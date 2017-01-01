Пришел Октябрь, и свергли власть буржуев… или О „цивилизованном мировом сообществе”

Очень часто доводится слышать обвинения событиям октября 1917 года в том, что они «вывели Россию из цивилизованного мира и исключили ее из мировой цивилизации». А вот если бы было иначе..

Наибольшая заслуга событий октября 1917 года именно в том, что благодаря им Россия вышла из т.н. мировой системы и сумела избавиться от фактического грабежа со стороны «цивилизованного мирового сообщества».

А теперь пояснения на конкретном материале.

В мае 1906 года в Санкт-Петербурге вышла в свет весьма интересная книжка, которая называлась «От разорения к достатку». Ее автором был Александр Дмитриевич Нечволодов, действительный член Императорского русского военно-исторического общества, автор знаменитых четырехтомных «Сказаний о Русской земле», вышедших в свет по воле императора Николая II.

Боевой генерал, кавалер Ордена Святого Георгия 4-ой степени, заслуживший его в победоносном бою, командуя бригадой, и награжденный им Николаем II, по представлению Думы Кавалеров этого Ордена. После Февральской революции, он был отстранен от командования 19-й пехотной дивизии правительством Керенского. В конце концов, Нечволодов уехал в эмиграцию и жил в Париже.

Чем же примечательна эта работа? А тем, что в ней как раз обосновывается необходимость «выведения России из единой мировой финансовой системы» и фактическом создании двух видов денег – неконвертируемых, предназначенных для внутреннего рынка, и обеспеченных золотом, которые предполагалось употреблять только для внешней торговли.

В книге, в частности есть такие примечательные строки:



Иностранных капиталов, вложенных в предприятия России, к 1 января 1902 года было 1.043.977.000 руб. Иностранные капиталы, (вместе с займами) говорит г. Табурно, участвуют в нашей задолженности в сумме около 5.800 млн. рублей; за 20 летний период Россия уплатила процентов и срочного погашения на иностранные капиталы, вложенные в государственные и частнопромышленные бумаги, около 4.372 млн. рублей. Если к этой цифре добавить расходы русских за границей, составляющие за 20 лет около 1.370 млн. рублей, то окажется, что Россия за 20 летний период с 1882—1901 г.г. уплатила заграницу около 5.740 млн. рублей или около 15 1/2 миллиардов франков.



Т.е. мы уплачиваем иностранцам в каждые 6 1/2 лет дань, равную по величине колоссальной контрибуции, уплаченной Францией своей победительнице Германии. В последние два года (1900 и 1901) наши платежи иностранцам составили ежегодно около 380 млн. рублей, а в настоящем 1903 году эта сумма будет еще значительнее, так что за последние 5 лет мы уплатим иностранцам около 5 1/2 миллиардов франков. Тогда всех удивляло, откуда Франция могла достать такое значительное количество денег. Где же мы берем необходимые суммы для расплаты по своим же обязательствам? Над этим можно и необходимо призадуматься. Без войны, без затрат, без человеческих жертв, иностранцы все более и более побеждают нас, каждые 5—6 лет, нанося нам финансовый разгром, равный разгрому Франции в 1870 году.

Вот в этом и заключалась все участие России в мировой экономической системе. В качестве дойной коровы для иностранного капитала, получавшего огромные прибыли от своих вложений. И прибыли эти шли на развитие иностранных государств, а вовсе не России.

Вот еще некоторые цифры, подтверждающие такое положение дел.

С 1888 по 1908 годы Россия имела положительный торговый баланс с остальными странами в сумме 6,6 млрд. золотых рублей, т.е. ежегодно на 330 млн. золотых рублей вывозилось больше, чем ввозилось. По тем временам сумма в 6,6 миллиарда рублей в 1,6 раза превышала стоимость всех российских промышленных предприятий и оборотных средств на них в 1913 году. Иными словами,построив два предприятия в России, Запад на деньги России строил три предприятия у себя.

