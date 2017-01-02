003. Простой тест на определение состояния здоровья
Простой тест на определение состояния здоровья
Есть очень простой способ того, как проверить состояние своего здоровья, и того, насколько организм нуждается в чистке и укреплении иммунной системы.
Сделать как можно глубокий выдох несколькими сильными выталкиваниями воздуха из легких, чтобы его удалить как можно полнее, и сделать задержку на выдохе, контролируя время задержки секундной стрелкой часов.
Если удалось спокойно, без напряжения сохранить задержку дыхания на полном выдохе до 40 секунд и выше, ваше здоровье – хорошее, если свыше 60 секунд – отличное, если ниже 40 секунд, следует заняться собой, а если от 20 и ниже вы – в зоне серьезного риска.
Геннадий Петрович Малахов
Самолечебник XXI века
Эта книга для тех, кто хочет стать цельной, здоровой личностью. Ее название – «Самолечебник» – отнюдь не случайно. Дело в том, что большинство болезней, с которыми человек сталкивается на протяжении своей жизни, «заработаны» им самим.
Поэтому он сам должен осознать причину своего нездоровья, осознать то, что здоровье можно вернуть, значительно укрепить в большинстве случаев лишь собственными усилиями.
Какие болезни «написаны» на лице
Внешний вид человека может рассказать опытному клиницисту практически все - от физического до психического здоровья.
Вот 25 безусловных, подтвержденных врачебной практикой проявлений разных болезней на лице:
> Много поперечных морщин на лбу (лоб гармошкой), манера поднимать как бы удивленно брови - характерна для людей, склонных к алкоголизму.
> «Горькая» складка между бровей (особенно в сочетании с крепко сжатыми губами) говорит о том, что человек длительно страдает от какого-то хронического болевого синдрома.
> Блестящие глаза слегка навыкате, которые привлекают и сводят с ума, - признак заболеваний щитовидной железы.
> Желтизна склер глаз говорит о больной печени.
> Длинные, загнутые, красивейшие, пушистые ресницы - примета легочного больного или человека, склонного к легочным патологиям и астме.
> Мешки, темные круги под глазами - больные почки или мочевой пузырь.
> Усиленное выпадение волос - симптом серьезного снижения иммунитета после или на фоне тяжелой болезни.
> Амимичное, маскообразное лицо, мимика не соответствует происходящим событиям - симптом тяжелого психического заболевания, особенно шизофрении.
> Морщинистое лицо даже у молодого человека - эндокринные расстройства.
> Красные прожилки в склерах - сигнал нервного истощения, хронической усталости.
Упругая кожа лица - признак здоровья. А дряблость говорит о преждевременном старении кожи. Это случается при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта.
> Общая одутловатость лица - больное сердце.
> Землистый цвет лица, «опущенное» лицо - признак развития опухолевого заболевания.
> Капиллярная сеточка на щеках - сигнал повышенного давления и склонности к инсульту - апоплексический тип.
> Светлая пятнистая пигментация на лице у женщины - признак беременности.
> Появление желтовато-коричневатых пигментных пятен на лице говорит о почечной патологии.
> Розовые, красные щеки и при этом синеватые губы - митральный порок сердца.
> Синеватая бледность лица - симптом анемии или легочной патологии. Восковая бледность - признак туберкулеза.
> Кокетливо приоткрытый рот - признак аденоидов, гайморита.
> Опущенные углы рта и глаз - внешнее проявление депрессии.
> Нижняя губа западает, объем верхней губы становится больше - признак онкологии.
> Сухие губы с заедами в уголках сигналят о гастрите или язве желудка.
> Ломкие волосы - обменная недостаточность, авитаминоз.
> Жирные, паклей висящие волосы - признак эндокринных проблем, заболеваний желудка и кишечника.
> Характерные бурые пятна - «медвежья» шкура - в радужке - признак предрасположенности к онкологии. (источник)
Здоровье человека: что это такое и от чего оно зависит.
- что же такое здоровье;
- четыре главных параметра здоровья;
- процентное соотношение этих параметров;
- образ жизни: что это;
- связь между образом жизни и здоровьем.
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очередной жидяра пытается учить простодушных ложков