Источник: АиФ

В 2016 г. исполняется 45 лет легендарному фильму «Офицеры». «АиФ» поговорил с ­Василием Лановым, сыгравшим в нём Ивана Варавву, о пути России и героизме русского народа.

Не бодайтесь с нами!»

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Василий Семёнович, сегодня в обществе крайне противоречивые настроения. Либерально настроенная часть говорит: «Нужно быть дипломатичными. Зачем ссориться со всем миром?» А кто-то, наоборот, поддерживает жёсткие силовые методы: «Больше уважать будут!»

Василий Лановой: Если не будем жёсткими, нас быстро сожрут! Мы должны понять: на нашу страну столько ртов открывалось… Те же американцы всё время твердят: «А почему это Россия должна таким гигант­ским земельным участком обладать?» (Лановой повышает голос.)

А ваше какое дело?! Мы же не спрашиваем, почему у вас есть это и то! В мире всегда были и будут желающие поживиться Россией! И каждый раз Россия даёт по мордам этим людям!

Тут никаких «дипломатических» соплей нельзя распускать. Потому что так будет продолжаться и дальше. Ещё бы — такая площадь, такие богатства! Когда мы говорим об отношениях России с враждебно настроенным Западом, чего тут либеральничать?! О чём тут можно рассуждать?! Выше интересов государства нет ничего. Всё остальное — преходящее.

— А если говорить о том, что творится внутри страны? Звучат мнения, что демократию у нас только на словах декларируют, а на самом деле в стране диктатура.

— Посмотрите, что делается сегодня в мире, что творят либералы и прочая шваль! К чему приводят расхлябанность, «разгул свободы»! Поэтому я за сильную государственную власть. Иначе… (Напевает.) «И по камешкам, по кирпичикам растащили нашу благода-ать».

В такой огромной стране, как Россия, только отпусти вожжи… Через день всё распадётся, растащится по кусочкам! Если государство не имеет железной руки, тогда страдает вся страна. Только в сильной стране будут на достойном уровне и промышленность, и культура, и наука, и образование.

— Россия была крайне ослаблена после развала СССР. Едва стала подниматься с колен в нулевых, как санкции сильно ударили по нашей экономике… А сегодня, по-вашему, положение нашей страны…

— …Страна с колен поднимается… (Делает акцент на следующих словах.) И, как бы все они там на Западе ни крутились, слава богу, возрождается великая Россия! Я думаю, для них это тоже хороший урок — и Европе, и Америке, и всем другим шведам! Не цепляться к нам, не бодаться с нами! Иначе у самих начнутся проблемы.

Великое поколение

— В этом году исполняется 45 лет фильму «Офицеры». А вам каким запомнилось военное поколение?

— Это было великое поколение. Великое! В фильме «Белорусский вокзал» есть песня «Мы за ценой не постоим». Вот это поколение не постояло. Победили в страшной войне! Подняли страну, уже через два года карточки отменили! Восстановили производство… Невиданно! Потому что все тогда были государственниками. Патриотами. Держава для них была важнее частных интересов!

Мы вечно обязаны военному поколению за подвиг и за спасение Родины. Тут двух мнений быть не может. Ну разве что у подлецов… (Говорит с паузами.)

Я слышал тут одного ублюдка, который сказал: «Не надо было защищать Ленинград. Надо было сдать, и не было бы никаких потерь». (Сильно повышает голос.) Каково это было слышать тем, кто выдержал, вынес ЭТОТ УЖАС? К сожалению, сегодня такие идиоты встречаются… Но это не русское племя.

Я несу портреты мамы и папы в «Бессмертном полку». И, пока силы будут, буду нести.

Правильно, что сейчас у нас вновь возвращаются к воспитанию любви к Родине с малых лет, что всегда было главным предметом забот государства в нашей истории и в царские времена, и в советские. Я вижу, как воспринимает молодое и совсем юное поколение фильм «Офицеры», когда встречаюсь со зрителями. Вижу, что с ними делается, как у них слёзы в глазах стоят…

У нас великие военные картины были — «Летят журавли», «В бой идут одни «старики». А то, что сегодня иногда снимают… (Вздыхает.) Об этом даже говорить не хочется…

— Василий Семёнович, «АиФ» выпустил «Дет­скую книгу войны». Это дневники детей, переживших кошмар военного времени — блокаду Ленинграда, оккупацию, тяжелейшую жизнь в тылу. Сейчас мы работаем над её аудиоверсией. И, как только вам привезли это издание, вы сами пере­звонили и сказали, что готовы участ­вовать в этой акции. Почему вы так быстро согласились?

— Я 3,5 года был в оккупации на Украине. Мама и отец отправили нас, как и каждый год отправляли, отдыхать к бабушке и дедушке под Винницу. Через две недели они должны были приехать… Мы — две мои сестры и я — у­ехали из Москвы 20 июня 1941 года. 22 июня в 5 утра мы сошли на станции Абомеликово, а над нами летели сотни самолётов бомбить Одессу… Вот так для меня началась война. Мне было 7 лет, младшей сестре — 4 года, старшей — 10. Родители не приехали ни через год, ни через два, ни через три…

10 апреля 1944 г. была освобождена Одесса, немцев выбили. И они снова побежали через нас — в Бессарабию… Мама приехала к нам только в конце мая 1944 года. Я побежал встречать её на станцию, обогнал двух сестёр. Вижу: два вола тянут арбу. На арбе сверху сидит женщина. Худю-ющая! С громадными глазами. И… я пробежал мимо. Не узнал маму! А Дмитрий, хозяин волов, крикнул: «Васылька, це ж мамка твоя! Куды ж побиг?» Я вернулся. Долго смотрел на неё. Она смотрела на меня. Вот эти мамины глаза я помню всю жизнь… И, когда Дмитрий меня поднял и швырнул к ней наверх, мама вцепилась в меня и не отпускала. Наши родители разливали противотанковую жидкость на химическом заводе в самом начале войны… «Жидкость Молотова» «била» по нервной системе, были поражены нервы рук и ног. Родители остались инвалидами на всю жизнь…

Всё, что связано с войной, у меня в памяти осталось буквально по дням… Она для меня оказалась самым главным событием в жизни. Поэтому для меня лучшая поэзия — военная, лучшие песни — военные. Я выпустил пять дисков военных песен и стихов. Для меня самая большая святыня — вклад наших родителей в нашу Победу…

Источник: nstarikov.ru