А происходило это благодаря свободной конвертации рубля. Поэтому иностранный капитал мог беспрепятственно вывозить прибыль к себе, не вкладывая или вкладывая ее по минимуму в России.

Вся задолженность России (государственная и по гарантированным правительством частным займам) составила на начало 1906 года 10.741.445.928 руб, платежи по долгам и проценты – 482.079.871 руб. Доходы государства по бюджету на тот же год составили 2.029.858.774 руб, расходы 2.500.972.775 руб, дефицит, подлежавший покрытию путем займа – 481.114.001 руб.

Еще строки из книги Нечволодова:



Действительно: по количеству задолженности, мы уже первая держава в мире, при этом, мы единственная из держав, у которой большая половина этой задолженности внешняя; последний заем в 842.750.000 рублей совершен на столь невыгодных условиях, что мы сразу потеряли при его реализации свыше 120 миллионов рублей; при этом мы обязались в течение двух лет не совершать новых займов, не смотря на то, что одна половина из этого займа пойдет на покрытие наших иностранных краткосрочных обязательств, заключенных вследствие войны, а другая на покрытие дефицита в бюджете на 1906 год, почему на поднятие народного благосостояния из займа этого — не останется ни одной копейки, хотя уплата роста и погашения по нем и легла на Россию новым бременем в 49.200.000 рублей в год.



Т.е. суммой на 8 миллионов рублей больше, чем смета Министерства Народного Просвещения на 1906 год, причем около треть четвертей этого долга мы должны за границу; поэтому платеж % и погашения по нем — является новым могущественным насосом для вытягивания золота из страны и сильного ухудшения нашего расчетного баланса. ..Таким образом, результаты введения иностранного капитала в Государство следующие: понижение общего благосостояния в прилежащей местности и высасывание золота из страны.

Последний заем в данном случае это государственный внешний 5-процентный заем, который был сделан в 17 апреля 1906 года у Франции. Он был заключен сроком на 50 лет и должен был быть погашен до 1956 года. При этом царское правительство взяло на себя важное, имевшее политическое значение условие не привлекать новый заем, ни в какой другой стране и обратиться к французскому правительству, если появится нужда в валюте до истечения двухлетнего срока с момента заключения займа. Кроме того,

французское правительство использовало финансовую зависимость России и для изменения в свою пользу франко-русской конвенции.

Что же нужно, по мнению автора, сделать для того, что бы перейти от разорения к богатству? Мер предлагается много, но самая первая из них, это:



Чтобы вывести Россию из того экономического омута, в котором она находится ныне, нужны более радикальные меры — чем те, которые применялись до сих пор для временного устранения затруднений и которые постепенно именно и привели ее до настоящего бедственного состояния. Необходимо отказаться от нашей золотой валюты, и перейти на неразменные бумажные деньги, оставив расчет на золото только для международной торговли и для платежей по нашим внешним займам, причем если мы отныне не будем делать новых внешних займов, то золото получаемое от заключения торгового баланса в нашу пользу, вместе с золотом, ежегодно добываемым из недр земли, даст нам еще полную возможность производить эти платежи, как это будет подробно указано ниже. Вновь выпущенные деньги должны пойти на удовлетворение насущных потребностей государственной жизни, как для необходимого укрепления нашего внешнего положения, сильно поколебленного минувшей войной, так и для нашего экономического возрождения.

То-есть, говоря другими словами нужно «вывести Россию из мировой финансовой системы», оставив конвертируемую валюту лишь для внешних расчетов.

Но ведь именно это, в конце концов, и произошло в результате революции 1917 года!

Да, в первые годы НЭПа существовал золотой червонец, обеспеченный золотом, который мог быть свободно конвертирован. Но во-первых, он большей частью использовался действительно для внешних расчетов, а во-вторых, после начала индустриализации в конце 20-х годов он и вовсе оказался не у дел.

А неконвертируемый рубль вместе с государственной монополией на внешнюю торговлю прекратили вывоз капитала за границу и дали возможность сконцентрировать имеющиеся внутренние ресурсы на индустриализации («экономическом возрождении»).

