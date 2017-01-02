Есть ли жизнь на звёздах? [Настоящая наука]

Дмитрий Байда, 28 декабря 2016

Не знаю, как на диком Западе, но у нас в стране слова «английские учёные» вполне заслуженно вызывают смех. В стране, которая издавна жила за счёт пиратства, наркоторговли и разбоя, науки никогда не было, да и быть не могло...

На Интернет-Конференциях из серии «Новая наука Николая Левашова» я начал некоторое время назад анализировать научно-популярные статьи современных учёных. Предлагаемая статья написана по материалам последней Конференции текущего года, проведённой 25 декабря. Материалом «для препарирования» послужила анонимная статья «Внеземная жизнь может существовать в атмосферах «неудавшихся звёзд», опубликованная на сайте РИА Новости.

Эта статья знакомит нас с фантазиями «английских учёных» астрономов. Астрономы – вообще самые плодовитые фантасты: пойди проверь, что там в действительности творится за миллиарды километров от Земли. Тут можно фантазировать на любые темы практически безнаказанно. Вот они и фантазируют, поблёскивая очками и потрясая характерными бородками.

Однако, поймать таких учёных на лжи можно довольно легко, нужно только желание и немного терпения. Даже нет необходимости сравнивать написанное ими с реальной теорией Мироздания, обнародованной академиком Николаем Левашовым четверть века назад. Вполне можно обойтись «умом и сообразительностью» обычного образованного человека…

Здесь главное – иметь в виду, что «учёные» базируют все свои «теории», «открытия» и «достижения» на предположениях, ни разу ничем и никем не подтверждённых и не доказанных. И тогда всё быстро становится понятно: гипотеза, базирующаяся на более ранних предположениях, постепенно, после множества повторений в печати, становится «открытием». Люди привыкают к этому «открытию», и появляется новое «светило» науки. Самое главное условие здесь – запудрить людям мозги так, чтобы никто ничего не понял и больше не интересовался...

Контролировать научную мафию некому. В Правительстве, конечно, сидят образованные люди, но для того, чтобы разоблачить научную мафию, нужно было иметь хоть какую-нибудь альтернативу, хоть что-нибудь, отличающееся от того бреда, который «учёные» долгое время выдавали за знания. Такой альтернативы двести лет не было. Но четверть века назад Николай Левашов написал и издал свою первую книгу «Последнее обращение к Человечеству…», и альтернатива появилась.

Однако, научный кагал не стал «складывать оружие». Наоборот, они подсуетились насчёт того, чтобы некоторые книги Н.В. Левашова были запрещены, как экстремистские. А потом начали давить на руководство страны с целью укрепить свою монополию на науку, и заставить самых неугомонных заниматься только прикладными исследованиями, ни в коем случае не касаясь фундаментальных.

И всё осталось по-прежнему: научной мафии продолжают платить деньги не за развитие науки, как таковой, а за сокрытие фундаментальной науки, за её охрану от любых исследований. И это происходит абсолютно во всех странах, которые в своё время смогли создать хоть какую-то научную базу. Так что здесь у «учёных» имеется всемирная круговая порука.

Однако, вернёмся к статье. В своём кратком анализе я не буду пытаться доказывать несостоятельность «научной» информации из этой статьи, а всего лишь расшифрую написанное и только лишь покажу, что здесь всё покоится на предположениях и ни разу никем ещё не доказано. Т.е. фактически, эта информация не является научной, а представляет собой ненаучные фантазии.

Первый абзац анализируемой статьи: «Астрономы из Великобритании предполагают, что жизнь может существовать в верхних слоях атмосферы достаточно холодных коричневых карликов – «неудавшихся» светил, чьей массы не хватает для запуска термоядерных реакций в их недрах...»

В действительности, английские астрономы предполагают намного больше того, в чём признались в первом абзаце. Предположение о жизни «в верхних слоях атмосферы достаточно холодных коричневых карликов» базируется на многих других допущениях. Вот некоторые из них:

1. «Учёные» предполагают, что знают, что такое звёзды в действительности.

2. «Учёные» предполагают, что существуют т.н. «неудавшиеся» звёзды.

3. «Учёные» предполагают, что у звёзд бывает атмосфера.

4. «Учёные» предполагают, что знают, что такое атмосфера.

