Патриотизм как национальная идея, часть третья
Чем патриотизм отличается от национализма
Решение первой проблемы явно лежит вне сферы образования.
В СССР идеологией занимался ЦК КПСС.
В современной России аналогичной структуры нет.
ЦК КПСС обладал как партийно-идеологическими, так и административно-политическими рычагами воздействия, то есть контролировал процесс на всем его протяжении, от принятия принципиального политического решения, до внедрения установки в массы, включая возможности поощрения активистов и наказания обструкционистов.
Даже тандем Администрации президента, занимающей комплекс зданий на Старой площади и получившей по наследству административно-политические возможности бывшего ЦК, и "Единой России", представляющей власть в парламенте и цементирующей думское большинство, а значит, обеспечивающей (по крайней мере, в идеале) партийно-идеологическую составляющую, не обладают достаточными полномочиями для свойственного ЦК КПСС контроля процесса на макро- и на микроуровнях.
Среди прочего даже в совокупности они не обладают таким мощным инструментом воздействия на всех (от министра до последнего исполнителя), как угроза лишения партбилета.Кроме того, конгломерат идеологизированных политических сил, поддерживающих политику властей, сегодня достаточно широк (чтобы не сказать пестр).
Среди них есть и левые, и правые, и националисты, и имперцы.
И у каждой из этих сил свое понимание патриотизма.
До сих пор именно отказ власти от четкой идеологической самоидентификации позволял ей избегать ухода в оппозицию части патриотического фланга (я не говорю о радикалах, которые всегда в оппозиции к любой власти, но сами властью быть не могут, поскольку способны только разрушать).
Ростислав Ищенко. "Просвещение и патриотизм"
30.01.2015
Источник РИА Новости
Это от князя Святослава пошло, что «русские не сдаются».
Перед битвой при Доростоле он сказал своим измученным сотоварищам, предлагавшим либо пойти на мирные переговоры (т. е. на почетную капитуляцию), либо тайком уплыть на ладьях на родину: «У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить победителями, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со славою».
Либо победа, либо смерть! И ничего другого!
Другое, что осталось от него в русской воинской архетипической программе, — «русские ничего не боятся».
Статья "Русский героизм. Память"
Евгений Спицын. История России. Выпуск №5. Князь Святослав
Варвара Стрижак. «Атака Мертвецов, или Русские Не Сдаются!»
Варя Стрижак (12 лет). 100-летию Атаки Мертвецов посвящается!
Русским солдатам Первой мировой войны посвящается...
Слова Вадим Ватагин
Музыка Михаил Чертищев
Куплет 1
Значит, время пришло
рассказать наконец
То, как русский солдат
защищал Осовец.
Град снарядов бомбил
Крепость ночью и днем
Только русский солдат
Устоял под огнем
Хитрый демон войны
смог придумать в тот час,
Что живое убьет
отравляющий газ.
И пока живы мы,
и стоят города,
Мы забыть не должны,
будем помнить всегда...
Припев
Русские не сдаются!
Русские не сдаются!
С честью не расстаются!
Мужеством цепи рвутся!
В час, когда не проснуться,
В час, когда не вернуться
Русские не сдаются!
Русские не сдаются!
Куплет 2
К исполнению враг
свой привел приговор:
Одного за другим
задушил едкий хлор.
Но десятки солдат
не смирились с судьбой
Обгорев до костей
они ринулись в бой.
И бежали враги.
Страх последнего гнал,
Кто атак мертвецов
никогда не встречал.
И пока слово "честь"
для тебя не вода,
Ты не должен забыть.
Надо помнить всегда...
Как сражались бойцы до последнего взгляда,
Как героев ряды удержали осаду,
Как они не поддались смертельному мраку,
Как услышал весь мир от бегущих в атаку:
Василий Нестеренко.
«Мы — русские, с нами Бог!»
«Мы - русские, с нами Бог!» - под таким названием 5 июня в Севастопольском Художественном музее имени Крошицкого открылась выставка Василия Нестеренко, Народного художника России и Действительного члена Российской академии художеств.
Нестеренко, безусловно, является одним из самых известных и востребованных живописцев России.
Его персональные выставки кроме России проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Токио, Париже… Целый этаж художественного музея в Пекине предоставлен для его работ… Он создал портреты лидеров Латинской Америки – Уго Чавеса, Даниэля Ортеги, Фиделя и Рауля Кастро.
Монументальное полотно «Отстоим Севастополь!» впервые было показано в Государственном Историческом музее, картина «Триумф Екатерины» - выставлена в Таврическом зале Большого Дворца в Царицыно.
Многофигурное полотно «Гибель нашествия» было показано в музее Храма Христа Спасителя, а портреты Михаила Лермонтова и Фенимора Купера презентованы в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне.
Целая серия его работ посвящена ключевым моментам истории России: «С нами бог!», триптих «Эхо прошедшей войны», «Клятва князя Пожарского», «Молитва Сусанина», «Избавление от Смуты», «Отец Отечества», «Потомству в пример!», «Гусарская баллада».
В Севастополе Василий Нестеренко представил севастопольцам свою новую работу, которая и дала имя выставке – «Мы - русские, с нами Бог!», грандиозное полотно, полное энергетики.
На открытие выставки пришли представители Благочиния, ветераны флота, местные журналисты и севастопольские коллеги Василия Игоревича по цеху - председатель Севастопольского союза художников Иван Грищенко и художник Олег Танцюра.
