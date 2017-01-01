Новости Украины и Новороссии 01 января 2017
- 11:35 Порошенко проговорился: «Украинская оккупация — это временно» (ВИДЕО).
- 09:14 В Раде миллиардера Пинчука объявили врагом за статью о Крыме и Донбассе.
- 08:42 Половина украинских студентов с 1 января лишились стипендий.
- 04:00 Порошенко. Модель 2017.
- 03:22 Новогоднее обращение главы ЛНР Игоря Плотницкого (ВИДЕО).
- 02:25 Изгнать оккупантов с Донбасса и вернуть мир в Новом году: Обращение Главы ДНР А. Захарченко (ВИДЕО).
- 31.12 22:40 Новогодняя «перемога»: Украина терпит крупные убытки от экспорта елочных игрушек, потеряв рынок РФ.
Порошенко проговорился: «Украинская оккупация — это временно» (ВИДЕО)
Выступая перед военнослужащими в Мариуполе, президент Украины Порошенко заявил о «временной украинской оккупации».
«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», — сказал Порошенко во всеуслышание.
Заявление Порошенко широко обсуждается в соцсетях, его слова называют «оговоркой по Фрейду» и «сенсацией прошедшего года», а также предполагают, что видео будет удаляться со всех ресурсов в рамках «зачистки информационного пространства».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Раде миллиардера Пинчука объявили врагом за статью о Крыме и Донбассе
На Украине резко раскритиковали миллиардера Виктора Пинчука, который в статье для Wall Street Journal предложил план действий по прекращению конфликта в Донбассе.
Пинчук отметил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой, передает РИА Новости.
Чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на “болезненные компромиссы”, считает Пинчук. По его мнению, стране следует отказаться от попыток вступить в ЕС в ближайшем будущем и признать, что в среднесрочной перспективе Украина не станет членом НАТО.
Пинчук также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе, а Крым, по его словам, “не должен стоять на пути договоренностей, способных прекратить войну на востоке”.
Украинские власти должны подготовить реалистичные предложения по этим пунктам и дать понять, что готовы согласиться с постепенным сворачиванием антироссийских санкций, считает бизнесмен.
В Киеве статью Пинчука резко раскритиковали. В частности, депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в Facebook назвал его предложения “путем к государственной измене” и “капитуляцией перед Москвой”, а депутат от “Батькивщины” Игорь Луценко объявил Пинчука “опасным врагом”.
Депутат Рады от “Оппозиционного блока”, бывший вице-премьер Украины Александр Вилкул мнение Пинчука, напротив, поддержал. “Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его заявлению, но пройдет полгода, и отношение изменится”, — отметил он в Facebook.
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Половина украинских студентов с 1 января лишились стипендий
С 1 января большинство украинских студентов останется без стипендий из-за новой системы начисления выплат учащимся.
Финансовую помощь от государства получат максимум 40 процентов учащихся вузов. Ранее стипендия выплачивалась студентам бюджетных отделений, чей средний балл успеваемости составлял 4 и выше, с нового года она будет назначаться по рейтингу успеваемости, составляемому в Министерстве образования Украины. Также запланированы выплаты социально необеспеченным студентам.
— заявил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко.
Вместе с тем, размер выплаты увеличился с 840 гривен до 1100 гривен.
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Порошенко. Модель 2017
Поздравление в стиле милитари
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Новогоднее обращение главы ЛНР Игоря Плотницкого (ВИДЕО)
Обращение Главы ЛНР Игоря Плотницкого
Дорогие соотечественники!
Через несколько минут вступит в свои права Новый 2017-й год. А год уходящий станет страницей истории.
В минувшем году нам вновь пришлось столкнуться с испытаниями и принять вызовы судьбы. Украинские силовики, игнорируя Минские договоренности, продолжали массированные обстрелы наших городов и районов, жертвами которых становились мирные жители.
Наши киевские оппоненты не учли лишь одного — русский дух не сломить! За короткий промежуток времени нам удалось стать единым сплоченным народом! Мы вместе шаг за шагом преодолевали все трудности и препятствия, по крупицам строили молодое независимое государство. И как бы ни хотелось нашим врагам, Республика давно состоялась и набирает мощь.
Считаю знаковым достижением 2016-го года проведение предварительного общественного голосования по выбору кандидатов для работы в органах местного самоуправления, участие в котором приняли международные наблюдатели из 17 стран. Это событие в очередной раз доказало всему мировому сообществу нашу политическую состоятельность и зрелость.
