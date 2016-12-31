Пещеры и рудники
16:16. 31 декабря 2016 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Очередная статья, которая появилась благодаря мыслям wakeuphuman.
Красоты и таинственность пещер. В некоторых запутанные лабиринты, в других – огромные сталактиты, в третьих – высокие своды. Есть и придания о тайнах, связанных со многими подобными подземельями. Но никто никогда не задумывался на счет происхождения пещер в скалистых массивах. Как природа могла образовать такие длинные коридоры, огромные помещения в твердых, не осадочных породах? У геологии ответ один – водная эрозия, разломы, горообразование. А если на них взглянуть с высоты темы рудников, добычи руды, выработки жил, например с металлами? Как Вам такая мысль: что все пещеры, которые расположены не в осадочных породах – это подземные выработки. Предлагаю в начале посмотреть некоторые из известных пещер, а затем сравнить их со старыми заброшенными рудниками.
Пещера Летучих мышей. Алтай
В этой пещере обирают летучие мыши — остроухие ночницы, за что она и получила свое название. Протяженность пещеры составляет около 90 метров. Здесь были обнаружены костеностные отложения, содержащие остатки млекопитающих плейстоцена. А так же были найдены при раскопках следы стоянки первобытного человека периода палеолита, каменного века. Т.е. эти пещеры – допотопные. Пещера пока недоступна для посещения туристами, так как в ней до сих пор проводятся исследования
Внутри пещеры
Пещера «Загонная», рядом с пещерой Летучих мышей
Денисова пещера
Денисова пещера – памятник истории и археологии. Расположена в Солонешенском районе Алтайского края. Пещера расположена в правом борту долины реки Ануй в 4 км от села Чёрный Ануй и в 40 км от районного центра Солонешное Алтайского края. Высота над уровнем моря 670 м, над современным уровнем реки — 28 м. Пещера горизонтального типа, с широким входом, расположенная близко к воде. Своё название пещера получила от имени отшельника Дионисия, жившего здесь во второй половине XVIII века. Координаты: 51°23′51.29″ с. ш. 84°40′34.34″ в. д.
Денисова пещера внутри. Природа не могла оставить такие подпорки.
В пещере ведутся раскопки вот в таких слоях. Т.е. и она – допотопная. Такие слои грунта (глины, камней) могло принести только селем.
Это явно селевые слои и вода здесь стояла очень долго. Внешние осадочные слои потопа снаружи пещеры могли быть смыты позже уходящей водой.
Своды уже покрылись отложениями
Тавдинские пещеры
Явно вырубленные проходы в скальном массиве. Эрозия так не работает.
Алтайский край, Алтайский район, село Талда. Координаты: 51°46′37.7″ с.ш. 85°43′50.4″ в.д. Глубина (метров): 23. Длина ходов (метров): 270
Внутри
Пещера Окладникова
Названа в честь известного археолога Алексея Павловича Окладникова, который в 70-х годах 20 века исследовал эту пещеру. Пещера расположена на юго-западной окраине села Сибирячиха Солонешенского района Алтайского края, на левом берегу реки Сибирка (приток Ануя).
Может быть, это выработанная рудная жила
Вид изнутри
Кашкулакская пещера. Хакасия
Внутри
Выработка рудного тела? Как эрозия могла так работать в скале?
Игнатьевская пещера
Игнатьевская пещера — крупная известняковая пещера на берегу реки Сим близ села Серпиевка Челябинской области. Свое современное название Игнатьевская пещера получила по имени старца Игната, который по легендам жил в пещере в XIX веке. Высота и ширина пещеры около 12 м. Вход расположен на высоте около 10 м над рекой …
Пещера Кургазак
Вход в пещеру
Примеры с такими входами в пещеры, похожими на входы в рудники можно продолжать сотнями.
Если сравнить эти пещеры с фотографиями подземных урановых рудников – они будут выглядеть одинаково. Если сравнить внутреннее строение всех (типа естественных) пещер и подземных рудников 19-20вв. – они будет тоже одинаковыми. В некоторых рудниках еще кое где внутри сохранился метал и деревянные подпорки. Но если все догниет – разницы никакой. Абсолютно одинаковые объекты.
Примеры рудников:
Штольни Харбейского рудника около Воркуты. 67°14’32″N 66°10’3″E
Дерево сгниет и вход в рудник превратится в пещеру.
Вход в радиоактивный ловчорритовый рудник в ущелье Гакмана
Если убрать метал и деревянные подпорки на этом урановом руднике и получим Денисову пещеру. Сгнивает метал и дерево внутри рудников и получается пещера! Рудникам даются персональные названия и они становятся пещерами.
Гологорский хромитовый рудник.
Из-за наличия железа внутри этот рудник еще долго не может быть назван пещерой
Рудник “Шпат” Курочкин лог.
