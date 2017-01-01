Патриотизм как национальная идея, часть третья

Чем патриотизм отличается от национализма

Решение первой проблемы явно лежит вне сферы образования.

В СССР идеологией занимался ЦК КПСС.

В современной России аналогичной структуры нет.

ЦК КПСС обладал как партийно-идеологическими, так и административно-политическими рычагами воздействия, то есть контролировал процесс на всем его протяжении, от принятия принципиального политического решения, до внедрения установки в массы, включая возможности поощрения активистов и наказания обструкционистов.

Даже тандем Администрации президента, занимающей комплекс зданий на Старой площади и получившей по наследству административно-политические возможности бывшего ЦК, и "Единой России", представляющей власть в парламенте и цементирующей думское большинство, а значит, обеспечивающей (по крайней мере, в идеале) партийно-идеологическую составляющую, не обладают достаточными полномочиями для свойственного ЦК КПСС контроля процесса на макро- и на микроуровнях.

Среди прочего даже в совокупности они не обладают таким мощным инструментом воздействия на всех (от министра до последнего исполнителя), как угроза лишения партбилета.Кроме того, конгломерат идеологизированных политических сил, поддерживающих политику властей, сегодня достаточно широк (чтобы не сказать пестр).

Среди них есть и левые, и правые, и националисты, и имперцы.

И у каждой из этих сил свое понимание патриотизма.

До сих пор именно отказ власти от четкой идеологической самоидентификации позволял ей избегать ухода в оппозицию части патриотического фланга (я не говорю о радикалах, которые всегда в оппозиции к любой власти, но сами властью быть не могут, поскольку способны только разрушать).

Ростислав Ищенко. "Просвещение и патриотизм"

30.01.2015

Источник РИА Новости

Это от князя Святослава пошло, что «русские не сдаются».

Перед битвой при Доростоле он сказал своим измученным сотоварищам, предлагавшим либо пойти на мирные переговоры (т. е. на почетную капитуляцию), либо тайком уплыть на ладьях на родину: «У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить победителями, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со славою».

Либо победа, либо смерть! И ничего другого!

Другое, что осталось от него в русской воинской архетипической программе, — «русские ничего не боятся».

Статья "Русский героизм. Память"

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Евгений Спицын. История России. Выпуск №5. Князь Святослав

Варвара Стрижак. «Атака Мертвецов, или Русские Не Сдаются!»

Варя Стрижак (12 лет). 100-летию Атаки Мертвецов посвящается!

Русским солдатам Первой мировой войны посвящается...

Слова Вадим Ватагин



Музыка Михаил Чертищев

Куплет 1

Значит, время пришло



рассказать наконец



То, как русский солдат



защищал Осовец.

Град снарядов бомбил



Крепость ночью и днем



Только русский солдат



Устоял под огнем

Хитрый демон войны



смог придумать в тот час,



Что живое убьет



отравляющий газ.

И пока живы мы,



и стоят города,



Мы забыть не должны,



будем помнить всегда...

Припев

Русские не сдаются!



Русские не сдаются!



С честью не расстаются!



Мужеством цепи рвутся!

В час, когда не проснуться,



В час, когда не вернуться



Русские не сдаются!



Русские не сдаются!

Куплет 2

К исполнению враг



свой привел приговор:



Одного за другим



задушил едкий хлор.

Но десятки солдат



не смирились с судьбой



Обгорев до костей



они ринулись в бой.

И бежали враги.



Страх последнего гнал,



Кто атак мертвецов



никогда не встречал.

И пока слово "честь"



для тебя не вода,



Ты не должен забыть.



Надо помнить всегда...

Как сражались бойцы до последнего взгляда,

Как героев ряды удержали осаду,

Как они не поддались смертельному мраку,

Как услышал весь мир от бегущих в атаку:

Василий Нестеренко.



«Мы — русские, с нами Бог!»

«Мы - русские, с нами Бог!» - под таким названием 5 июня в Севастопольском Художественном музее имени Крошицкого открылась выставка Василия Нестеренко, Народного художника России и Действительного члена Российской академии художеств.

Нестеренко, безусловно, является одним из самых известных и востребованных живописцев России.

Его персональные выставки кроме России проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Токио, Париже… Целый этаж художественного музея в Пекине предоставлен для его работ… Он создал портреты лидеров Латинской Америки – Уго Чавеса, Даниэля Ортеги, Фиделя и Рауля Кастро.

Монументальное полотно «Отстоим Севастополь!» впервые было показано в Государственном Историческом музее, картина «Триумф Екатерины» - выставлена в Таврическом зале Большого Дворца в Царицыно.

Многофигурное полотно «Гибель нашествия» было показано в музее Храма Христа Спасителя, а портреты Михаила Лермонтова и Фенимора Купера презентованы в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне.

Целая серия его работ посвящена ключевым моментам истории России: «С нами бог!», триптих «Эхо прошедшей войны», «Клятва князя Пожарского», «Молитва Сусанина», «Избавление от Смуты», «Отец Отечества», «Потомству в пример!», «Гусарская баллада».

В Севастополе Василий Нестеренко представил севастопольцам свою новую работу, которая и дала имя выставке – «Мы - русские, с нами Бог!», грандиозное полотно, полное энергетики.

На открытие выставки пришли представители Благочиния, ветераны флота, местные журналисты и севастопольские коллеги Василия Игоревича по цеху - председатель Севастопольского союза художников Иван Грищенко и художник Олег Танцюра.

От принимающей стороны мастера кисти приветствовала хозяйка площадки – директор Художественного музея Наталья Биндюкова и Благочинный севастопольского округа отец Сергий.

Показалось несколько странным, что такого маститого художника с мировым именем, много работающего в теме патриотизма – которая была ключевой в предвыборной Концепции развития Севастополя Алексея Чалого - не пришли поприветствовать ни Председатель Законодательного собрания, ни его заместители, ни историки, плотно занимающиеся в Севастополе пропагандой военно-исторической темы, Алтабаева и Горелов…

Генеральным спонсором выставки выступил Рособорнэкспорт.

Леонид Бегосинский 6 июня 2015 г.

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