5. «Учёные» предполагают, что знают, что такое термоядерные реакции.

6. «Учёные» предполагают, что термоядерные реакции в недрах звёзд запускаются при достаточной массе звезды.

7. «Учёные» предполагают, что знают, что такое Жизнь на самом деле.

8. «Учёные» предполагают, что в верхних слоях атмосферы «неудавшихся» звёзд может образовываться жизнь.

Видите, сколько предположений на самом деле предшествуют «основному предположению» «учёных» о существовании жизни на звёздах? И это ещё далеко не все предположения! Обращаю ваше внимание на то, что все эти предположения ещё никем не подтверждены, т.е. до сих пор являются гипотезами (фантазиями). А о том, почему «учёные» пришли к такому интересному и неожиданному предположению, нам кое-что расскажут следующие абзацы этой статьи.

Второй абзац: «…Для зарождения жизни необязательно иметь землеподобную планету, обладающую твёрдой поверхностью. Ещё в 1976 году Карл Саган предположил, что в верхних слоях атмосферы газовых гигантов могут существовать организмы-«паруса» и организмы-«воздушные мешки», питающиеся энергией Солнца и парящие на потоках, исходящих из глубинных слоёв планеты…»

1. «Учёные» предполагают, что знают, при каких условиях зарождается жизнь.

2. «Учёные» предполагают, что для зарождения жизни не нужны землеподобные планеты.

3. «Учёные» предполагают, что существуют планеты, которые они называют «газовые гиганты».

4. «Учёные» предполагают, что планеты, называемые «газовыми гигантами», могут иметь атмосферу.

5. «Учёные» предполагают, что в атмосфере «газовых гигантов» могут существовать организмы-«паруса» и организмы-«воздушные мешки».

6. «Учёные» предполагают, что знают, что такое «энергия» и «энергия Солнца».

7. «Учёные» предполагают, что знают, что такое «питание» живого организма.

8. «Учёные» предполагают, что организмы-«паруса» и организмы-«воздушные мешки» питаются энергией Солнца.

9. «Учёные» предполагают, что из глубинных слоёв планет исходят какие-то потоки чего-то пока неизвестного.

10. «Учёные» предполагают, что на потоках, исходящих из глубинных слоёв планеты, парят в атмосфере организмы-«паруса» и организмы-«воздушные мешки».

Вот, что на самом деле написано во втором абзаце этой статьи. Предположения – одно удивительнее другого, особенно учитывая то, ни на одно из них не имеет подтверждений… Однако, пойдём дальше. Всё абзацы я расшифровывать не буду, но ещё пару-тройку придётся точно.

Третий абзац: «…Коричневыми карликами, первые из которых были найдены в 1995 году, астрономы называют переходные объекты между звёздами и планетами. Масса таких несостоявшихся звёзд – менее 7% массы Солнца – слишком мала для возникновения термоядерной реакции в их недрах. Поэтому коричневые карлики постепенно угасают и охлаждаются…»

1. «Учёные» предполагают, что обнаружили во Вселенной класс объектов, который можно назвать «коричневыми карликами».

2. «Учёные» предполагают, что «коричневые карлики» могут быть переходными объектами между звёздами и планетами.

3. «Учёные» предполагают, что могут определить массу этих объектов на расстоянии.

4. «Учёные» предполагают, что знают, что такое наше Солнце на самом деле.

5. «Учёные» предполагают, что знают массу нашего светила или могут её определить.

6. «Учёные» предполагают, что масса «коричневых карликов» – менее 7% массы Солнца.

7. «Учёные» предполагают, что в недрах звёзд бушуют термоядерные реакции.

8. «Учёные» предполагают, что знают всё необходимое о термоядерных реакциях.

9. «Учёные» предполагают, что термоядерные реакции возникают при достаточной массе звёзд.

10. «Учёные» предполагают, что у «коричневых карликов» из-за недостаточной массы термоядерные реакции не возникают.

11. «Учёные» предполагают, что «коричневые карлики», всё-таки зажёгшиеся по неизвестной причине раньше, «постепенно угасают и охлаждаются».

Как мы видим, учёные без всякого стеснения научились предполагать всё, что угодно. Это ведь легко делать и напрягаться не нужно: напредполагал себе целую корзинку, а потом подельники начинают старательно ссылаться на эту болтовню, разнося по свету очередные бредни, не имеющие к настоящей науке никакого отношения.

