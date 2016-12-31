Один из ресурсов попросил меня поделиться видением ближайших событий 2017 года и поздравить всех с наступающими праздниками.

Начнем с поздравлений!

Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пожелать всем бесконечного оптимизма, без него в нашем непростом мире тяжело чего-то достичь. Несмотря на все трудности и не совсем благоприятные прогнозы, наше государство развивается и крепнет, вопреки попыткам его ослабить.

Давайте и в Новом году прикладывать все силы для того, чтобы Россия как можно быстрее заняла в мире ту ведущую роль, которая ей уготована самим Господом Богом!

Источник: Постфактум

«Американцам будет больно…» — прогнозы на 2017 год

Это поняли и друзья России, и главное — хорошо поняли враги. Совсем скоро раздастся бой Курантов и все граждане нашей необъятной страны поднимут бокалы, встречая Новый 2017 год. Чего ждать нашему народу в следующем году, какие задачи предстоит решить и каких целей необходимо добиться, своими прогнозами поделился председатель «Партии Великое Отечество», писатель, публицист Николай Стариков:

— Уже в январе следующего года вступает в должность избранный президент США Дональд Трамп. Как будут строиться отношения между Россией и Соединенными Штатами после прихода в Белый дом новой администрации?

— Мы не должны питать иллюзий, что в США победил «пророссийский» президент и вот-вот изменятся конечные цели американской политики. При любой администрации их цель остается прежней — доминирование на планете. Меняются только методы достижения. Да, эти изменения дают нам определенные возможности по договоренностям с американцами. Нужно садиться за стол переговоров и договариваться об учете ими интересов Российской Федерации на международной арене. Но при этом нужно четко понимать, что одна из главных задач американской политики — это разжигание российско-китайского конфликта. Стравливание двух великих соседей позволит американцам сохранить то самое доминирование на планете.

Фото: Дональд Трамп

© Albin Lohr-Jones | globallookpress.com

— Сможем ли мы в таком случае наладить взаимодействие в борьбе с терроризмом?

— Терроризм — это способ достижения американцами целей своей внешней политики. То есть это не явление, а метод, созданный несколько веков назад и активно используемый англосаксонскими государствами для решения геополитических задач. Возникает вопрос: можно ли договориться с хозяином о том, чтобы его собака не кусалась и не бросалась, если для этого он её и выращивал? Я думаю, прийти к взаимопониманию будет очень сложно.

— То есть в Сирии поддержка террористов против России будет продолжаться?

— Может измениться форма этой поддержки, но не содержание. Например, могут возникнуть новые «бренды»: допустим, кто сегодня помнит «Аль-Каиду» (запрещена на территории Российской Федерации)? Вместо нее возникла некая ДАИШ (ИГИЛ — запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация), а смысл остался тот же. Подобные террористические структуры возникают там, где есть необходимость в создании очередного очага напряженности. Сирия — это наиболее вопиющий пример использования американцами террористических группировок. Но не единственный.

Обратите внимание, с каким удивительным постоянством в последние годы совершатся теракты по всему миру и насколько они похожи. Допустим, в Европе последние пару лет террористы, идя на преступление, обязательно берут с собой документы. Причем, все они столь любезны, что забывают водительское удостоверение под сидением грузовика, или паспорт возле расстрелянного ресторана. Видимо, помогают правоохранительным органам бороться с терроризмом.

Но на самом деле, не имея возможности найти истинных организаторов террористических актов, сотрудничающих с американскими спецслужбами, европейцы вынуждены назначать террористов. Затем при захвате этих людей расстреливают. Именно так развивались расследования всех терактов в последние годы. Исключением не стала и недавняя трагедия в Берлине.

Фото: Исключением не стала и недавняя трагедия в Берлине.

© Daniele Bennati/Ropi | globallookpress.com

— Давайте теперь поговорим о трагедии, которая происходит возле наших границ и где страдают наши соотечественники в Донбассе. Как по-вашему, с приходом новой администрации в США могут ли в следующем году быть подвижки по Минским соглашениям?

— Я думаю, что в формате Минских соглашений вряд ли могут быть какие-то большие прорывы. Уже несколько лет мы наблюдаем, как ни один пункт этих договоренностей не был выполнен, начиная от прекращения огня до обмена пленными. Последнее вообще, на мой взгляд, не является проблемой. Составить списки и обменять людей — это дело буквально нескольких недель, но уже прошло почти два года, а ничего не сделано.

Конечно, приход администрации Трампа и ее новый подход к достижению старых американских целей, дают определенные надежды на изменение ситуации в Донбассе. Думаю, предстоят длительные переговоры с американцами, где многое зависит от мастерства российской дипломатии и понимания того, что Соединенные Штаты захотят взамен прекращения ими военного конфликта на Донбассе и поддержки незаконной украинской власти. То, что такой слив возможен, мы видели по панике, которую устроила власть в Киеве после оглашения результатов американских выборов, то есть они для себя такую возможность не исключают.

