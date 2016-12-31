Сводки от ополчения Новороссии 31 декабря 2016

Украинские силовики обстреляли Зайцево, Саханку и Красноармейское

“Вчера с украинских позиций примерно в 23:30 велся огонь по поселку Зайцево. Было около семи прилетов. При этом жертв и разрушений нет”,

Украинские силовики накануне вечером нарушили новогодний “режим тишины”, обстреляв поселок Зайцево на севере Горловки, а также села Саханка и Красноармейское Новоазовского района. Об этом сообщили представители местных властей.– сказал и.о. городского главы Горловки Иван Приходько.Глава Новоазовского района в свою очередь добавил, что накануне вечером велась стрельба в районе сел Саханка и Красноармейское. При этом также обошлось без разрушений, никто из местных жителей не пострадал.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Новости Донбасса: ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

С направления железнодорожной станции Новокондрашевская три раза был обстрелян район села Красный Яр. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Дважды киевские силовики обстреливали район села Калиновка с направления поселка городского типа Луганское из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

По району села Калиново велся огонь из 82-мм минометов с направления села Новозвановка.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Небоевые потери ВСУ. Почему вне поля боя гибнет больше солдат, чем под обстрелами

фото: sockraina.com

В 2016 году количество небоевых безвозвратных потерь украинских вооруженных сил превысило показатель боевых. Такую статистику опубликовало BBC.Украина, запросившее данные в Генштабе ВСУ.

“Количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256″, – сказано в сообщении.

Украинское издание “Страна” попыталось выяснить, откуда берется такое количество небоевых потерь. Как понять, сколько это на самом деле? Представьте, по одному украинскому военному умирало каждый рабочий день 2016 года. Причины этих смертей не были связаны с ведением боевых действий. А теперь нарисуйте в воображении четыре коробка, забитых спичками, где каждая спичка – жизнь. Именно столько жизней украинских военных “сгорело” в боях за последний год.

О боевых потерях ежедневно докладывает спикер АТО. О небоевых, которые в 2016-м унесли жизни еще большего количества людей вслух говорят редко. По крайней мере, так было до того как их число превысило количество боевых.

Фото: “Сегодня”

Сколько и от чего погибших на войне

В начале декабря начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко назвал количество представителей силовых структур, которые погибли с начала конфликта на Донбассе. Таких оказалось 3064 человека. По его словам, боевые потери составили 2148 человек (соответственно, небоевых за три года войны – 916). Правда, еще в июне военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что по состоянию на лето небоевые потери составляли 1294 военнослужащих. Как за полгода их могло стать меньше, остается лишь гадать. С учетом данных Генштаба, обнародованных BBC, получается, за первые два года войны вне поля боя погибло 660 военнослужащих (против 2853 боевых смертей).

Таким образом, впервые за время войны на востоке количество небоевых потерь превысило количество боевых. Если посмотреть на цифры, становится ясно: это произошло не из-за роста “небоевого” показателя, а из-за падения боевого. Смертность по причинам, не связанным с огнем противника, держится приблизительно на одном уровне все три года.

Фото: info-news.eu

Какими бывают небоевые потери

Согласно классификации, боевыми считаются потери от огня противника. К небоевым потерям приводит неаккуратное обращение с оружием, ДТП, суицид, убийство сослуживцами и прочее.

В июне военный прокурор детализировал информацию по небоевым потерям. По состоянию на летом 2016-го больше всего военнослужащих (в рамках небоевых потерь) погибло от болезней и суицидов. А доля умышленно убитых превышает количество людей, умерших в авариях.

“ДТП – 112 случаев, отравления (в том числе, наркотическими, алкогольными средствами) – 96 случаев, самоубийство – 259 случаев, умышленное убийство – 121 случай, несчастные случаи (увечья, травматизм) – 148 случаев, нарушение правил пожарной безопасности, обращения с оружием и боеприпасами – 111 случаев, нарушение мер безопасности – 40 случаев, заболевания (смерть в результате болезни) – 405 случаев, другие причины – 2 случая”, – сказал Матиос в июне в эфире 5 канала.

