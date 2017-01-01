ГОСТ для экопродукции — новый стимул для отечественного производителя

С начала года производители, которые заявляют о том, что их товары – «экологически чистые», «био» или «органические», должны будут пройти специальную сертификацию. Она призвана помочь покупателям различать настоящую органику от маркетинговых уловок. Новый ГОСТ имеет все шансы изменить российскую органическую отрасль.

Волшебные слова и прибыль

«Россия испокон веков придерживалась органического подхода. Но после распада Советского Союза стали использовать много химии. Думаю, отчасти поэтому с каждым годом всё больше аллергиков», – рассуждает Виктор Старовойтов, заместитель директора НИИ картофельного хозяйства им. Лорха по инновационной деятельности. Учёный убеждён: органические продукты могут вернуть здоровье россиян. Но с сожалением констатирует: на этой теме спекулируют недобросовестные предприниматели.

«Пару лет назад одна фирма из Тульской области начала выпускать картофель в красивых упаковках «органик-класса». Я спросил директора, почему он называет картофель органическим, если технологии не соблюдены. Он ответил: «Я имею 20% прибыли от этих слов, почему я должен отказаться?».

Половина продукции на прилавках с пометками «био», «органик», «экологический чистый продукт» не имеют ничего общего с органикой, уверен исследователь картофеля. Более того, многие фермеры производят вредные товары под такими марками: недавно в НИИКХ им. Лорха провели мониторинг «органического» картофель одной из крупных торговых сетей: концентрация брома в корнеплоде была превышена в десятки раз.

Что изменит новый стандарт

Новый ГОСТ о добровольной сертификации является логическим продолжением двух ранее созданных документов: о понятии органики и правилах производства. Однако стандарт не является обязательным к исполнению: для этого нужен специальный закон, почву для которого и готовят новые документы, рассказывает исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко:



«Магазины могут начать требовать сертификацию по ГОСТу, но это будет их личная инициатива. До изменения в законодательстве Роспотребнадзор не сможет привлечь к ответственности производителей, которые в рекламных целях соврали про органическое происхождение товара».

Требования к органическим продуктам предъявляются очень строгие, и выполнить их способны лишь десятки хозяйств по всей России. Так, ферма должна находиться в экологически чистом районе; земля, где пасутся животные или выращиваются овощи, не должна была содержать химических удобрений последние 5 лет. Никаких антибиотиков и гормонов для коров (если их надо лечить, они выбывают из производственного цикла), никаких пестицидов для овощей. В процессе переработки запрещены химикаты, консерванты, усилители вкуса. А на этикетке должно быть точное отображение всех ингредиентов. Подготовка к органическому производству с регулярными проверками занимает три года.Далеко ли до Европы

Развитие органики в нашей стране только набирает обороты. В 2010 году начался «олигархический период», когда люди с финансами захотели поменять свою продуктовую линейку, рассказывает Олег Мироненко. Инициативу подхватили фермеры-энтузиасты. Вплоть до 2014 года они терпели одни убытки, пока, наконец, не нашли «благодарную аудиторию». И если десять лет назад органика была едой премиум-класса для богатых, то сейчас большая часть покупателей – это молодые семьи со средним достатком, удовлетворённо замечает исполнительный директор Национального органического союза:



«Появились специалисты, которые захотели заниматься органикой в России, поверили в это. Но самое главное, что поверили женщины. Они основные двигатели движения органики, поскольку именно женщины определяют продуктовую корзину семьи».

По оценкам Национального органического союза, объём рынка органики в России составляет 160 млн долларов в год. При этом почти 90% органической продукции до сих пор ввозится из-за рубежа, говорит Олег Мироненко. В Европе очень развита органика: она составляет 40% от всего рынка.Российский рынок органики представляют всего 80 сертифицированных производителей. Для сравнения, в Литве таких компаний 4000.

Причин две. Первая: в России еще нет системы переработки органики. Дело в малом количестве органических производств: ради пары предприятий переработчикам невыгодно сертифицироваться (работы будет на 5-6 дней). Поскольку органической считается только та продукция, которая не только произведена, но и переработана сертифицированными организациями, хозяйствам самим приходится тратиться на переработку. Так, молочные хозяйства выращивают корма для коров, пасут животных и перерабатывают молоко. Это сильно усложняет работу, поэтому они включают все дополнительные расходы в конечную стоимость продукта. И если в Европе органическое молоко дороже обычного всего на 15%, то в России его стоимость выше в два раза.

Вторая и главная причина: отсутствие дотаций государства. У обычного фермера, который переходит на органическое производство, первые три года уходят на смену техники, подготовку почвы, животных, а урожайность падает на 40%. Речи о доходах не идёт. Эти три года называются конверсионным периодом. В России большинство фермеров за это время разоряется, сетует Олег Мироненко: пока органика развивается за счёт энтузиастов.

В Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, которая представлена на сайте Министерства сельского хозяйства, действительно, статьи расходов на органику нет. Однако, по словам Олега Мироненко, спрос на настоящие органические продукты всё равно растёт: по качеству молока, дикоросов и множества овощей российские производители органики опережают Европу. И если каждый год в России будет появляться хотя бы 200 новых хозяйств, отечественный рынок органики приблизится к европейским цифрам всего за пару лет. Уже весной, по оценкам Национального органического союза, в России появится около 50 сертифицированных по новому ГОСТу компаний.

Источник: nnm.me