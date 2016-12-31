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Русская живопись: Иван Айвазовский

14:01. 31 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Русская живопись: Иван Айвазовский

Большая подборка картин великого русского художника Ивана Айвазовского.



































































































http://picturehistory.livejournal.com/1483148.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: айвазовский, живопись, искусство, море, флот, черноморский флот
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