“О чем это говорит, особенно 405 от болезней? Это некачественное проведение призывной комиссии, так как сельский или районный или другой врач посчитал, что Иван, который не имеет работы, должен идти служить и он здоров, когда у него имеются признаки открытой формы туберкулеза или еще что-то”, – добавил Матиос.

Что касается суицидов, тут причины бывают разные.

“В 2015 году военнослужащий приехал домой, увидел, что жена загуляла и повесился во дворе своего дома. Мы считаем это небоевой потерей. В этом году военнослужащий на территории части в состоянии алкогольного опьянения пырнул себя ножом, доказывая своим товарищам, что его ничего не берет. Было возбуждено уголовное производство, наказаны командиры за “неналежний контроль над особовим складом”, – рассказал офицер ВСУ на условиях анонимности.

Как это бывает. Истории военных

В небоевые потери входят летальные случаи, произошедшие с военнослужащими за пределами воинской части, рассказывает офицер пресс-службы 81-й бригады ВСУ Константин Татаркин.

“Однажды произошло убийство, когда военнослужащий был в отпуске. Кто-то из соседей в состоянии алкогольного опьянения лишил его жизни, но для статистики это считается небоевой потерей. В статистику небоевых могут включаться все воинские части по Украине. В зоне АТО у нас примерно 50 тысяч военнослужащих, а по всей Украине – еще 150 тысяч, то есть в три раза больше. Бывшие военнослужащие, которые демобилизовались или уволились, в небоевые потери не засчитываются”, – объяснил Татаркин.

Небоевые потери сопровождают любую армию. Отличается только соотношение пострадавших от огня противника к жертвам оплошности. По словам бывшего командира батальона “Полтавщина” Ильи Кива, главные проблемы, приводящие к небоевым потерям, – отсутствие дисциплины и алкоголизм.

“Основная проблема наших вооруженных сил – это слабая дисциплина и отсутствие полноценного младшего офицерского состава. Это то, на чем держится армия. Они являются точками опоры, на которых основаны дисциплина и порядок. И, однозначно проблема – алкоголизм. На любой войне есть алкоголь, на любой войне у кого-то нервная система слабее, у кого-то сильнее. Почему на протяжении полугода солдат ничего не делает, кроме как марширует на плацу? Для дисциплины. Бессмыленность задач зашкаливала, а цель одна: выработать в человеке безукоризненное выполнение любой команды, какой бы сумасшедшей она не казалась. Наша армия была разрушена, и первое, что пострадало – это дисциплина. Нам теперь приходится по крупицам на крови выстраивать новую армию. Только платим мы за это не потом на плацу, а кровью на земле”, – сказал бывший командир батальона “Полтавщина” Илья Кива.

Во время службы в АТО Кива также сталкивался с небоевыми потерями.

“В тех местах, где я нес службу, это было почти ежедневно. Получил письмо, пошел в поле – засунул под броню гранату и разорвало. Думали, что произошло? Может снайпер? Потом нашли письмо, он выпил водки и взорвал себя. А в Мариуполе, когда все говорили, что отравили спиртное: боец залез в танк и расстрелял из пулемета четверых сослуживцев, в том числе полковника и подполковника. На утро когда приехали вязать, он ничего не помнил и не мог поверить, что такое сделал”, – рассказал Кива.

Фото: “Фокус”

Свои истории о небоевых потерях есть у каждого, кто побывал на войне. Командир взвода 122-го отдельного аэромобильного батальона Маси Найем уверен, что небоевые потери завышать никто не будет: если и может случиться подтасовка данных, то, скорее, в сторону завышения боевых.

“Допустим этого не было. Но вот случай, когда военный напился, кинул гранату, она разорвалась в блиндаже. Это была бы небоевая потеря сразу минус пять. Если это происходит на передовой, то чаще всего скажут, что это боевые потери, иначе командир будет наказан. Я не говорю, что такое происходило, но я говорю, что такое может происходить. Был инцидент, когда мобилизовали немолодого мужчину, у него случился сердечный приступ и он погиб. Один или двое еще во время учений погибли на полигоне. иногда это халатность, чаще – неумение обращаться с оружием”, – рассказал Маси Найем.

