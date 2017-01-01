Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 января 2017
- 12:07 Плохой Санта.
- 08:19 Российская резолюция о перемирии в Сирии единогласно принята СБ ООН.
- 03:43 СРОЧНО: террорист в костюме Санта-Клауса убил не менее 35-ти человек в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО 18+).
- 00:45 Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО).
Плохой Санта
Всех с наступившим Новым годом.
Начался он прямо сказать в духе имевшихся ожиданий http://colonelcassad.livejournal.com/316
В Стамбуле террорист переодевшись Санта Клаусом http://www.rbc.ru/society/01/01/2017/586
Почему так происходят, в течение прошлого года не раз расписывал – Турция пожинает горькие плоды заигрывания с террористами в предшествующие годы. Сейчас она пытается встать на путь исправления, но ошибки Эрдогана еще долго будут висеть на ней пудовыми гирями.
UPD: Полиция Стамбула сообщает, что стрелок ликвидирован.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Российская резолюция о перемирии в Сирии единогласно принята СБ ООН
Российский проект резолюции касательно договоренностей о перемирии в Сирии принят в последний день 2016 года членами Совета Безопасности единогласно.
“Проект резолюции принимается единогласно”, – заявил председатель Совета Безопасности в субботу после голосования на заседании СБ ООН.
Текст проекта резолюции был представлен Россией и Турцией.
Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин рассказал, что РФ внесла в СБ ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии.
“Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью”, – сказал он в пятницу журналистам перед заседанием СБ, в ходе которого проект был формально представлен членам Совета.
Ранее были подписаны документы о перемирии в Сирии, а также о намерении правительства Сирии и оппозиции начать мирные переговоры.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
СРОЧНО: террорист в костюме Санта-Клауса убил не менее 35-ти человек в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Не менее 35 человек были убиты и 40 получили ранения разной степени тяжести при террористической атаке на ночной клуб в Стамбуле, Турция.
Об этом заявил мэр города Васип Шахин.
По информации градоначальника, 35 человек погибли и не менее 40 ранены во время расстрела террористом ночного клуба «Рейна» в Стамбуле, где в тот момент отдыхали около 800 человек
«Это террористическое нападение», — сказал глава администрации Стамбула в обращении по турецкому телевидению.
«Как минимум 35 наших граждан погибли», — заявил Васип Шахин.
Также сообщается, что нападавший был одет в костюм Санта-Клауса.
Читайте также: Турция выделит на нужды ВСУ $15 млн в течение 5 лет
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО)
Православная делегация Фонда апостола Павла и Движения Сорок Сороков накануне православного Рождества, которое в Антиохийской православной Церкви празднуется 25 декабря, посетила женский монастырь Пресвятой Богородицы в городе Сейдная.
Президент Фонда апостола Павла Валентина Ланцева и координаторы Движения Сорок Сороков Андрей Кормухин и Игорь Ильин поздравили насельниц обители с наступающим Праздником и подарили подарки сиротам из приюта монастыря и детям из бедных семей. А уже в воскресение на само Рождество, можно сказать «по следам» русской делегации, монастырь посетил президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой и тоже поздравили монахинь и детей с наступившим Праздником — Рождеством Христовым.
Обитель была основана императором Юстинианом в шестом веке, в момент наивысшего могущества Византийской Империи, на том месте, где по преданию, царю явилась сама Богородица. Сейднайский монастырь является самым большим женским монастырем в Сирии. До войны это место посещало очень большое количество иностранных паломников. На ступеньке лестницы в 1985 году, в том месте, где мусульманка, шедшая отблагодарить Богородицу, поставила кувшин с оливковым маслом, выступил силуэт покровительницы монастыря, ставший зримым чудом.
Главное сокровище обители — икона Божьей Матери Сейднайская, одна из четырех, написанная самим Лукой. Она хранится в «комнате матушки» — отдельной часовне, в которую заходят только босиком, в серебряном ларце в нише за металлической решеткой. В келье горят свечи, бросающие дрожащий свет на драгоценности, которыми увешаны стены. Паломники возвращаются снова, переплавляют свои украшения в золотые ладошки и изображения излеченных частей тела, и вешают их на стены в знак благодарности Богородице.
«В келье — неописуемая атмосфера благодати. Когда ты здесь, тебе ничего не нужно, ничто не тревожит. Хочется сесть в углу и быть здесь — делятся впечатлениями координаторы Сорок Сороков. — Когда началась война, нишу с иконой решили закрывать на ключ. Но когда мы находились в келье, нишу с иконой открыли для пары, обручившейся перед святыней. Мы счастливы, что смогли приблизиться к великой реликвии христианского мира. У двери в углу стояли костыли, оставленные двумя днями ранее человеком, который заночевал перед образом и наутро ушел самостоятельно — мы уже поняли, что чудеса здесь обычное явление».
Сейдная коснулась война. Блокпосты православных добровольцев в большом количестве рассредоточены в окрестностях и на улицах города. Монастырь не раз подвергался бомбежкам со стороны террористов. Однажды снаряд пробил крышу, но не взорвался, а лег на кровать монахини.
Сегодня в монастыре располагается детский приют для девочек, оставшихся без родителей за время войны. Воспитанницы окружены любовью, они в правильных руках. Настоятельница Матушка Феврония просила пригласить нескольких монахинь в Россию для изучения русского языка, чтобы, вернувшись, они смогли учить ему детей. Некоторое время тому назад монахини своими руками соткали драгоценной нитью Сейднайский образ в подарок Президенту Путину. Однако люди, обещавшие доставить икону, не исполнили своего обещания. Монахини просили помочь найти образ и передать его по адресу.
Читайте также: Пароль «руси»: Увидев русских, солдаты Сирии прикладывают руки к сердцам и отдают честь — репортаж (ФОТО, ВИДЕО)
Координаторы Движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и Игорь Ильин для «Русской Весны», фото Александра Зверева
К оглавлению | Источник: rusvesna.su