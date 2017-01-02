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Итоги 2016 года

14:59. 2 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

30 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Против всех». Сегодня с нами публицист Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович здравствуйте.

Здравствуйте.

Это программа «Против всех» поэтому по телефону мы ждём прежде всего тех кто будет не согласен с тем, что скажет сегодня Анатолий Александрович. Сегодня 30 число поэтому мы итоги года подводим. С вашей точки зрения, что было главным?

Пожалуй главных событий было два. Это наша совместная с Сирией победа в Алеппо. И победа здравого смысла в Соединённых Государствах Америки.

Это касается так или иначе событий за пределами Российской Федерации. Означает ли это, что здесь в России жизни не было?

Почему, здесь тоже много чего всякого было. Например, на выборах победила партия написавшая на своих знамёнах «Господин назначил меня любимой женой». А всё таки главные для нас событие, это действительно те, что связаны с внешним миром. Потому-что мы всегда были и всегда остаёмся настолько значимой частью мира, что даже свои внутренние задачи зачастую решаем через внешние. Скажем то, что постепенно удаётся продавливать сквозь сопротивление экономического блока правительства некоторые разумные, в значительной степени обеспечено именно нашими успехами во внешней политике.

Давайте тогда вот с этого начнём. Вы сказали, что сто-то удаётся продавливать. Объясните, что вы имеете в виду?

Я имею ввиду, что экономический блок правительства вот уже четверть века руководствуется десятью заповедями либеральнутой на всю голову экономике, так называемым «вашингтонским консенсусом». Хотя мы еже десять лет в принципе не обязаны соблюдать эти заповеди, поскольку полностью погасили долги перед организациями требующими их соблюдения. Но к сожалению пока мы сидели на международной валютной игле, из экономического блока правительства просто оказались вынуждены уйти все люди понимающие пагубность «Вашингтонского консенсуса». Именно потому, что они ни как не могли соучаствовать в его соблюдении…

Источник — https://govoritmoskva.ru/

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
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