И к тому же, в результате революции произошло еще одно очень важное событие. А именно –отказ от уплаты внешних долгов и процентов по ним. Переведя на современную терминологию – пришедшие к власти большевики объявили дефолт. Высвободив в результате огромные средства, которые также были направлены на развитие народного хозяйства. А кроме этого – образование, медицину, поддержку науки и т.п. В результате уже к концу 30-х годов Россия в ее новой ипостаси – СССР стала второй промышленной державой мира после США.

Весьма наглядно, пусть и в виде гротеска, финансовое положение России накануне событий 1917 года показано в этом фрагменте из фильма «Интервенция».



А вот что дал нам выход из лона грабительской западной цивилизации за считанные годы:

Из выступления Сталина на объединенном пленуме в январе 1933 г:



У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь. У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь. У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современных

сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь. У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь. В смысле производства электрической энергии мы стояли на самом последней месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест. В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест. У нас была лишь одна-единственная угольно-металлургическая база – на Украине, с которой мы с трудом справлялись. Мы добились того, что не только подняли эту базу, но создали еще новую угольно-металлургическую базу – на Востоке, составляющую гордость нашей страны. Мы имели лишь одну-единственную базу текстильной промышленности – на Севере нашей страны. Мы добились того, что будем иметь в ближайшее время две новые базы текстильной промышленности – в Средней Азии и в Западной Сибири. И мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии.

Благодаря всему этому нашей стране удалось дать надлежащий отпор «мировой цивилизации», которая явилась к нам в 1941 году в ипостаси А. Гитлера и более 5.5 миллионов солдат практически со всей Европы. А затем в рекордные сроки восстановить разрушенное, и первыми открыть человечеству дорогу к звездам.

Что же дал вход в эту самую «мировую цивилизацию», подавляющее большинство граждан СССР очень хорошо почувствовало на своей шкуре за последние 20 лет. К примеру, граждан самостийной Украины, население которой за эти годы сократилось на 6.5 миллионов человек.

Хотя, конечно же, были и те, кому такой вход оказался очень выгоден. Вот еще цитата из книги Нечволодова:



Терять на курсе бумажных денег, покупая иностранное золото, будут несомненно г.г. путешествующие за границу и иностранцы, вложившие свои капиталы в русские предприятия, но не выгоды этих лиц, конечно, слишком ничтожны сравнительно с выгодами, которые получит Россия от введения бумажных денег.

Так что теперь понятно и то, кто больше всего кричит о «возвращении России в мировую цивилизацию». Те, кто имеет или надеются поиметь с этого свой маленький (или побольше) гешефт. И кому, по сути, наплевать на интересы России, поскольку он не связывает свое будущее с «этой страной».

Ну а о всемирном значении Октября 1917 года можно сказать гораздо короче

«Будь ещё в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете»

Эти слова человека, который совсем недавно скорее всего пал жертвой «мировой цивилизации», лучше всего подчеркивают ту роль, которую СССР сыграл в мире. Без него не появился бы ни современный средний класс Запада, который сегодня исчезает со скоростью звука (а зачем он нужен?), ни многие социальные гарантии, привычные сегодня, но совершенно отсутствующие как класс всего сто лет назад. Не было бы ни современного Китая, который освободился от японской оккупации с помощью СССР и стал в итоге второй державой мира, ни других ныне независимых государств. Оставаться бы им полуколониями Запада (впрочем, фактическая обратная колонизация сегодня уже идет, ибо единой и великой России, защищающей слабых, больше нет).

Да и судьба самой России была бы не намного лучше.

В свое время на вопрос французского корреспондента о всемирном значении Французской революции 1789 года китайский премьер Чжоу Энлай ответил следующее (случилось это в 70-х годах прошлого века):



«Вы знаете, с тех пор прошло слишком мало времени для того, что бы судить о значении этого события».

Так и с Октябрем 1917 года. Его значение полностью станет ясно еще не скоро.



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Источник: ss69100.livejournal.com