Опасно может быть не только на передовой, но и на каждом этапе до того, как военнослужащий там окажется. Командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии (создана “Правым сектором” (запрещена в РФ), не входит ни в одну из официальных силовых структур Украины) Андрей Гергерт (Червень) говорит, испытанием является уже задача доехать из точки А в точку Б со всей военной техникой.

“В вагоны грузится огромное количество техники. Зима, упало – придавило ногу, ехало – переехало, заехало в окоп, наехал людей. Отстреливается устаревший боевой комплект – он сдетонировал. Это все до столкновения. Это тоже большая операция – доставить технику и личный состав на фронт. Опять же, полигоны. Армия прыгает с парашютами, проводит дневные и ночные стрельбы. Высокий уровень травматизма при этом гарантирован. Люди идут в армию и, возможно, первый раз берут в руки оружие, а там – боевые патроны. Понятно, что он может стрельнуть вправо-влево, себе под ноги. Другое дело – какие-то неуравновешенные люди. Боевые столкновения – другое дело. Попала мина – убила людей. Пошли в атаку – получили. Интенсивные кровопролитные боевые столкновения в год случаются до десяти раз, а перемещения армии, ротация, отведение войск по минским соглашениям. Техника не всегда исправна, особенно в 14 и 15 году. Оно ломается, съезжает в кювет, взрывается. Когда я лежал в госпитале, то увечий было больше, чем боевых травм. Там наехал танк, там ремонтировали – упал мотор на ногу. Там зажало пальцы. Сколько ездят на лысых колесах. Если бы не волонтеры, статистика была бы еще больше. Такой травматизм присутствует во всех армиях мира, и нам нужно много работать, чтобы минимизировать такие угрозы. И очень хорошо, что об этом начинают говорить”, – подытожил “Червень”.

Валерия Ивашкина

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Киев вводит над Донбассом бесполетную зону

Фото: AP/ТАСС

Под конец года украинские власти решили снова напомнить о «военной мощи» ВСУ. Украинские и российские СМИ написали о том, что Киев официально разрешил своим военным сбивать самолеты, которые нарушают государственную границу страны.

Дело в том, что 28 декабря правительство «незалежной» внесло изменения в постановление Кабмина от 2005 года «Об утверждении порядка выполнения заданий дежурными силами противоздушной обороны Вооруженных сил в мирное время». Несмотря на то, что даже в заглавии документа говорится о «мирном времени», на сайте правительства подчеркивается, что изменения вносятся для «адаптации базовых документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях «гибридной войны» с Российской Федерацией.

Нужно отметить, что несмотря на громкие заголовки СМИ, ВВС Украины и раньше имели право открывать огонь по воздушным судам иностранных вооруженных сил, которые пересекают границу страны и не реагируют на предупредительные выстрелы перехватчиков или применяют оружие, особенно против государственных объектов. Также дежурные силы могли без предупреждения сбивать самолеты, которые используются для «осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины». Все эти нормы были предусмотрены еще в документе 2005 года и являются распространенными в мировой практике.

Однако в обновленном постановлении появилось несколько важных дополнений. Во-первых, во всех пунктах о воздушном пространстве Украины, в котором могут действовать ВСУ и ПВО теперь есть фраза «в том числе в районе проведения антитеррористической операции». Таким образом Киев дает понять, что все перечисленное в законе будет распространятся и на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Самим дежурным силам тоже добавили полномочий. Если раньше они могли открывать огонь на поражение без предупреждения «для уничтожения воздушных судов военных формирований других стран, которые нарушили государственную границу Украины и используют оружие и боевую технику», то теперь могут также сбивать самолеты, которые «проводят десантирование личного состава, боевой техники». Также ВСУ теперь имеют право сбивать беспилотники, которые «нарушили государственную границу Украины или используются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, установки препятствий, обеспечения связи незаконных военных формирований». Это, пожалуй, один из самых примечательных пунктов — ведь своей авиации у ДНР и ЛНР нет, зато беспилотные средства имеются.