Четвёртый абзац: «…За последние годы учёные открыли ряд необычных черт коричневых карликов – наличие погоды на них, свинцовых и минеральных «облаков» и ряда других свойств, которые заставили многих астрономов считать, что они на самом деле являются очень крупными планетами, а не звёздами…»

1. «Учёные» предполагают, что знают, что представляют собой «коричневые карлики».

2. «Учёные» предполагают, что знают природу образования облаков на Земле.

3. «Учёные» предполагают, что на «коричневых карликах» существует погода.

4. «Учёные» предполагают, что на «коричневых карликах» существуют свинцовые и минеральные «облака».

5. «Учёные» предполагают, что знают, что такое планеты и звёзды в действительности.

6. «Учёные» предполагают, что «коричневые карлики» на самом деле являются очень крупными планетами, а не звёздами.

Самое удивительное – это то, что «учёные почему-то предполагают, что на разных цветных «карликах» и во всех прочих местах во Вселенной, даже отстоящих от нас на чудовищные расстояния, физика – точно такая же, как и на Земле. И поэтому спокойно фантазируют на любые темы, немало не заботясь о том, чтобы их фантазии хотя бы звучали более менее прилично…

Пятый абзац: «…В 2013 году, как рассказывает Йейтс, астрономы открыли крайне необычный коричневый карлик – крайне холодную «неудавшуюся звезду» WISE 0855 в созвездии Гидры. Как выяснили учёные уже в этом году, её поверхность и атмосфера настолько холодны, что в ней существуют густые водные облака и прочие вещи, больше характерные для планет, чем для звёзд. Кроме того, оказалось, что атмосфера коричневых карликов содержит все «элементы жизни», кроме фосфора – кислород, водород, углерод, азот…»

1. «Учёные» предполагают, что открыли необычный коричневый карлик – крайне холодную «неудавшуюся звезду» WISE 0855 в созвездии Гидры.

2. «Учёные» предполагают, что у этой «неудавшейся звезды» есть атмосфера.

3. «Учёные» предполагают, что поверхность и атмосфера этой звезды весьма холодны (от -48°С до -13°С).

4. «Учёные» предполагают, что при такой температуре на звезде WISE 0855 существуют «густые водные облака».

5. «Учёные» предполагают, что хорошо знают, что такое планеты и звёзды, и чем они отличаются друг от друга.

6. «Учёные» предполагают, что все эти предположения относительно карлика WISE 0855 позволяют предположить, что он скорее планета, чем звезда.

7. «Учёные» предполагают, что знают, что такое «элементы жизни».

8. «Учёные» предполагают, что «атмосфера коричневых карликов содержит все «элементы жизни», кроме фосфора – кислород, водород, углерод, азот».

На этом примере работы «английских учёных» хорошо видно, что вся наша фундаментальная наука является «условной», т.е. то, чем занимаются «учёные», к настоящей науке не имеет никакого отношения. Это происходит в том числе и потому, что астрономы сегодня не имеют инструментов для серьёзного изучения космических объектов.

Все эти орбитальные телескопы в большей степени являются дорогостоящими игрушками, и в принципе не позволяют определить почти всё то, чем астрономы безсовестно нам хвастают сегодня…

Так что же нам теперь делать? Бросить всё это и науку закрыть?

Нет, науку закрывать нет необходимости. Фундаментальная наука и так уже 200 лет закрыта наглухо. И запуск дорогостоящих игрушек на орбиту Земли не добавляет нам ни одного грамма знаний о Мироздании.

Наоборот, науку нужно открывать заново! Сейчас отсутствие реального научного базиса не позволяет учёным даже приблизительно определить, где правильное направление развития науки, а где – шарлатанство. Поэтому фундаментальную науку необходимо создавать заново!

Сегодня учёных заставляют исследовать несуществующие природные процессы (например, «всемирное тяготение»); заставляют использовать в науке математику, которая совершенно не годится для описания и моделировния природных физических процессов; сегодня в науку запустили детей торгашей и ростовщиков, которые умеют только врать и воровать…

В науке процветает психология рыночных торговцев: врать так, чтобы было максимально трудно проверить, уличить во лжи и призвать к ответственности! Для торговцев это нормально, а нам это совершенно не подходит. Нам нужны настоящие знания, а не жалкий лепет нахальных неучей, почти полностью оккупировавших нашу науку.

