Главная » История, Политика

“Дарахие расеяне”. Как это произошло 17 лет назад (видео)

17:56. 1 января 2017 Просмотров - 326 Один комментарий Опубликовал:

Как Россия начала пить? А как тут не пить, если даже Новый год начинался вот с этого! Неоспоримой традицией на протяжении долгих лет является речь президента. И за 16 лет мы привыкли к одним и тем же, но хотя бы бодрым и трезвым лицам. А вот теперь на контрасте взгляните, как это было в далеком, уже почти забытом, 2000 году.

Вопрос: а в 90-х годах про спичрайтеров еще не слышали? Такое ощущение, что это поздравление – затянувший тост. “Так выпьем же!”.

Мы вот над Кличко смеемся. А Ельцин в НОВОГОДНЕМ ОБРАЩЕНИИ выдавал: “Россия уже не вернется в прошлое”, “Россия будет двигаться вперед, и я не должен мешать этому”, “Чуть поднатужимся и все одалеем”.

А вот Путин как задал тон 17 лет назад, так и держится. Кстати, помните, что в 2000 году гимн был совсем другой? Новый впервые зазвучал только с 2000 на 2001 год.

Короче говоря, все познается в сравнении. А если не верите, посмотрите на Ельцина, и все станет на свои места.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Досье от царя Ирода
... индивидуальный паспорт на все 11 лет обучения, где будут учтены все... должен на протяжении 11 лет сообщать, сколько и каких продуктов (дан список.... К чему это приводит? Я это хорошо знаю, как клинический психолог. Это приводит к...
В День памяти жертв этнопреступников дагестанцами был убит русский парень
... себя что хотят устраивают". Лет десять назад также, примерно, погиб коллега...«Завязалась потасовка между нашими и, как мне сказали, дагестанцами. Охрана вывела... в машине скорой помощи, как я понял, при въезде ... ничего не угрожает. Случилось это в ночь с 1 на...
О русском народе с еврейской головой
...стали открыто говорить об этом, пытаясь донести эту правду до всего ... своих соплеменников как отличается плюс от минуса. И это СПАСЕНИЕ уже...ещё многие тысячелетия назад... Например, такие "безтопливные генераторы", какие изготавливают арабские умельцы...
Наследие Сталина и поцелуй Иуды
... бороной). Сначала артельщики не понимали, как это можно: моя лошадь работает,а... сельского хозяйства за последние пять лет и задачи дальнейшего увеличения производства... замысел? Треть бюджета страны, несколько лет, шло на целину и ее...
Между христианством и медициной нет противоречий
Взаимодействие медицины и христианства описал как тесное и плодотворное сотрудничество профессор ..., в частности, медицины и христианства — это миф, который не выдерживает аргументированной...
Что происходит с медициной: протокол вскрытия (4)
... медицины за последние 50-100 лет? 3. Каковы реальные перспективы «наиболее... 38 лет (кстати, из кратких обзорных последних статей порекомендую ]]>вот эту]]>). Для... ложное мировоззрение?» столь же уместен, как это уместно в отношении извращённой экономики...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>