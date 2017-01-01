Новости Украины и Новороссии 01 января 2017

Порошенко проговорился: «Украинская оккупация — это временно» (ВИДЕО)

Выступая перед военнослужащими в Мариуполе, президент Украины Порошенко заявил о «временной украинской оккупации». «Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», — сказал Порошенко во всеуслышание. Заявление Порошенко широко обсуждается в соцсетях, его слова называют «оговоркой по Фрейду» и «сенсацией прошедшего года», а также предполагают, что видео будет удаляться со всех ресурсов в рамках «зачистки информационного пространства». Читайте также: 178 погибших солдат ВСУ за последние две недели — новогодний «подарок» Порошенко и Турчинова украинским женам и матерям

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В Раде миллиардера Пинчука объявили врагом за статью о Крыме и Донбассе

фото:© РИА Новости. Стрингер

На Украине резко раскритиковали миллиардера Виктора Пинчука, который в статье для Wall Street Journal предложил план действий по прекращению конфликта в Донбассе.

Пинчук отметил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой, передает РИА Новости.

Чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на “болезненные компромиссы”, считает Пинчук. По его мнению, стране следует отказаться от попыток вступить в ЕС в ближайшем будущем и признать, что в среднесрочной перспективе Украина не станет членом НАТО.

Пинчук также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе, а Крым, по его словам, “не должен стоять на пути договоренностей, способных прекратить войну на востоке”.

Украинские власти должны подготовить реалистичные предложения по этим пунктам и дать понять, что готовы согласиться с постепенным сворачиванием антироссийских санкций, считает бизнесмен.

В Киеве статью Пинчука резко раскритиковали. В частности, депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в Facebook назвал его предложения “путем к государственной измене” и “капитуляцией перед Москвой”, а депутат от “Батькивщины” Игорь Луценко объявил Пинчука “опасным врагом”.

Депутат Рады от “Оппозиционного блока”, бывший вице-премьер Украины Александр Вилкул мнение Пинчука, напротив, поддержал. “Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его заявлению, но пройдет полгода, и отношение изменится”, — отметил он в Facebook.

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Половина украинских студентов с 1 января лишились стипендий

“Для того, чтобы получить стипендию, на зимней сессии студентам будет недостаточно сдать все экзамены на средний балл 4.0. Рейтинговая система предусматривает, что оценивается не только успеваемость, исходя из оценок за экзамены. Включаются и зачеты, и другие заслуги студента”,

С 1 января большинство украинских студентов останется без стипендий из-за новой системы начисления выплат учащимся.Финансовую помощь от государства получат максимум 40 процентов учащихся вузов. Ранее стипендия выплачивалась студентам бюджетных отделений, чей средний балл успеваемости составлял 4 и выше, с нового года она будет назначаться по рейтингу успеваемости, составляемому в Министерстве образования Украины. Также запланированы выплаты социально необеспеченным студентам.— заявил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко.Вместе с тем, размер выплаты увеличился с 840 гривен до 1100 гривен.

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Порошенко. Модель 2017

Поздравление в стиле милитари

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Новогоднее обращение главы ЛНР Игоря Плотницкого (ВИДЕО)

Обращение Главы ЛНР Игоря Плотницкого Дорогие соотечественники! Через несколько минут вступит в свои права Новый 2017-й год. А год уходящий станет страницей истории. В минувшем году нам вновь пришлось столкнуться с испытаниями и принять вызовы судьбы. Украинские силовики, игнорируя Минские договоренности, продолжали массированные обстрелы наших городов и районов, жертвами которых становились мирные жители. Наши киевские оппоненты не учли лишь одного — русский дух не сломить! За короткий промежуток времени нам удалось стать единым сплоченным народом! Мы вместе шаг за шагом преодолевали все трудности и препятствия, по крупицам строили молодое независимое государство. И как бы ни хотелось нашим врагам, Республика давно состоялась и набирает мощь. Считаю знаковым достижением 2016-го года проведение предварительного общественного голосования по выбору кандидатов для работы в органах местного самоуправления, участие в котором приняли международные наблюдатели из 17 стран. Это событие в очередной раз доказало всему мировому сообществу нашу политическую состоятельность и зрелость. Убежден, для каждого жителя Луганской Народной Республики самое заветное желание в новогоднюю ночь — это мир и спокойствие, благополучие и уют в каждом доме. В связи с этим слова особой признательности хочу сказать нашим доблестным подразделениям Народной милиции, которые днем и ночью, несут свою службу, надежно оберегая рубежи Отчизны. Ведь во многом именно благодаря этим ребятам мы с вами имеем возможность встретить Новый 2017-й год за праздничным столом в теплом кругу семьи. Сегодня всем нам непросто. Однако общество ожидает движения вперед. Многое еще только предстоит сделать в наступающем году. Скажу твердо: Луганская Народная Республика пойдет путем развития и прогресса. Это будут разумные перемены, понятные людям. 2017-й год станет годом экономических преобразований и выходом экономики из тени. Успех нашей Республики зависит от эффективного труда и достижений каждого из нас. Нет никаких сомнений — мы сохраним единство и согласие в обществе, преодолеем все трудности на нашем пути. Дорогие друзья! Новогодняя ночь — это время, когда мы по особенному осознаем, как мы все близки. Давайте же поблагодарим друг друга за понимание и поддержку, за любовь и заботу. Я поздравляю всех вас с Новым годом. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! Пусть рядом будут самые дорогие и самые близкие люди! С праздником вас! С Новым 2017 годом!

