“Дарахие расеяне”. Как это произошло 17 лет назад (видео)

Как Россия начала пить? А как тут не пить, если даже Новый год начинался вот с этого! Неоспоримой традицией на протяжении долгих лет является речь президента. И за 16 лет мы привыкли к одним и тем же, но хотя бы бодрым и трезвым лицам. А вот теперь на контрасте взгляните, как это было в далеком, уже почти забытом, 2000 году.

Вопрос: а в 90-х годах про спичрайтеров еще не слышали? Такое ощущение, что это поздравление – затянувший тост. “Так выпьем же!”.

Мы вот над Кличко смеемся. А Ельцин в НОВОГОДНЕМ ОБРАЩЕНИИ выдавал: “Россия уже не вернется в прошлое”, “Россия будет двигаться вперед, и я не должен мешать этому”, “Чуть поднатужимся и все одалеем”.

А вот Путин как задал тон 17 лет назад, так и держится. Кстати, помните, что в 2000 году гимн был совсем другой? Новый впервые зазвучал только с 2000 на 2001 год.

Короче говоря, все познается в сравнении. А если не верите, посмотрите на Ельцина, и все станет на свои места.