“Простые правила здоровья”. Презентация Конт-журнала

Доброго здравия всем потенциальным читателям и подписчикам журнала "Простые правила здоровья".

Решил вот подвести некоторые итоги уходящего 2016 и сделать задел на 2017.

Как некоторые из вас знают, я веду в данный момент 4 интернет-журнала «Светлые новости», «Иван-чай - чудо-растение», «ЕДА или ПИЩА: В чём РАЗНИЦА?» и «Это всё моё родное».

Недавно была создана и выставлена в Интернет для свободного скачивания электронная книга «Иван-чай - чудо-растение» из публикаций Конт-журнала.

Вижу, что пришла пора часть материалов выделить в отдельное направление.

Как вы думаете, какой всегда и везде на различных мероприятиях, юбилеях, Днях рождений, свадьбах и так далее самый популярный тост?

Точно..за ЗДОРОВЬЕ..помните? самое главное, чтобы было здоровье..было бы здоровье - остальное купим..(ага, значит здоровье не покупается всё-таки)..

Лет десять назад был очень популярен в Интернете ролик "Интервью с Богом", где на вопрос "Что больше всего удивляет Тебя в человеке?" Бог ответил:

"Им наскучивает детство,

Они спешат повзрослеть,

А потом мечтают стать детьми опять.

Они теряют здоровье, зарабатывая деньги,

А потом теряют деньги, восстанавливая здоровье.

Они так много думают о будущем, что забывают настоящее настолько,

что не живут, ни в настоящем, ни в будущем.

Они живут так, как будто никогда не умрут,

А умирают, как будто никогда и не жили"...

Интервью с Богом (разговор с Богом) (4.35)

Они теряют здоровье, зарабатывая деньги,

А потом теряют деньги, восстанавливая здоровье.

Я бы ещё добавил следующее: мы тратим заработанные деньги на то, что НИКОГДА не добавляет нам здоровья, и даже больше того: мы в общем-то понимаем, что это не добавляет нам здоровья, и всё равно делаем..

Своё здоровье можно значительно улучшить просто поняв, что ПЛОХО для нашего организма.

Я не считаю себя каким-либо ГУРУ, добившимся обалденных результатов и создающим свою школу здоровья (а сколько их уже, мама миа!), а просто человеком, которого ОЧЕНЬ интересуют вопросы здоровья, правда, без привязки к какой-либо ШКОЛЕ, ТЕЧЕНИЮ, КОНФЕССИИ (партии, движению и далее по списку), с позиции ЧЕЛОВЕКА, его физиологии, психологии и особенно его ОБРАЗА Божьего.

Бытие, Глава 1, стих 27

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Это КЛЮЧЕВАЯ фраза.

Об этом пишет в своих книгах Сергей Лазарев, например...

...всего только на несколько процентов состоящая из физического тела и сознания...

а мы вокруг этих нескольких процентов пытаемся ЖИЗНЬ выстроить..

подытожим..

Решил я для себя объявить 2017 год Годом оздоровления (очищения) и сделать это направление основным в своей журнальной деятельности.

Приглашаю всех, кого интересуют вопросы ЗДОРОВЬЯ, то есть, воды, питания, очищения, оздоровительных техник и методик для ознакомления со всем этим богатством в режиме он-лайн.

Как всегда, создана группа с одноимённым названием в соц.сети ВКонтакте, где будут сохраняться материалы после каждой публикации на Конте: пост, фотографии, видеоролики и аудиоматериалы, а также, по доброй уже традиции, в виде электронной книги формата PDF в разделе ДОКУМЕНТЫ.

С уважением - Василий Лычковский.

Предлагаю ознакомиться с публикацией, давшей название данному журналу.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ

1. Проснувшись, сразу вставай, обязательно потянись. Никогда не залеживайся в постели, так как следствием этого, как правило, будет усталость и головная боль.

2. Пей, особенно утром, как можно больше чистой воды, желательно родниковой, можно пить и воду из скважины, талую или из ручья, главное - природность питьевой воды. Не пей никакой сладкой газированной воды вовсе, просто пожалей свою печень.

3. Начни свой день с массажа пальцев, ушей и глаз. Это восстанавливает после сна кровообращение, а основные твои болезни появляются от его нарушения.

4. Обязательно помассируй пальцами кожу головы несколько минут и повтори это вечером. Затем, наклонив голову с туловищем пониже пояса, щеткой расчеши несколько раз свои волосы в одну, а затем в обратную сторону. Твои волосы через несколько месяцев станут меньше выпадать.

5. Чистыми пальцами хорошо помассируй дёсны, затем зубной щёткой, желательно мягкой, чистишь зубы и массируешь дёсны. Можно исключить употребление зубной пасты совсем. Зубная паста – это дань рекламе и привычке, а на самом деле скорее приносит вред твоему организму. Если ты куришь или часто употребляешь кофе, и тебя беспокоит мрачный цвет твоих зубов, можно по утрам дополнительно почистить их зубным порошком, желательно без каких либо добавок.

6. Обязательно сделай зарядку для глаз, различные движения, именно глазами, несколько минут потрать на это утром и желательно несколько раз повторить днём. Твоё зрение ухудшается лишь потому, что ты живёшь не как в природе, глаза практически не двигаются, мышцы глаз перестают работать и теряют свою эластичность, от непрерывного твоего взгляда в монитор целый день.