Убежден, для каждого жителя Луганской Народной Республики самое заветное желание в новогоднюю ночь — это мир и спокойствие, благополучие и уют в каждом доме. В связи с этим слова особой признательности хочу сказать нашим доблестным подразделениям Народной милиции, которые днем и ночью, несут свою службу, надежно оберегая рубежи Отчизны. Ведь во многом именно благодаря этим ребятам мы с вами имеем возможность встретить Новый 2017-й год за праздничным столом в теплом кругу семьи.
Сегодня всем нам непросто. Однако общество ожидает движения вперед. Многое еще только предстоит сделать в наступающем году.
Скажу твердо: Луганская Народная Республика пойдет путем развития и прогресса. Это будут разумные перемены, понятные людям. 2017-й год станет годом экономических преобразований и выходом экономики из тени.
Успех нашей Республики зависит от эффективного труда и достижений каждого из нас.
Нет никаких сомнений — мы сохраним единство и согласие в обществе, преодолеем все трудности на нашем пути.
Дорогие друзья!
Новогодняя ночь — это время, когда мы по особенному осознаем, как мы все близки. Давайте же поблагодарим друг друга за понимание и поддержку, за любовь и заботу.
Я поздравляю всех вас с Новым годом. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! Пусть рядом будут самые дорогие и самые близкие люди!
С праздником вас! С Новым 2017 годом!
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Изгнать оккупантов с Донбасса и вернуть мир в Новом году: Обращение Главы ДНР А. Захарченко (ВИДЕО)
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил жителей ДНР с Третьим Новым годом в составе Республики и выразил надежду, что в следующем году в состав ДНР войдут все города и населенные пункты Донецкой области, в которых проходил референдум 2014 года.
Выступление лидера молодого государства прозвучало в эфире республиканских телевизионных каналов.
«В наступающем году мы продолжим бороться и трудиться, и я хочу верить вместе с вами, что в следующем году мы сможем изгнать оккупантов с нашей земли и вернуть мир и покой в Славянск, Краматорск, Мариуполь и все города и поселки, в которых в 2014 году прошел референдум», — сказал Захарченко, обращаясь к жителям республики.
«Дорогие земляки. Прежде чем поздравить вас с наступающим годом, я хочу сказать, что невероятно горжусь тем, что я один из вас, — начал свою речь Захарченко. После того, как мы заявили о своем праве жить своим умом, против нас и поддержавшей нас России ополчился весь объединенный Запад. И что же? Мы встречаем третий Новый Год в независимой Донецкой Народной Республике! Это уже победа, пусть и не полная».
Захарченко отметил, что за почти три года существования ДНР народ Донбасса пережил тяжелые испытания: гибель родных и близких, экономическую блокаду. Люди же продолжили бороться за свое будущее.
«Мы в целом построили государство, и это тоже своего рода подвиг. Мы не только стабилизировали, но и получили положительную динамику в экономике. Это позволит нам в наступающем году повысить материальное благосостояние наших граждан», — подчеркнул Глава ДНР.
В целом 2016-й год руководитель Республики оценил положительно. В 2017-м пообещал бороться за возвращение мира в Донбассе.
«А теперь, перед тем, как пробьют куранты, я хочу пожелать вам встретить Новый год с улыбкой! Не будем поддаваться унынию! Сядем за семейный стол с родителями и детьми, позовем друзей и выпьем бокал шампанского за счастье, за удачу, за здоровье, за мир — после Победы! Оглянемся вокруг себя и поймем, что наша Брестская крепость — это наша семья. Ее мы должны беречь и защищать. Ради нее воевать и трудиться», — подытожил Захарченко.
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Новогодняя «перемога»: Украина терпит крупные убытки от экспорта елочных игрушек, потеряв рынок РФ
Украина, переориентировав рынок сбыта елочных игрушек на страны ЕС вместо России, потеряла более $3 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития, торгового представителя Украины Натальи Микольской.
«За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн в 25 стран мира», — написала сегодня Микольская на своей странице в Facebook.
«В то же время, когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь $632,3 тысяч, а за 10 месяцев 2014 года его объем составлял $3,5 млн», — добавила Микольская.
По ее словам, 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок.
«Основной рынок сбыта — это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% — с $2,1 млн за 10 месяцев 2015 года до $2,8 млн. Среди крупнейших рынков сбыта — Нидерланды, Германия и Польша», — написала она.
Микольская отмечает, что существенно вырос экспорт в Канаду, Белоруссию, Италию, Молдавию, США, Швейцарию и Польшу. Заместитель министра также сообщила, что в текущем году появились и новые рынки — Турция, Мальдивские острова, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.
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