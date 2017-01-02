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150 русских гениев

14:59. 2 января 2017 Просмотров - 34 2 коммент. Опубликовал:

Любой народ мира говорит о себе, если и не в превосходной степени, то, по крайней мере, с чувством гордости, собственного достоинства и уважения к себе. Русские, наверное, единственное исключение.

Низкопоклонство пе- ред заграницей так прочно вбито им в голову ещё со времён Петра I (и продолжает вбиваться доныне), что они считают себя отсталыми и мало на что способными. Русский человек, не зная, какой огром- ный вклад внёс его народ в мировую цивилизацию, с почтением смотрит на любого иностранца, а западноевропейца или американца вообще считает небожителем. Но если народ не уважает себя, то кто же его будет уважать!

В этой книге рассказано о вкладе русских в мировую науку, технику и медицину. Много ли можно назвать народов, которые внесли такой вклад? Да и то, что вошло в книгу, – лишь малая часть этого вклада.

Габрусенко Валерий Васильевич, Новосибирск

150 русских гениев. Наука, техника, медицина

Отдавая книгу в руки читателя, автор предвидит некоторые вопросы, на которые даёт откровенные ответы.

Зачем написана эта книга?

Затем, что русских почти 30 лет возят фейсом об тэйбл. Ведь цивилизация это не у нас, а там, на Западе. У нас же дикость, лень, сплошное пьянство и рабство (а совсем недавно утверждали, что и фашизм). И если, прочитав или хотя бы просмотрев эту книгу, читатель скажет: «Я и не знал, что у нас так много гениев!», а потом задумается: «Как же могла нация пьяниц и рабов освоить самые суровые в мире земли, создать экономику (ещё недавно одну из мощнейших в мире), передовую науку и технику, высокое искусство?», то автор будет считать свою задачу выполненной. Ну, а если читателя заинтересуют какие-либо отдельные герои книги, и он займётся подробным изучением их жизни и творчества, то автор будет удовлетворён вдвойне.

Почему именно 150 гениев?

Это для ровного счёта. Вообще-то в первоначальном списке у автора было около 400 персоналий, но тогда книга получилась бы неподъёмной – не столько по весу, сколько по стоимости.

По какому принципу автор относил своих героев к гениям?

Гений – это человек, который либо сделал научное открытие, либо основал новое направление в науке, либо создал принципиально новые методы в определённой области человеческой деятельности, либо изобрёл принципиально новое техническое устройство, либо довёл известное устройство до совершенства и т.д. Конечно, для гениев в области литературы и искусства совсем иные критерии, но в общем случае гении – это люди, проявившие наивысшие творческие способности гомо сапиенс.

Почему среди гениев оказалось много создателей оружия?

Потому что главной задачей, можно сказать, национальной идеей на протяжении всей нашей истории была оборона от алчных охотников до русской земли – западных, южных, восточных. Мы не изобретали резиновых жвачек, зонтиков и макинтошей. Нам было не до них. Мы были вынуждены одной рукой держать плуг, а в другой – меч. Потому созданию достойного оружия мы отдавали все 8 свои лучшие силы. Потому в этой области ярче всего и проявились русские технические гении.

Почему гении русские, а не российские?

Во-первых, потому, что люди стали забывать, что есть такая нация – русская нация. Совокупность граждан современной России – это россияне, но притом татар всё-таки называют татарами, чеченцев чеченцами, якутов якутами, одних только русских безлично именуют россиянами. Во-вторых, все остальные народы России и так знают своих гениев. Они считают национальными гениями даже тех, в ком половина русской крови. По этой причине автор не включил в книгу ряд персоналий, например, микробиолога И.И. Мечникова и экономиста В.В. Леонтьева, у которых мамы еврейки, а папы русские, и которых евреи считают своими гениями. Автор не стал затевать пустой спор о том, от кого учёные унаследовали гениальность – от мамы или от папы.

Как же тогда быть с несколькими присутствующими в книге украинцами и белорусами?

Вопрос, конечно, актуальный, но актуальным он стал недавно. Когда творили эти гении, не было ни украинского, ни белорусского, ни великорусского мира – был один общий Русский Мир. Украинский и белорусский литературные языки находились на стадии формирования, а научных языков вообще не было, так что и общались эти гении и писали свои труды на общерусском (т.е. великорусском) языке. Гении-то гениями.

Но почему среди них так мало Нобелевских лауреатов?

Нобелевские премии присуждаются с 1901 г., и до революции у нас было несколько лауреатов. В ходе революции и Гражданской войны наука была разгромлена, возрождение началось в 1930-е годы. С тех пор все крупнейшие наши физики, химики и даже многие биологи работали на оборону, и их труды были засекречены (порой уж слишком) – это первая причина. Вторая причина – в хорошо известной национальной ангажированности Нобелевского комитета, в его откровенно антисоветской (читай: антирусской) позиции, особенно начиная с послевоенного времени.

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Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 57 51
    Viking 2 января 2017 в 15:24 Ссылка Пометить
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    Хоть одного Руского назовите,который перед западом прогибался бы? крашеные картавые и хохлопитеки не в счет

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    Kryvič 2 января 2017 в 15:26 Ссылка Пометить
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    Каких руССких гениев? О чём вы,клоуны?!! Возьмите ЛЮБОГО так называемого руССкого учёного и это будет беларус, поляк, немец, украинец или еврей. НЕТ руССких учёных в природе НЕТу! )))

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