Наконец, право открывать огонь на поражение без предупреждения в обновленном документе дается не только самолетам и вертолетам-перехватчикам, но и катерам и наземным средствам ПВО. Впрочем, решение об открытии предупредительного огня должны принимать министр обороны, начальник генштаба, командующий ВВС или лица, исполняющие их обязанности.

Преподаватель Военного университета Министерства обороны, полковник ВВС в отставке Владимир Карякин считает, что такие действия со стороны украинского кабмина направлены на то, чтобы оказать дополнительное давление на народные республики Донбасса и Россию и повысить ставки.

— Эти изменения говорят о попытке создать бесполетную зону над территорией Донецкой и Луганской народных республик. По этому документу Киев может уничтожать все воздушные и беспилотные суда, в том числе с применением средств ПВО, над ДНР и ЛНР.

Хотя стоит отметить, что объявлять-то Киев может все, что угодно. Но у Донецка и Луганска тоже могут найтись средства, которые будут противодействовать воздушным силам. Вопрос только в решимости республик отстоять независимость своего воздушного пространства. Это также вопрос баланса военных сил. Конечно, Украина может создать группировку быстрого реагирования, средств ПВО, которые будут контролировать воздушное пространство на юго-востоке. Но Донбасс, который уже считает себя независимым от Киева, тоже может ответить наращиванием военных и оборонных усилий в воздушном пространстве.

Не хочу пускаться в домыслы о том, поможет ли Россия Донбассу в обеспечении безопасности его воздушного пространства. Но если на то будет политическая воля, это возможно, чтобы пресечь такие поползновения со стороны ВСУ. Киеву еще не хватало объявить воздушное пространство над Крымом своей суверенной территорией и там угрожать российским вооруженным силам. Но они боятся делать такие громкие заявления. Поэтому все это распространяется только на ЛНР и ДНР.

«СП»: — Почему Киев решил внести такие изменения в документ именно сейчас?

— Возможно, это проба сил Киева перед решительными действиями. Они проверяют, будет ли какая-то реакция со стороны России. Кроме того, они хотят не допустить появления летательных аппаратов, в том числе беспилотных, на вооружении народных республик. Понятно, что поступление такой техники возможно преимущественно из РФ. Речь идет, прежде всего, о беспилотниках, а не о военных самолетах. Хотя кто знает, может быть, в Киеве рассчитывают, что над Донбассом появится авиация Российской Федерации? Но в таком случае наши самолеты наверняка ответят соответствующим образом, а это будет означать полномасштабную войну. Не думаю, что в Киеве этого хотят.

Российских самолетов над Донбассом и не было, поэтому это беспредметный разговор. Это война нервов, попытка оказать дополнительное психологическое давление на руководство ДНР с ЛНР и на Москву. В Киеве явно хотят нагнетать обстановку, чтобы напугать юго-восток и сделать так, чтобы Россия не вмешивалась в ход противоборства Киева с республиками Донбасса.

— На мой взгляд, это очередная пиар-акция украинского правительства, призванная продемонстрировать серьезность намерений в случаях, которые не произойдут, — считает политолог Александр Дудчак.

— Для нынешнего украинского руководства важно, что в СМИ будут такие громкие заголовки, как «военным разрешили сбивать самолеты, которые нарушили границу Украины». Хотя на самом деле, каждое государство имеет право защищать свои границы, в том числе и воздушные, а правительство Украины в данном случае лишь вносит «уточнения» в принятые ранее постановления — от 2002 до 2015 года, и продолжает убеждать своих граждан, что ведется «гибридная война с Россией».

«СП»: — Документ позволяет уничтожать «воздушные суда вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники». В Киеве всерьез ждут подобного сценария?

— В Киеве пытаются поддерживать высокий уровень адреналина в крови граждан Украины. Но все с меньшим успехом. И, судя по всему, очень надеяться на подобный сценарий, но сами в него не верят. В Киеве вздохнули бы с облегчением, если бы это произошло — можно было бы наконец-то расслабиться и убежать куда-нибудь на Запад, ведь пока их там как беженцев не принимают, а жить в стране победившего Майдана становится все сложнее.