Настоящие же знания о том, какие физические процессы, приводят к появлению Звёзд, Чёрных дыр и планет в нашей Вселенной, впервые популярно, но достаточно подробно описал русский учёный, академик нескольких академий Николай Викторович Левашов в своих замечательных книгах «Последнее обращение к Человечеству», «Сущность и Разум» и «Неоднородная Вселенная» ещё четверть века назад.

Он чётко и ясно объяснил, что такое Жизнь (живая материя), как, где и почему она зарождается, какие для этого нужны необходимые и достаточные условия. Он рассказал, что такое Разум, как и при каких условиях он зарождается у живой матери…

Товарищам «учёным» и бумагомарателям, пишущим статейки подобные этой, можно было бы просто прочитать книги Н.В. Левашова и не позориться, неуклюже пытаясь «открыть» то, что подробно описано уже достаточно давно.

Однако, сегодняшняя «наука» заражена вирусом паразитизма, и не спешит осваивать новые, настоящие знания, основы которых оставил нам Николай Левашов. Наоборот, товарищи «учёные» старательно хоронят всё, что могло бы хоть как-то развеять мрак, который представляет собой сегодняшняя фундаментальная наука. Паразитам, платящим за это «учёным», не нужно, чтобы у Человечества была нормальная наука. Если мы, не дай бог, поумнеем, им труднее будет на нас паразитировать…

А Николай Левашов описал для людей подлинную информацию о многих природных процессах, которая раньше была сильно искажена или вообще уничтожена. С помощью этой начальной информации фундаментальная наука могла бы заново начать исследовать окружающий мир, но уже на настоящем, реальном научном базисе. Это позволило бы быстро достичь необходимого прогресса, уничтожить Паразитическую Систему, и сохранить Жизнь на нашей планете, приведя в порядок экологию Земли.

Вот за это Николай Левашов всю его сознательную жизнь подвергался атакам со стороны паразитов и их многочисленных помощников. Но он не сдавался. Тогда эти твари убили Светлану – его любимую жену и боевого товарища. А он всё равно не сдавался и сражался ещё более интенсивно и успешно! Тогда паразиты и их земные надсмотрщики приложили титанические усилия для того, чтобы… всего-навсего уничтожить физическое тело Н.В. Левашова.

И, хотя Николай Викторович неоднократно публично повторял, что, если паразиты убьют его физическое тело, им будет только хуже, паразиты ему не поверили, в силу своего скудоумия.

А теперь уже ни пришлым паразитам, ни их многочисленных помощникам на Земле делать нечего: назад уже ничего не вернёшь! Ограничения, накладывавшиеся на потенциал и способности Сущности Николая Левашова наличием физического тела, теперь исчезли, и паразитам остаётся только громко плакать и «биться головой апстенку» в безсильной злобе. Теперь их уже ничто не спасёт: либо они станут нормальными людьми, либо погибнут!

Светлые Иерархи больше не допустят развития паразитизма на Земле, вплоть до уничтожения планеты в случае неблагоприятного развития ситуации. Поэтому нам с вами надо бы проникнуться этой реальностью и озаботиться поиском способов выживания в ней. А способов этих – ровно один!

Мы должны постараться вернуть себе разумность. Сейчас паразиты опустили нас всех до уровня «разумных животных». Отсюда и дикий разврат, тотальная коррупция, повсеместное враньё и грабёж всех подряд, кто попадается под руку. Это – признаки поведения не «человека разумного», а «разумного животного», живущего под управлением своих животных инстинктов и эмоций.

А нам с вами необходимо постепенно себя перевоспитать таким образом, чтобы нашей жизнью руководил Разум, а не наши животные инстинкты и эмоции. Только тогда у нас появится шанс выжить в противостоянии с паразитами, отремонтировать экологию нашей планеты, и счастливо жить на ней, непрерывно развиваясь миллионы лет…

Дмитрий Байда, 27.12.2016 , Источник: http://ru-an.info/news/4929

Британские учёные, как мем

* Дополнительная информация:

Настоящая наука - http://ru-an.info/news_section.php?sid=6