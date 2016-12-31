Русская живопись: Иван Айвазовский
14:01. 31 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Русская живопись: Иван Айвазовский
Большая подборка картин великого русского художника Ивана Айвазовского.
http://picturehistory.livejournal.com/14
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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просто клас.и никак иначе
http://boeing-is-back.livejournal.com/134058.html
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http://zarubezhom.com/Aiwasovsky.htm.
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всё это известно,А свои собственные мысли имеются?
и самое главное(эх нос чешется)иван пархатый,так вернее буде.