«СП»: — Если бы Россия вдруг решила на самом деле «нарушить границу Украины с применением боевых средств», помогло бы Киеву принятие данного документа?

— Конечно, не помогло бы. Возможности российских вооруженных сил были продемонстрированы в Сирии. И, если бы РФ приняла участие в полномасштабных боевых действиях в Донбассе, то война давно бы закончилась.

«СП»: — По логике Киева, Крым — воздушное пространство Украины, значит, российские самолеты там находятся незаконно. Как будет применяться документ?

— Никак к Крыму документ применяться не будет, именно потому, что там есть ВС и ВКС РФ.

«СП»: — Какие еще последствия гипотетически может иметь это решение?

— Гражданской авиации государств, осуществляющих полеты вдоль границ Украины, все же стоит быть внимательными. В нынешнем состоянии ВСУ больше напоминают обезьяну с гранатой — нельзя быть на 100% уверенным, что история с малазийским «Боингом» не повторится.

По словам политолога, руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, заявление о том, что Украина будет сбивать вторгшиеся военные самолеты и беспилотники, выглядит избыточным.

— Потому что любое суверенное государство должно без всяких специальных распоряжений иметь свою противовоздушную оборону и механизм отражения потенциальной воздушной атаки. Подобного рода распоряжения вызваны, скорее всего, полным истощением идей украинской независимости.

«СП»: — У Украины вообще есть силы и средства для осуществления задуманного? В первые месяцы войны на Юго-Востоке их авиация проявила себя не очень…

— За первые месяцы войны почти вся украинская авиация вышла из строя. Напомню также, что значительная часть летной техники была брошена Украиной в Крыму и сегодня пребывает в нерабочем состоянии. Полноценного авиационного флота у украинской армии просто нет.

— Конечно, это пиар, — уверен и политический обозреватель Виктор Шапинов.

— Я не думаю, что существует прямая угроза атаки на самолет иностранной державы. Если это случится в отношении российского самолета, то это станет открытым актом агрессии и сможет вызвать реальный ответ.

«СП»: — Как бы вы вообще охарактеризовали нынешнее состояние ВВС и ПВО Украины?

— Состояние, мягко говоря, не лучшее, однако для борьбы с гражданскими авиалайнерами — подойдет. Вспомним угрозу в отношении белорусского самолета…

Дмитрий Родионов, Анна Седова

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Дерзкий боец ДНР пытался снять флаг Украины с позиций ВСУ под Авдеевкой, — ТСН (ВИДЕО)

На Донбассе активизировалась работа разведывательных групп. На днях ночью бойцы ДНР, под прикрытием тумана, подползали вплотную к позициям украинских оккупационных войск и «причиняли немало хлопот», сообщается в новостном сюжете телеканала «ТСН». Один примечательный случай произошел под Донецком. Рядом с Авдеевкой расположена позиция ВСУ под кодовым названием «Зенит». По заявлению украинских военных, дерзкий боец ДНР в одиночку решил пробраться к окопам киевских оккупантов и снять сине-желтый флаг. Разведчик незаметно пробрался из разрушенного здания нового терминала Донецкого аэропорта и почти вплотную приблизился к украинскому знамени. Военнослужащие ВСУ наблюдали в тепловизор и долго не могли понять, что происходит, думая, что видят животное. «Сразу мы не поняли, что это было — какое-то животное что ли. Оказалось, силуэт, похожий на человека, быстро приближался до рыбацкого домика, где наши ребята недавно установили флаг. Сделали несколько выстрелов по нему — после того силуэт пропал», — рассказали журналистам киевские военные, удерживающие позицию «Зенит» под Авдеевкой. Судя по тому, что больше солдатам рассказать и показать было нечего, защитник ДНР в полном порядке. Читайте также: ВАЖНО: ВСУ понесли потери при попытке прорыва позиций ВС ДНР — экстренное заявление (ФОТО, ВИДЕО строго 21+) Смотрите на втором видео — с 11:46

К оглавлению | Источник: rusvesna.su