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Сводки от ополчения Новороссии 01 января 2017

10:53. 1 января 2017 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал:

Жители села Красноармейское на юге ДНР в Новый год остались без электроснабжения после обстрелов ВСУ

Жители села Красноармейское на юге ДНР в Новый год остались без электроснабжения после обстрелов ВСУ


Украинские силовики в новогоднюю ночь обстреляли село Красноармейское на юге ДНР, в результате чего были перебиты линии электропередачи, снабжавшие электроэнергией населенный пункт. Об этом сообщил глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский.

«Ночь прошла немного неспокойно, в районе села Красноармейское был обстрел и были перебиты линии электропередачи»


— сказал он.

Яновский добавил, что утром энергетики обеспечили подачу электричества в село при помощи резервных линий из Тельмановского района.

«Сейчас энергетики приступили к ремонтным работам»


— отметил глава.

 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Украинские силовики в новогоднюю ночь обстреливали территории народных республик

фото:donbass.center

Нарушения “режима тишины” зафиксированы на линии соприкосновения в новогоднюю ночь со стороны украинских силовиков в Донбассе, сообщил представитель Минобороны Донецкой Народной Республики.

“Были зафиксированы нарушения на южном и центральном направлениях”, — сказал он.

Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что украинская армия в первые минуты нового 2017 года открыла огонь по селу Саханка Новоазовского района на юге ДНР. 

“В 00:01 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 82 и 120 мм по селу Саханка Новоазовского района на юге Республики. В считанные минуты с позиций противника было выпущено 30 мин”, — заявил он.

По данным источника, примерно в это же время обстрелу со стороны ВСУ подвергся также поселок Трудовские на западе Донецка, Зайцево под Горловкой и окрестности Ясиноватой.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщили в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики, киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. 

Со стороны Станицы Луганской трижды был обстрелян район памятника князю Игорю, огонь велся из подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия

Район села Калиновка был дважды обстрелян из стрелкового оружия с направления поселка городского типа Луганское.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

ВСУ ночью обстреляли три населенных пункта ДНР

ВСУ ночью обстреляли три населенных пункта ДНР

Украинская армия в первые минуты нового 2017 года открыла огонь по селу Саханка Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

“В 00:01 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 82 и 120 мм по селу Саханка Новоазовского района на юге Республики. В считанные минуты с позиций противника было выпущено 30 мин”,


— сказано в сообщении.

По данным источника, примерно в это же время обстрелу со стороны ВСУ подвергся также поселок Трудовские на западе Донецка, Зайцево под Горловкой и окрестности Ясиноватой.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Метки: компиляция
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