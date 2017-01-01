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Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 января 2017

11:00. 1 января 2017 Просмотров - 595 Нет комментариев Опубликовал:

Плохой Санта



Всех с наступившим Новым годом.
Начался он прямо сказать в духе имевшихся ожиданий http://colonelcassad.livejournal.com/3160242.html.



В Стамбуле террорист переодевшись Санта Клаусом http://www.rbc.ru/society/01/01/2017/5868c0199a7947518fc066fd?from=newsfeed, ворвался в ночной клуб Reina, где более 700 человек праздновали Новый год и открыл по ним огонь из АК-47. 39 человек погибли, десятки получили ранения. Террорист скрылся с места преступления. Среди убитых были как турки, так и иностранцы, опознание продолжается, ведется поиск стрелка и его возможных пособников. Судя по почерку, дело рук Халифата. По заявлению директора клуба, после предупреждений Госдепа США о возможных атаках на территории Турции, меры безопасности были усилены, но это не остановило террористов. Россия уже выразали соболзенования Турции.
Почему так происходят, в течение прошлого года не раз расписывал – Турция пожинает горькие плоды заигрывания с террористами в предшествующие годы. Сейчас она пытается встать на путь исправления, но ошибки Эрдогана еще долго будут висеть на ней пудовыми гирями.

UPD: Полиция Стамбула сообщает, что стрелок ликвидирован.

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Российская резолюция о перемирии в Сирии единогласно принята СБ ООН

Российский проект резолюции касательно договоренностей о перемирии в Сирии принят в последний день 2016 года членами Совета Безопасности единогласно.
“Проект резолюции принимается единогласно”, – заявил председатель Совета Безопасности в субботу после голосования на заседании СБ ООН.
Текст проекта резолюции был представлен Россией и Турцией.
Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин рассказал, что РФ внесла в СБ ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии.
“Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью”, – сказал он в пятницу журналистам перед заседанием СБ, в ходе которого проект был формально представлен членам Совета.
Ранее были подписаны документы о перемирии в Сирии, а также о намерении правительства Сирии и оппозиции начать мирные переговоры.

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СРОЧНО: террорист в костюме Санта-Клауса убил не менее 35-ти человек в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО 18+)

СРОЧНО: террорист в костюме Санта-Клауса убил не менее 35-ти человек в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

Не менее 35 человек были убиты и 40 получили ранения разной степени тяжести при террористической атаке на ночной клуб в Стамбуле, Турция.

Об этом заявил мэр города Васип Шахин.

По информации градоначальника, 35 человек погибли и не менее 40 ранены во время расстрела террористом ночного клуба «Рейна» в Стамбуле, где в тот момент отдыхали около 800 человек

«Это террористическое нападение», — сказал глава администрации Стамбула в обращении по турецкому телевидению. 

«Как минимум 35 наших граждан погибли», — заявил Васип Шахин.

Также сообщается, что нападавший был одет в костюм Санта-Клауса.

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СРОЧНО: террорист в костюме Санта-Клауса убил не менее 35-ти человек в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна
СРОЧНО: террорист в костюме Санта-Клауса убил не менее 35-ти человек в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

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Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО)

Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Православная делегация Фонда апостола Павла и Движения Сорок Сороков накануне православного Рождества, которое в Антиохийской православной Церкви празднуется 25 декабря, посетила женский монастырь Пресвятой Богородицы в городе Сейдная.

Президент Фонда апостола Павла Валентина Ланцева и координаторы Движения Сорок Сороков Андрей Кормухин и Игорь Ильин поздравили насельниц обители с наступающим Праздником и подарили подарки сиротам из приюта монастыря и детям из бедных семей. А уже в воскресение на само Рождество, можно сказать «по следам» русской делегации, монастырь посетил президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой и тоже поздравили монахинь и детей с наступившим Праздником — Рождеством Христовым.

Обитель была основана императором Юстинианом в шестом веке, в момент наивысшего могущества Византийской Империи, на том месте, где по преданию, царю явилась сама Богородица. Сейднайский монастырь является самым большим женским монастырем в Сирии. До войны это место посещало очень большое количество иностранных паломников. На ступеньке лестницы в 1985 году, в том месте, где мусульманка, шедшая отблагодарить Богородицу, поставила кувшин с оливковым маслом, выступил силуэт покровительницы монастыря, ставший зримым чудом.

Главное сокровище обители — икона Божьей Матери Сейднайская, одна из четырех, написанная самим Лукой. Она хранится в «комнате матушки» — отдельной часовне, в которую заходят только босиком, в серебряном ларце в нише за металлической решеткой. В келье горят свечи, бросающие дрожащий свет на драгоценности, которыми увешаны стены. Паломники возвращаются снова, переплавляют свои украшения в золотые ладошки и изображения излеченных частей тела, и вешают их на стены в знак благодарности Богородице.

«В келье — неописуемая атмосфера благодати. Когда ты здесь, тебе ничего не нужно, ничто не тревожит. Хочется сесть в углу и быть здесь — делятся впечатлениями координаторы Сорок Сороков. — Когда началась война, нишу с иконой решили закрывать на ключ. Но когда мы находились в келье, нишу с иконой открыли для пары, обручившейся перед святыней. Мы счастливы, что смогли приблизиться к великой реликвии христианского мира. У двери в углу стояли костыли, оставленные двумя днями ранее человеком, который заночевал перед образом и наутро ушел самостоятельно — мы уже поняли, что чудеса здесь обычное явление».

Сейдная коснулась война. Блокпосты православных добровольцев в большом количестве рассредоточены в окрестностях и на улицах города. Монастырь не раз подвергался бомбежкам со стороны террористов. Однажды снаряд пробил крышу, но не взорвался, а лег на кровать монахини.

Сегодня в монастыре располагается детский приют для девочек, оставшихся без родителей за время войны. Воспитанницы окружены любовью, они в правильных руках. Настоятельница Матушка Феврония просила пригласить нескольких монахинь в Россию для изучения русского языка, чтобы, вернувшись, они смогли учить ему детей. Некоторое время тому назад монахини своими руками соткали драгоценной нитью Сейднайский образ в подарок Президенту Путину. Однако люди, обещавшие доставить икону, не исполнили своего обещания. Монахини просили помочь найти образ и передать его по адресу.

Читайте также: Пароль «руси»: Увидев русских, солдаты Сирии прикладывают руки к сердцам и отдают честь — репортаж (ФОТО, ВИДЕО)

Координаторы Движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и Игорь Ильин для «Русской Весны», фото Александра Зверева

 

Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Башар Асад с семьей и русская делегация посетили на Рождество православный монастырь и детский приют под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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