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Изгнать оккупантов с Донбасса и вернуть мир в Новом году: Обращение Главы ДНР А. Захарченко (ВИДЕО)

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил жителей ДНР с Третьим Новым годом в составе Республики и выразил надежду, что в следующем году в состав ДНР войдут все города и населенные пункты Донецкой области, в которых проходил референдум 2014 года. Выступление лидера молодого государства прозвучало в эфире республиканских телевизионных каналов. «В наступающем году мы продолжим бороться и трудиться, и я хочу верить вместе с вами, что в следующем году мы сможем изгнать оккупантов с нашей земли и вернуть мир и покой в Славянск, Краматорск, Мариуполь и все города и поселки, в которых в 2014 году прошел референдум», — сказал Захарченко, обращаясь к жителям республики. «Дорогие земляки. Прежде чем поздравить вас с наступающим годом, я хочу сказать, что невероятно горжусь тем, что я один из вас, — начал свою речь Захарченко. После того, как мы заявили о своем праве жить своим умом, против нас и поддержавшей нас России ополчился весь объединенный Запад. И что же? Мы встречаем третий Новый Год в независимой Донецкой Народной Республике! Это уже победа, пусть и не полная». Захарченко отметил, что за почти три года существования ДНР народ Донбасса пережил тяжелые испытания: гибель родных и близких, экономическую блокаду. Люди же продолжили бороться за свое будущее. «Мы в целом построили государство, и это тоже своего рода подвиг. Мы не только стабилизировали, но и получили положительную динамику в экономике. Это позволит нам в наступающем году повысить материальное благосостояние наших граждан», — подчеркнул Глава ДНР. В целом 2016-й год руководитель Республики оценил положительно. В 2017-м пообещал бороться за возвращение мира в Донбассе. «А теперь, перед тем, как пробьют куранты, я хочу пожелать вам встретить Новый год с улыбкой! Не будем поддаваться унынию! Сядем за семейный стол с родителями и детьми, позовем друзей и выпьем бокал шампанского за счастье, за удачу, за здоровье, за мир — после Победы! Оглянемся вокруг себя и поймем, что наша Брестская крепость — это наша семья. Ее мы должны беречь и защищать. Ради нее воевать и трудиться», — подытожил Захарченко. Читайте также: Новогодняя Одесса: неонацисты подрались с азербайджанцами из-за ёлки (ВИДЕО).

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Новогодняя «перемога»: Украина терпит крупные убытки от экспорта елочных игрушек, потеряв рынок РФ

Украина, переориентировав рынок сбыта елочных игрушек на страны ЕС вместо России, потеряла более $3 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития, торгового представителя Украины Натальи Микольской. «За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн в 25 стран мира», — написала сегодня Микольская на своей странице в Facebook. «В то же время, когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь $632,3 тысяч, а за 10 месяцев 2014 года его объем составлял $3,5 млн», — добавила Микольская. По ее словам, 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок. «Основной рынок сбыта — это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% — с $2,1 млн за 10 месяцев 2015 года до $2,8 млн. Среди крупнейших рынков сбыта — Нидерланды, Германия и Польша», — написала она. Микольская отмечает, что существенно вырос экспорт в Канаду, Белоруссию, Италию, Молдавию, США, Швейцарию и Польшу. Заместитель министра также сообщила, что в текущем году появились и новые рынки — Турция, Мальдивские острова, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.

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