и окончательно уже Иван Грозный добил таки. Спрашивается а у нас точно Иго на Руси было?



Книга : < ![CDATA[ ]]> Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах : От древних времян до ныне настоящаго и всех преимущественных узаконений по оной государя имп. Петра Великаго и ныне благополучно царствующей государыни имп. Екатерины Великия, / Сочиненное Михайлом Чулковым. – Санктпетербург : При Имп. Акад. наук, 1781-1788< ![CDATA[]]> . Из фондов Российской Государственной Библиотеки .

Бедная Казань . Каждый русский царь обязательно ее брал и все норовил разрушить чуть ли не до основания . И основана она была самим Батыем. И жили там Варвары и Срацины. Причем Иван III брал уже другую Казань, новую.А вот всего этого уже, как я понимаю , наши историки не знают. Почитали бы старинные книги, просветились. Не все же мне это делать?



Кстати об Иге.



Книга : < ![CDATA[ ]]> Курганов, Николай Гаврилович (1726-1796).< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Письмовник, : Содержащий в себе науку российскаго языка со многим присовокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго вещесловия. : С присовокуплением книги: Неустрашимость духа, геройские подвиги и примерные анекдоты руских. – Девятое издание вновь выправленное, приумноженное и разделенное в две части профессором и кавалером Николаем Кургановым. – В Санктпетербурге : Печатано в типографии Ив. Глазунова : Иждивением Ивана Глазунова, 1818< ![CDATA[]]>.

Иго был простым налогом.Ну ,можно сказать, данью еще. Но я понимаю, почему это слово имело негативный оттенок. Вам , что нравиться платить налоги?

А Орда была народом.У меня в Пермском крае есть город Орда, центр Ординского района. Он первый из троицы- Орда, Барда и Куеда. И район есть, соответственно, Куединский.

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Вот так все просто и никаких тебе тайн и загадок.Для тех же Новгородцев мы тоже были Ордой и они нам Иго платили.



Ах да, напоследок еще вспомним Великого Князя Василия Иоанновича, который, по версии Рубана , был первым царем и самодержцем.Потом видно концепция поменялась и решили все таки царство Московское начать с Ивана Грозного. Самое смешное, что следующих царей , как написано в книге, выбирали и избирали на царство. Ну и кто из них тогда был самодержцем? Вообще это конечно смешно читать у современных историков, когда изначально у нас было жуткое самодержавие князей в республиках а потом пришли цари и их стали избирать. Даже Петра Первого еще выкрикивали на царство с братом Иваном. А мы этому верим.

А с другой стороны, история тлен и химера. А жить надо сейчас. А значит лучше, что бы народ гордился своей историей.Так что пусть официальные историки идут своим, нужным государству и людям, путем пропаганды и агитации. А мы пойдем своим. Благо сейчас за это не сажают и не расстреливают. Хотя я лично считаю, что зря.