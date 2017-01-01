002. Основные признаки зашлакованности организма

Из-за того, что нас окружает загрязненная атмосфера, мы питаемся вредной едой, очень мало двигаемся, в нашем организме начинает накапливаться большое количество токсинов.

В запущенном кишечнике человека можно насчитать несколько килограмм камней кала. Печенка, почки и желчный пузырь начинают накапливать песок, камни, которые имеют разные размеры. Уже доказано учеными, что от зашлакованности организма могут страдать и дети, и люди в возрасте.

Как возникает зашлакованность организма?

В воде, пище, воздухе очень много токсических веществ, таких как нитраты, тяжелые соли, диоксиды, нитриты, вещества радиоактивного характера.

Очень много лекарственных препаратов имеют побочное воздействие на организм.

В пище содержится большое количество гормонов, антибиотиков, стимуляторов роста, которые использовали для ее производства.

Мы даже и не догадываемся, какой вред наносит вода, которую мы ежедневно пьем, в ней содержится хлор, когда он соединяется с органическими веществами, начинает образовывать яд, которые приводит к интоксикации организма.

Часть вредных веществ может выводиться, но большинство накапливается. Из-за этого человека начинают мучить разнообразные воспалительные процессы, заболевания острого и хронического характера, нарушается обмен веществ, энергетический баланс, образовываются шлаки.

Затем можно заметить, что у человека возникли проблемы с обменом веществ, вещества начинают оседать на клетках, таким образом, в организме появляются чужеродные тела, таким образом, возникают антитела и развиваются заболевания аутоиммунного характера.

Процесс зашлакованности человеческого организма

1. Значительные нарушения в обмене веществ.

2. Возникают проблемы с клеточным кислородом, шлаки, которые давят на клетку, отрицательно воздействуют на нее, из-за этого она задыхается.

3. Можно заметить значительные нарушения в белковом, ферментном синтезе.

4. Органы перестают полноценно функционировать.

5. При зашлакованности питательные вещества перестают всасываться, особенно микроэлементы, витамины. Часто человек страдает от авитаминоза.

6. Лекарственные препараты становятся не действенными, часто оказывают побочный эффект. Врачу в данной ситуации тяжело подобрать нужную дозировку и вообще подходящее лекарственное средство.

7. Ослабевает иммунная система, в организме поселяется флора патогенного характера.

Поэтому прежде, чем перейти к лечению конкретного заболевания, нужно сначала полностью избавить организм от шлаков.

Признаки зашлакованности организма

1. Человек очень сильно устает, постоянно раздражителен, нервозный.

2. Возникают довольно часто сильные головные боли.

3. Человек ослабевает, сильно потеет.

4. Начинает мучить бессонница.

5. В кишечнике повышен метеоризм, беспокоят частые поносы, запоры, могут быть со слизью.

6. Изо рта появляется неприятный запах, на зубах можно заметить налет, облаживает язык, появляется постоянная горечь.

7. Можно говорить о сильной зашлакованности, если человека беспокоят постоянные стоматиты, кровоточат десна, воспаляются голосовые связки, носовые пазухи.

8. В почках, желчном пузыре начинают образовываться камни, воспалены протоки желчи, мочеполовая система.

9. Из легких может выделяться слизь, из-за которой постоянно беспокоит мокрый кашель, женщин начинают беспокоить влагалищные выделения, которые в дальнейшем приводят к эрозии шейки матки, дисбактериозу влагалища, также у женщин часто возникают проблемы с грудью.

10. Проблемы с кожей появления высыпаний, прыщей, угрей, фурункулов, на шее и подмышками можно заметить родинки висячего характер. Кожа изменяет свой цвет, могут появляться морщины, беспокоить чрезмерная сухость или жирность. Часто может трескаться – на ногах, руках.

11. Человек страдает аллергическими реакциями, зудом.

12. Проблемы с артериальным давлением, кровообращением в венозной системе. Из-за этого часто появляется гипертония, гипотония, варикозное расширение вен, тромбофлебиты.

13. Тело постоянно неприятно пахнет.

Очень важно при всех вышеописанных признаках зашлакованности, начать очищать свой организм.

Помните о том, все заболевания вызваны зашлакованностью, лечить сложно, потому что дозировка трудно подбирается, в некоторых ситуациях лекарства абсолютно не подходят человеку. Поэтому стоит обратить свое внимание на очищение организма, таким образом можно восстановить свои энергетические силы и быстро выздороветь.

Если не очищать организм и лечить заболевание, оно обязательно повторится снова.

Основные причины зашлакованности организма

Неправильное питание, когда в меню больше пищи крахмалистого характера, которая перемешивается с белковой – мясом, яйцами, колбасой, молоком. Из-за этого на толстой кишке начинает образовываться налет, затем камни кала, затем в нем наблюдаются такие процессы как брожение, гниение.

Таким образом, организм страдает от интоксикации.

Из-за засоренного кишечника может развиться атеросклероз. Потому что толстая кишка несет ответственность за множество функций в организме и влияет на работу жизненно важных системных органов.

Профилактика зашлакованности организма

Как можно больше употреблять свежих продуктов, вода должна быть очищено, для этого стоит приобрести фильтр. Чай также рекомендуют пить только с чистой воды.

Как можно меньше употреблять жирных бульонов, потому что из-за этого начинает образовываться в большом количестве мочевая кислота, из-за которой в почках образовываются камни.

Питайтесь только полезной пищей, без консервантов.

Ведите здоровый образ жизни, откажитесь от алкоголя, курения, занимайтесь спортом.

Таким образом, зашлакованность организма является довольно серьезной проблемой, из-за нее начинают развиваться разнообразные заболевания, поэтому очень важно поэтапно очищать организм, обратить внимание на свой образ жизни, питание.

https://medportal.su/osnovn...