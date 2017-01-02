2016: Сирия не пала

Один мудрый восточный дипломат как-то сказал, что поступки Путина надо рассматривать, исходя от конечного результата.

Действия российской армии в Сирии в конечном счёте не имеют ничего общего с геополитическими интересами. Россия вмешалась в сирийскую войну, потому что её миссия заключается в сознательном противостоянии силам зла. Ситуация сложилась так, что их главным орудием стал Ближний Восток.

По словам избранного генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, события в Сирии трансформировались в «рак глобального масштаба», который «вызывает не только страдания у сирийского народа», но и влечёт за собой «агрессивные реакции, приводящие в некоторых случаях к терактам». Великие державы должны «решить положить конец конфликту», так как «без внешней поддержки сирийцы сами не смогут найти выход из кризиса».

Как и сказал Владимир Путин, подписанию недавних соглашений о прекращении огня в САР действительно предшествовала многолетняя напряжённая работа. Заключалась она в аккуратном поэтапном противодействии американским амбициям на Ближнем Востоке. Без постепенного ослабления влияния США достижение даже относительного спокойствия в регионе было бы невозможно, потому что намерения Вашингтона как раз и заключались в его полной дестабилизации, деструктуризации и передаче под власть террористических организаций.

Чтобы не допустить этого, Россией был проведён чрезвычайно сложный и многоступенчатый дипломатический процесс. Вот его наиболее заметные вехи:

1. Как известно, именно Россия и лично Путин не позволили в 2013-м физически уничтожить легитимное правительство Сирийской Арабской Республики. Беспрецедентное обращение российского президента к американскому народу буквально свело на нет все доводы Обамы в пользу вторжения в Сирию. Предложение России – «химическое оружие в обмен на мир» – явилось компромиссом для всех участников и предотвратило казавшийся неизбежным удар США по Дамаску.

2. Договор по иранской ядерной программе, подписанный при деятельном участии Москвы, реализовал наиболее благоприятный для России сценарий. Иран остался гражданской ядерной державой. Америке, стремящейся полностью уничтожить иранские ядерные объекты и саму страну в качестве очага равновесия в регионе, пришлось скрепя сердце уступить. Тегеран вернулся на международную арену в качестве полноценного ближневосточного игрока и союзника России.

3. Активные контакты руководства РФ с Саудовской Аравией вывели отношения между странами на уровень, при котором саудиты уже должны были делать не только то, что нужно им (как они обычно поступали), но и то, что нужно нам. Достижение очень ценное, так как, по словам Путина, без Саудовской Аравии ни один серьёзный вопрос в регионе решен быть не может.

Правящая верхушка КСА, надо полагать, осознала всю трагичность своего положения в тисках планов США по продвижению «арабской весны». Однако, как известно, высокомерный Восток идёт на переговоры только с тем, в ком чувствует силу. Поэтому фраза «Путин разъяснил королю Саудовской Аравии суть соглашения по перемирию в Сирии» просто приводит в восторг. Ибо даже нейтральная позиция Королевства по кровоточащему сирийскому вопросу серьёзно склоняет чашу российско-американских весов в нашу сторону.

4. Странные и напоминающие хорошо закрученный детектив российско-турецкие отношения на самом деле очень предсказуемы. Метания впечатлительного Эрдогана по большей части обусловлены глупыми, грубыми и недальновидными действиями агонизирующей администрации Обамы. По сути, Вашингтон своими руками толкнул Анкару в объятия Кремля. Можно было легко догадаться, что гордая Турция, намеченная США и НАТО в качестве пушечного мяса в сирийской драме, вряд ли согласится с такой унизительной ролью.

Авторами противостояния в Сирии были США и европейские страны, но непосредственным исполнителем была Турция. Именно через неё так называемая «умеренная» оппозиция подпитывалась и боевиками, и деньгами, и вооружением. Америка потратила немало сил, кнутом и пряником принуждая турецкого президента к покорности – к этому периоду относится трагический инцидент с российским лётчиком. После провала в Сирии США попытались было перенести базу террористов в Анкару и Стамбул, предварительно очистив их от законных властей по ливийскому и иракскому сценарию. Однако, осознав – по всей видимости, не без помощи Путина – грозящую ему участь Каддафи, Эрдоган выбрал вариант с поддержкой Кремля, который гарантировал ему власть и жизнь.

Информация об участии Турции в соглашении о сирийском перемирии появилась вскоре после того, как турецкий президент заявил, что у него имеются доказательства поддержки «Исламского государства» со стороны США. Это заявление является первым крупным шагом Анкары в сторону Москвы и против Вашингтона.

5. Лишь Россия реально борется с Исламским государством. Российские ВКС начали наносить удары не только по позициям боевиков, но и по нефтяным караванам. Перекрыв ИГ доступ к нефти, РФ достигла двух целей: а) разрушила главный источник финансирования террористов, б) подорвала доходность трансконтинентального бизнеса, питавшегося ворованной нефтью. Тем самым у наднациональных элит отобрали главный – материальный – стимул борьбы за Сирию. Перестав цепляться за сирийские месторождения, они автоматически перестали поддерживать военную операцию США в этой многострадальной стране…

Итак, что, собственно, представляют собой документы по введению режима прекращения огня в Сирии, которые подписали Россия, Турция и Иран, выступив гарантами соблюдения перемирия? И как они повлияют на развитие трагической, очень опасной и чрезвычайно сложной ситуации в Сирийской Арабской Республике?

