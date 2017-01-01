Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 января 2017

Православная делегация Фонда апостола Павла и Движения Сорок Сороков накануне православного Рождества, которое в Антиохийской православной Церкви празднуется 25 декабря, посетила женский монастырь Пресвятой Богородицы в городе Сейдная.

Президент Фонда апостола Павла Валентина Ланцева и координаторы Движения Сорок Сороков Андрей Кормухин и Игорь Ильин поздравили насельниц обители с наступающим Праздником и подарили подарки сиротам из приюта монастыря и детям из бедных семей. А уже в воскресение на само Рождество, можно сказать «по следам» русской делегации, монастырь посетил президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой и тоже поздравили монахинь и детей с наступившим Праздником — Рождеством Христовым.

Обитель была основана императором Юстинианом в шестом веке, в момент наивысшего могущества Византийской Империи, на том месте, где по преданию, царю явилась сама Богородица. Сейднайский монастырь является самым большим женским монастырем в Сирии. До войны это место посещало очень большое количество иностранных паломников. На ступеньке лестницы в 1985 году, в том месте, где мусульманка, шедшая отблагодарить Богородицу, поставила кувшин с оливковым маслом, выступил силуэт покровительницы монастыря, ставший зримым чудом.

Главное сокровище обители — икона Божьей Матери Сейднайская, одна из четырех, написанная самим Лукой. Она хранится в «комнате матушки» — отдельной часовне, в которую заходят только босиком, в серебряном ларце в нише за металлической решеткой. В келье горят свечи, бросающие дрожащий свет на драгоценности, которыми увешаны стены. Паломники возвращаются снова, переплавляют свои украшения в золотые ладошки и изображения излеченных частей тела, и вешают их на стены в знак благодарности Богородице.

«В келье — неописуемая атмосфера благодати. Когда ты здесь, тебе ничего не нужно, ничто не тревожит. Хочется сесть в углу и быть здесь — делятся впечатлениями координаторы Сорок Сороков. — Когда началась война, нишу с иконой решили закрывать на ключ. Но когда мы находились в келье, нишу с иконой открыли для пары, обручившейся перед святыней. Мы счастливы, что смогли приблизиться к великой реликвии христианского мира. У двери в углу стояли костыли, оставленные двумя днями ранее человеком, который заночевал перед образом и наутро ушел самостоятельно — мы уже поняли, что чудеса здесь обычное явление».

Сейдная коснулась война. Блокпосты православных добровольцев в большом количестве рассредоточены в окрестностях и на улицах города. Монастырь не раз подвергался бомбежкам со стороны террористов. Однажды снаряд пробил крышу, но не взорвался, а лег на кровать монахини.

Сегодня в монастыре располагается детский приют для девочек, оставшихся без родителей за время войны. Воспитанницы окружены любовью, они в правильных руках. Настоятельница Матушка Феврония просила пригласить нескольких монахинь в Россию для изучения русского языка, чтобы, вернувшись, они смогли учить ему детей. Некоторое время тому назад монахини своими руками соткали драгоценной нитью Сейднайский образ в подарок Президенту Путину. Однако люди, обещавшие доставить икону, не исполнили своего обещания. Монахини просили помочь найти образ и передать его по адресу.

Читайте также: Пароль «руси»: Увидев русских, солдаты Сирии прикладывают руки к сердцам и отдают честь — репортаж (ФОТО, ВИДЕО)

Координаторы Движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и Игорь Ильин для «Русской Весны», фото Александра Зверева