От принимающей стороны мастера кисти приветствовала хозяйка площадки – директор Художественного музея Наталья Биндюкова и Благочинный севастопольского округа отец Сергий.
Показалось несколько странным, что такого маститого художника с мировым именем, много работающего в теме патриотизма – которая была ключевой в предвыборной Концепции развития Севастополя Алексея Чалого - не пришли поприветствовать ни Председатель Законодательного собрания, ни его заместители, ни историки, плотно занимающиеся в Севастополе пропагандой военно-исторической темы, Алтабаева и Горелов…
Генеральным спонсором выставки выступил Рособорнэкспорт.
Леонид Бегосинский 6 июня 2015 г.
Василий Нестеренко: "Невозможно представить себе, как 60 человек, остатки полка и гарнизона крепости Осовец обратили в бегство 7 000 тысяч немецких солдат". (отрывок из интервью)
«Это полная перекличка с нашим временем, — считает Василий Нестеренко. — Радость воссоединения омрачается братоубийственной войной в Новороссии. И вот этому посвящена моя картина «Мы — русские, с нами Бог!».
«Да мы все вместе взятые не стоим двоих этих русских!»
Записи из дневника немецкого солдата, погибшего под Сталинградом.
В опубликованном дневнике немецкого солдата, воевавшего в составе группы армий «Север». Он рассказывает о случае, произошедшем с ним в самом начале войны в июле 1941 года:
«Мы с другими камрадами поспешили посмотреть, кто же причинил нам такой ущерб, и пошли влево от колонны, поднимаясь на маленькую горочку, слегка возвышавшуюся в 100м от дороги. На этой горочке уже стояла группа наших офицеров и солдат, державших оружие наготове. Все они смотрели на что-то такое на земле, что скрывали от меня их фигуры.
Подойдя к этой группе немного со стороны, я увидел картину, преследовавшую меня затем многими бессонными ночами. На пригорке находился совсем неглубокий окоп, вокруг которого были видны немногочисленные воронки то ли от мин, то ли от малокалиберной пушки.
Рядом с окопом лежало распластанное тело русского солдата, изрядно присыпанное землей — вероятно, от близких взрывов. На бруствере стоял русский пулемет без щитка; его кожух охлаждения ствола был туго замотан грязными тряпками — видимо, для того чтобы хоть как-то задержать вытекание воды через ранее пробитые пулями в нем дырки.
Рядом с пулеметом на правом боку лежал второй мертвый русский солдат в грязной, измазанной кровью форме. Его покрытая густой пылью и тоже кровью правая рука так и осталась на пулеметной рукоятке. Черты его лица в кровавых пятнах и земле были скорее славянскими, я уже видел такие мертвые лица раньше.
Но самое поразительное в этом мертвеце было то, что у него не было обеих ног практически до колена. А кровавые обрубки были туго затянуты то ли веревками, то ли ремнями, чтобы остановить кровотечение.
Видимо, погибший пулеметный расчет был оставлен русскими на этой горке, чтобы задержать продвижение наших войск по дороге, вступил в бой со следующей впереди нас нашей частью и был обстрелян артиллерийским огнем.
Такое самоубийственное поведение уже мертвых русских тут же вызвало оживленное обсуждение у окруживших окоп моих камрадов и офицеров. Офицер ругался, что эти скоты убили как минимум пятерых его солдат, ехавших в передней машине, и испортили саму машину. Солдаты обсуждали, какой вообще был смысл русским занимать оборону на этой высотке, которую можно было обойти со всех сторон и их позиция была ничем не защищена.
Меня тоже занимали те же мысли, и я решил поделиться ими с нашим старым Хьюго, который стоял тут же, вблизи русского окопа, и молча протирал медный мундштук своей курительной трубки куском шинельного сукна. Хьюго всегда так делал, когда его что-то сильно расстраивало или настораживало. Он, естественно, видел и слышал то же, что и я.
Подойдя к нему совсем близко, я, стараясь говорить как бравый солдат, сказал: «Вот что за идиоты эти русские, не так ли, Хьюго? Что они вдвоем могли сделать с нашим батальоном на этом поле?»
И тут Хьюго внезапно для меня изменился. От его спокойной солидности, основанной на старом боевом опыте, внезапно не осталось и следа.
Он вполголоса, так, чтобы не слышали остальные, сквозь зубы буквально прорычал мне:
«Идиоты?! Да мы все вместе взятые не стоим двоих этих русских! Запомни, сопляк! Война в России нами уже проиграна!».
Я остолбенел от такой внезапной перемены в моем старшем наставнике, а тот отвернулся от толпы наших солдат, окружавших русский окоп и приподняв подбородок молча посмотрел на далекий русский горизонт. Затем три раза слегка сам себе кивнул, будто соглашаясь с какими-то своими скрытыми мыслями и слегка ссутулившись неторопливо пошел к нашему грузовику.
Отойдя от меня на десяток метров, он обернулся ко мне и уже спокойным, привычным мне голосом произнес: «Возвращайся к машине, Вальтер. Скоро поедем»…
Автор дневника не пережил войну.
Свои записи он оставил у родителей во время отпуска в 1942 году со словами: «Я точно знаю, что не вернусь домой, поскольку у русских только одна цель – убить нас всех».
Он погиб в начале 1943 года где-то под Сталинградом.
Патриотизм как национальная идея, часть первая
Патриотизм как национальная идея, часть вторая
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