Первый документ подписан между сирийским правительством и вооружённой оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Соглашения эти кажутся хрупкими прежде всего потому, что все предыдущие договорённости о перемирии, заключённые при участии США, были сорваны. Однако в данном случае схема событий представляется несколько иной.

Сирийская проблема заключается отнюдь не в противоречиях между вменяемой и невменяемой сирийской оппозицией. Дело не в том, что все они вместе против Асада. И проблема не в Турции, имеющей в Сирии свои интересы, и даже не в курдах, чей статус и дальнейшая судьба пока что остаются неясными.

Небольшое отступление. Вы никогда не задумывались, почему у фокусников всегда красивые ассистентки? Потому что, пока праздная публика пялится на красавицу, иллюзионист может обмануть зрителей, как ему угодно. Никто не заметит. Красотка – это отвлекающий манёвр.

Задачей США (по крайней мере, их деструктивной части) было стравливать в Сирии правительство с различными оппозиционными группировками, чтобы не дать им уничтожить поддерживаемое теми же США ИГИЛ. Потому что, каким бы монстром не рисовала Америка Башара Асада, он представляет в САР главную и единственную силу, реально противостоящую террористам. И чтобы отвлечь международную общественность от этого непреложного факта, ей (общественности) подсовывают ассистентку: умеренную оппозицию, неумеренную оппозицию, курдов, шиитов и т. д. Акцент переносится на противостояние между ними, а не между отмороженными бандитами и остальным человечеством.

Основной же задачей сил конструктивных – а это прежде всего Россия – является сплочение всего адекватного населения САР в борьбе с игиловцами и их союзниками. Но для выполнения этой задачи сирийцы должны перестать воевать между собой. Нынешние соглашения, во-первых, чётко обозначают границы дозволенного: кто воюет – тот террорист и подлежит уничтожению. Во-вторых, декларации дают возможность всем сторонам конфликта оценить серьёзность своих претензий друг к другу и решить, стоят ли они того, чтобы из-за них не только подвергать опасности свою страну, но и ставить под угрозу всё человечество.

Это не фигура речи. Сирию так же, как и Украину, нельзя рассматривать отдельно от остального мира.

Общеизвестно, что терроризм возник не сам по себе, а был создан мировым правительством как эффективный инструмент для устрашения и усмирения неугодных государств. Прежде всего – России. Причём именно путинской России, как самой непокорной из всех.

В свою очередь, Ближний Восток, должно быть, показался мировым элитам идеальным местом для заселения его бандитами. Взрывоопасный, веками воюющий регион на своё несчастье оказался нефтяным Эльдорадо. Трансконтинентальный бизнес убивал сразу нескольких зайцев: получал плацдарм для террористических баз, контроль над энергоресурсами и возможность для быстрой переброски боевиков в Россию.

Чем это обернулось для нас – стоит только вспомнить Чечню. Путин не раз говорил, что на стороне чеченских экстремистов воевали аль-каидовцы, чему есть масса свидетельств. Война такого рода при поддержке США могла тянуться десятилетиями. За подтверждением далеко ходить не надо. Не только европейские страны, но и граничащие с Россией государства продолжают подвергаться террористическим атакам. Никакие прогибания и заискивания перед Америкой их не спасают.

Нам очень дорого досталось понимание того, что врага надо уничтожить в его логове. И свои собственные, раз выученные на «отлично» уроки забывать нельзя. Если российские граждане погибают за рубежом от рук террористов, значит, заразу оттуда нужно выкурить. Без вариантов. Или лучше бояться высунуть нос за границу?

Поэтому странно и дико слышать, что кто-то сомневается в целесообразности участия России в сирийской войне. Ещё более интригующе выглядит тот факт, что эта точка зрения во всех деталях совпадает с мнением тех самых мировых элит, крайне раздосадованных и прямо-таки шокированных нашими успехами в Сирии. Что, кстати, наводит на мысль о том, что у этих позиций внутри и вовне России один источник, и реплики о напрасном вмешательстве в сирийский конфликт исходят из одних и тех же уст.

Выполнение сирийских соглашений означает, что террористы не найдут пристанища ни в Турции, ни в Сирии. Дальше, как и сказал Сергей Лавров, к ним должны присоединиться Египет, Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Иордания.

Недаром Ванга считала именно Сирию страной, судьба которой определит – быть нашей планете или погибнуть в огне третьей мировой. Можно верить или не верить предсказаниям. Можно предпочитать любую версию происхождения человечества. Но первые из известных нам древних культур зародились здесь, на Ближнем Востоке, на стыке современных Турции, Сирии, Ирана. В самой земле Древнего Востока живёт память планеты. Неспроста террористы с особой охотой взрывают и сжигают памятники Месопотамии – в них сосредоточена огромная энергия. Они поступают так же, как все варвары и тираны во все времена: уничтожают память народов, их сакральные символы, генетический и энергетический код.

Поэтому от того, каким силам будет принадлежать эта исходная точка нашей цивилизации, зависит путь, по которому мы пойдём дальше.

http://yulia-brazh.livejournal.com/42533.html