Ну а то, что эти люди пришли к власти незаконно, оформлено уже юридически: Дорогомиловский суд Москвы признал, что произошедшее на Украине — это государственный переворот, и грубейшее нарушение украинской конституции.

— Но Турчинов все хорохорится и заявляет, что в 2017 году они отвоюют «оккупированную» территорию. Если «кровавый пастор» не блефует и нынешняя власть действительно вынашивает планы развязать полномасштабную войну, то может ли 2017 год стать годом признания независимости Донбасса Россией?

— Этот вопрос очень сложный и болезненный. Признание независимости части Русского мира, должно быть в первую очередь обусловлено интересами всего Русского мира. На мой взгляд, вся Украина является неотъемлемой его частью.

Раз уж мы говорили о переговорах с американцами, то хотелось бы, чтобы их итогом стало понимание новой администрацией, что Украина целиком, а не по частям, должна войти в Евразийский союз и быть вместе с другими частями русского народа. Это не требование насущного момента — это историческая реальность, которая никак не изменилась после распада Советского Союза.

Фото: Украина целиком, а не по частям, должна войти в Евразийский союз и быть вместе с другими частями русского народа

© Sergey Kovalev | globallookpress.com

Хотя американцам, наверное, будет больно, но они должны признать, что Россия — это один из ведущих мировых игроков. У нас, как и у США, есть национальные интересы: и прекращение военного конфликта в Донбассе, возвращение Украины в Евразийский союз — к культурному, экономическому и политическому сотрудничеству с Россией, — для нас являются первоочередной задачей, и отказаться от нее мы никаким образом не можем.

— Теперь давайте поговорим о внутренних делах. В последние месяцы уходящего года у нас наметился небольшой рост экономики, по крайней мере по некоторым позициям — их называл президент. Каковы Ваши прогнозы на следующий год?

— Главная проблема российской экономики, включенной в мировую финансово-ориентированную, заключена в том, что все точки роста, от которых зависят наше благополучие или, наоборот, проблемы, находятся вне наших границ, юрисдикции и компетенции. В данном случае мы играем по финансовым правилам других и выступаем в роли рыбака, который забрасывает в море невод и, в зависимости от конъюнктуры на мировых рынках, вытаскивает его либо пустой, либо полный, либо находит в нем что-то несъедобное.

Если Соединенным Штатам нужно поддушить Россию, а заодно и другие нефтедобывающие государства, они обрушивают цены на нефть.

Да, тем самым создают сложности для всей мировой экономики, но нам достается очень сильно. Поэтому России необходимо переходить к экономической форме, где все драйверы развития будут находиться внутри наших границ. Суверенная эмиссия и суверенная экономика — только так можно добиться устойчивого роста.

К сожалению, перехода от одного типа экономики к другому сегодня не наблюдается, а это значит, что мы снова будет подвержены достаточно несложным для Запада попыткам создать нам реальные трудности. Если случится очередное сознательное обрушение цены на нефть, у нас опять будут сложности.

— Может, все же в следующем году мы что-то сможем изменить в лучшую сторону? Не обнадежите наших читателей?

— В данном случае я не разделяю, пусть даже осторожного, оптимизма, демонстрируемого Эльвирой Набиуллиной, и ее уверенности, что экономика стабилизировалась. Эта модель исчерпала себя не только на российской почве, но и в целом мире. Об этом свидетельствуют и Брексит, и непрекращающийся кризис, и снижение доходов западного потребителя.

Фото: Брексит

© Velar Grant | globallookpress.com

В самое ближайшее время, хотя, конечно, это не год и не два, а немного больший период, но произойдут изменения финансово-ориентированной модели на мировом уровне. Наша задача — внутри себя быть готовыми к этому. Продолжать жить по этим правилам — это путь в никуда, грозящий уничтожением человечества. Мир обязательно откажется от этой модели экономики. И это уже происходит. Но нам нужно отходить от нее уже сейчас, ведь мы в этой финансовой системе вторичны, и все отрицательные моменты у нас выражены куда более сильно.

— В 2018 году выборы президента. Но наверняка кандидаты определятся уже в 2017-м, как по-вашему, какие факторы должны повлиять на решение президента Путина пойти на следующий срок?

— Собственно говоря, ответственные политики действуют не исходя из собственных желаний, а исходя из необходимости народа и государства. Не открою вам никакого секрета, сказав, что сопоставимых политиков по опыту, по доверию населения и положительному вкладу в развитие страны с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным просто нет.

Из этого понимания, мне кажется, и необходимо ответственным политикам подходить к своему желанию или нежеланию участвовать в президентских выборах 2018 года. Наверняка, чтобы ударить по рейтингу Путина, противники России будут пытаться соединить с именем президента экономические ошибки, совершаемые правительством. Попытки создать ему проблемы для переизбрания, конечно, будут предприняты. Задавать вопрос, пойдет тот или иной кандидат на президентские выборы, нужно самому политику. Но мое мнение, что переизбрание Владимира Путина — это необходимое условие для поступательного развития России.

Беседовал Андрей Левченко