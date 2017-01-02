003. Простой тест на определение состояния здоровья

Простой тест на определение состояния здоровья

Есть очень простой способ того, как проверить состояние своего здоровья, и того, насколько организм нуждается в чистке и укреплении иммунной системы.

Сделать как можно глубокий выдох несколькими сильными выталкиваниями воздуха из легких, чтобы его удалить как можно полнее, и сделать задержку на выдохе, контролируя время задержки секундной стрелкой часов.

Если удалось спокойно, без напряжения сохранить задержку дыхания на полном выдохе до 40 секунд и выше, ваше здоровье – хорошее, если свыше 60 секунд – отличное, если ниже 40 секунд, следует заняться собой, а если от 20 и ниже вы – в зоне серьезного риска.

Геннадий Петрович Малахов

Самолечебник XXI века

Эта книга для тех, кто хочет стать цельной, здоровой личностью. Ее название – «Самолечебник» – отнюдь не случайно. Дело в том, что большинство болезней, с которыми человек сталкивается на протяжении своей жизни, «заработаны» им самим.

Поэтому он сам должен осознать причину своего нездоровья, осознать то, что здоровье можно вернуть, значительно укрепить в большинстве случаев лишь собственными усилиями.

Какие болезни «написаны» на лице

Внешний вид человека может рассказать опытному клиницисту практически все - от физического до психического здоровья.

Вот 25 безусловных, подтвержденных врачебной практикой проявлений разных болезней на лице:

> Много поперечных морщин на лбу (лоб гармошкой), манера поднимать как бы удивленно брови - характерна для людей, склонных к алкоголизму.

> «Горькая» складка между бровей (особенно в сочетании с крепко сжатыми губами) говорит о том, что человек длительно страдает от какого-то хронического болевого синдрома.

> Блестящие глаза слегка навыкате, которые привлекают и сводят с ума, - признак заболеваний щитовидной железы.

> Желтизна склер глаз говорит о больной печени.

> Длинные, загнутые, красивейшие, пушистые ресницы - примета легочного больного или человека, склонного к легочным патологиям и астме.

> Мешки, темные круги под глазами - больные почки или мочевой пузырь.

> Усиленное выпадение волос - симптом серьезного снижения иммунитета после или на фоне тяжелой болезни.

> Амимичное, маскообразное лицо, мимика не соответствует происходящим событиям - симптом тяжелого психического заболевания, особенно шизофрении.

> Морщинистое лицо даже у молодого человека - эндокринные расстройства.

> Красные прожилки в склерах - сигнал нервного истощения, хронической усталости.

Упругая кожа лица - признак здоровья. А дряблость говорит о преждевременном старении кожи. Это случается при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта.

> Общая одутловатость лица - больное сердце.

> Землистый цвет лица, «опущенное» лицо - признак развития опухолевого заболевания.

> Капиллярная сеточка на щеках - сигнал повышенного давления и склонности к инсульту - апоплексический тип.

> Светлая пятнистая пигментация на лице у женщины - признак беременности.

> Появление желтовато-коричневатых пигментных пятен на лице говорит о почечной патологии.

> Розовые, красные щеки и при этом синеватые губы - митральный порок сердца.

> Синеватая бледность лица - симптом анемии или легочной патологии. Восковая бледность - признак туберкулеза.

> Кокетливо приоткрытый рот - признак аденоидов, гайморита.

> Опущенные углы рта и глаз - внешнее проявление депрессии.

> Нижняя губа западает, объем верхней губы становится больше - признак онкологии.

> Сухие губы с заедами в уголках сигналят о гастрите или язве желудка.

> Ломкие волосы - обменная недостаточность, авитаминоз.

> Жирные, паклей висящие волосы - признак эндокринных проблем, заболеваний желудка и кишечника.

> Характерные бурые пятна - «медвежья» шкура - в радужке - признак предрасположенности к онкологии. (источник)