7. Человек хотя бы один раз в день должен хорошенько вспотеть, не важно, ты бегаешь, делаешь зарядку или рубишь дрова, к примеру.

8. Если ты активен с утра, то завтрак должен быть более обильным, по сравнению с обедом. Ужин желательно по возможности игнорировать. Перед завтраком желательно выпить чайную ложку масла холодного отжима, польза и кишечнику, да всему организму.

9. Лучше конечно преимущественно и постоянно употреблять овощи, фрукты, каши, орехи и ягоды. Чуть реже молочные продукты и морскую рыбу, как и речную и озерную рыбу, выросшую в природных условиях. Желательно мяса не употреблять, особенно после сорока пяти лет, так как оно в этом возрасте практически перестаёт усваиваться организмом. Если же ты ешь мясо, старайся, чтобы это была баранина или телятина, это то, что ещё является натуральным, желательно есть его варёным.

Всякие сладости и кондитерские изделия разрушают твоё здоровье, но если у тебя его ещё много, а тяга к сладостям сильна то, конечно можно себя побаловать, по крайней мере, до того времени, когда начнутся серьёзные проблемы со здоровьем. Хотя если ты питаешься продуктами из супермаркета, а там кроме разве что круп и сахара, нет ничего натурального, то тебе уже всё равно и можно эту часть правил просто принять к сведению.

10. Старайся не засорять своё сознание не нужной, да и в основном, не имеющей никакого смысла, информацией, которую тебе навязчиво предлагает телевидение. Главная задача современного телевидения это разрушение нравственности и духовных устоев нашего общества, через разрушение семьи посредством всяческих развлекательных программ.

Второстепенная задача, через постоянное транслирование жестокости, убийств, техногенных и природных катастроф в новостных выпусках держать твоё сознание в возбужденном состоянии.

А это в свою очередь, позволяет легко манипулировать твоим сознанием при проведении многочисленных выборов или просто посредством рекламы заставлять покупать тебя не нужные тебе, либо просто не качественные вещи. Если не можешь отказаться от телевидения совсем, старайся смотреть только познавательные передачи или художественные фильмы, желательно без насилия и пошлости. Всё это принесёт тебе преобладание в твоём сознании положительных эмоций, и как следствие укрепление здоровья.

11. Там, где трудишься, старайся быть как вода, то бишь, двигаться вперёд, не оказывая сопротивления. Не делай на работе из людей ни врагов, ни друзей. Воспринимай это игрой, помни, что эмоции в игре только мешают. Сохраняй по возможности свой разум и душу в покое.

12. Желательно не употреблять никаких алкогольных ядов, но если не можешь отказаться, лучше употреблять сухие вина. Если ты пьёшь, хотя бы воздерживайся от пива, это та ещё мерзость на сегодняшний день, чтобы там не писали о нём производители. Особенно не рекомендовал бы пиво мужчинам, если, конечно, их ещё интересуют девушки.

13. Старайся каждый день, хоть немного, походить по земле босиком. Да и вообще, побольше двигайся. Если на работе сидишь весь день, то хотя бы приседай время от времени, особенно это важно мужчинам, для хорошего кровообращения простаты.

14. Не переедай. Старайся воздерживаться от жареного, жирного, копчёного, консервированного или сладкого.

15. Ложись спасть на пустой желудок. Хотя совсем не плохо на ночь употребить ложку мёда с теплой водой или молоком. Позволь себе такую роскошь, как прогулку перед сном, вместо просмотра интернета или телевидения. Наши предки ложились и вставали по солнышку и имели здоровый и глубокий сон, зимой побольше, летом поменьше, но при этом высыпались. По сему, старайся ложиться пораньше. В любом случае, ложись до полуночи. При соблюдении этих правил, твой сон будет глубоким, и выспишься ты вволю.

16. Не забывай каждую неделю ходить в русскую баню. В баню нужно идти, поев за три часа до неё. В самой бане есть не нужно, но нужно побольше пить, желательно простую воду, можно природные морсы, узвары, соки. Хорошо бы иметь берёзовый веник, используемый в основном для растирки и массажа, и дубовые веники собственно для парения.

При парении главное не удар по телу, тут даже веники почти не касаются тела, а важно нагнать горячий воздух к телу и во время снять излишнее тепло теми же вениками. Очень важно наличие ощущения комфорта и радости от процесса парения. Причём, желательно парить друг друга, по очереди, так как это достаточно большая нагрузка для организма, когда ты паришь себя сам. В парной важна чистота, желательные запахи создаются посредством настойки эвкалипта или кваса, выливаемой на камни, растворив их предварительно в ковше с водой.

В парной нужно по возможности молчать, если разговаривать, то исключить из своих разговоров политику и темы, вызывающие раздражение у собеседников. В парной отдыхает не только твоё тело, но и душа, это состояние сродни медитации. Процедуры со снегом или ледяной водой нужно начинать не ранее того, как ты хорошо пропаришься, а это определяется по коленным суставам, они становятся теплыми на ощупь. Продолжительность отдыха в предбаннике по сравнению с заходом в парную по времени должна быть в два-три раза больше.

17. Живи легко и радостно, в ладу с природой и своей совестью. Как можно чаще, находи в себе и окружающем тебя мире, причину для улыбки.

Источник

Скачать данный материал в виде PDF-книги

001. Простые правила здоровья. Презентация Конт-журнала.pdf

Открытая группа "Простые правила здоровья" ВКонтакте предназначена для систематизации всех материалов по данной теме, а также для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.