Вход в штольню медного рудника
Старые фотографии рудников:
Получились вот такие аналогии. Или скептики опять будут утверждать, что все на этой планете создала природа? А мы лишь последние 100 лет крупно масштабно разрабатываем недра? Интересно, есть ли данные по наличию остатков каких-либо руд или металлов в пещерах? Проводил ли кто-нибудь такие изыскания?
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://welcometoaltai.ru/attractions/pe
shhera_okladnikova/
http://bear-rybalka.ru/viewtopic.ph
p?f=371&t=3070&view=unread
http://gorod-asha.ru/?f=ignatevskaya_pe
schera&fotografiya=2&site=fotograf
http://pochel.ru/c/129-pescheryi/
Красоты и таинственность пещер. В некоторых запутанные лабиринты, в других – огромные сталактиты, в третьих – высокие своды. Есть и придания о тайнах, связанных со многими подобными подземельями. Но никто никогда не задумывался на счет происхождения пещер в скалистых массивах. Как природа могла образовать такие длинные коридоры, огромные помещения в твердых, не осадочных породах? У геологии ответ один – водная эрозия, разломы, горообразование. А если на них взглянуть с высоты темы рудников, добычи руды, выработки жил, например с металлами? Как Вам такая мысль: что все пещеры, которые расположены не в осадочных породах – это подземные выработки. Предлагаю в начале посмотреть некоторые из известных пещер, а затем сравнить их со старыми заброшенными рудниками.
Пещера Летучих мышей. Алтай
В этой пещере обирают летучие мыши — остроухие ночницы, за что она и получила свое название. Протяженность пещеры составляет около 90 метров. Здесь были обнаружены костеностные отложения, содержащие остатки млекопитающих плейстоцена. А так же были найдены при раскопках следы стоянки первобытного человека периода палеолита, каменного века. Т.е. эти пещеры – допотопные. Пещера пока недоступна для посещения туристами, так как в ней до сих пор проводятся исследования
Внутри пещеры
Пещера «Загонная», рядом с пещерой Летучих мышей
Денисова пещера
Денисова пещера – памятник истории и археологии. Расположена в Солонешенском районе Алтайского края. Пещера расположена в правом борту долины реки Ануй в 4 км от села Чёрный Ануй и в 40 км от районного центра Солонешное Алтайского края. Высота над уровнем моря 670 м, над современным уровнем реки — 28 м. Пещера горизонтального типа, с широким входом, расположенная близко к воде. Своё название пещера получила от имени отшельника Дионисия, жившего здесь во второй половине XVIII века. Координаты: 51°23′51.29″ с. ш. 84°40′34.34″ в. д.
Денисова пещера внутри. Природа не могла оставить такие подпорки.
В пещере ведутся раскопки вот в таких слоях. Т.е. и она – допотопная. Такие слои грунта (глины, камней) могло принести только селем.
Это явно селевые слои и вода здесь стояла очень долго. Внешние осадочные слои потопа снаружи пещеры могли быть смыты позже уходящей водой.
Своды уже покрылись отложениями
Тавдинские пещеры
Явно вырубленные проходы в скальном массиве. Эрозия так не работает.
Алтайский край, Алтайский район, село Талда. Координаты: 51°46′37.7″ с.ш. 85°43′50.4″ в.д. Глубина (метров): 23. Длина ходов (метров): 270
Внутри
Пещера Окладникова
Названа в честь известного археолога Алексея Павловича Окладникова, который в 70-х годах 20 века исследовал эту пещеру. Пещера расположена на юго-западной окраине села Сибирячиха Солонешенского района Алтайского края, на левом берегу реки Сибирка (приток Ануя).
Может быть, это выработанная рудная жила
Вид изнутри
Кашкулакская пещера. Хакасия
Внутри
Выработка рудного тела? Как эрозия могла так работать в скале?
Игнатьевская пещера
Игнатьевская пещера — крупная известняковая пещера на берегу реки Сим близ села Серпиевка Челябинской области. Свое современное название Игнатьевская пещера получила по имени старца Игната, который по легендам жил в пещере в XIX веке. Высота и ширина пещеры около 12 м. Вход расположен на высоте около 10 м над рекой …
Пещера Кургазак
Вход в пещеру
Примеры с такими входами в пещеры, похожими на входы в рудники можно продолжать сотнями.
Если сравнить эти пещеры с фотографиями подземных урановых рудников – они будут выглядеть одинаково. Если сравнить внутреннее строение всех (типа естественных) пещер и подземных рудников 19-20вв. – они будет тоже одинаковыми. В некоторых рудниках еще кое где внутри сохранился метал и деревянные подпорки. Но если все догниет – разницы никакой. Абсолютно одинаковые объекты.
Примеры рудников:
Штольни Харбейского рудника около Воркуты. 67°14’32″N 66°10’3″E
Дерево сгниет и вход в рудник превратится в пещеру.
Вход в радиоактивный ловчорритовый рудник в ущелье Гакмана
Если убрать метал и деревянные подпорки на этом урановом руднике и получим Денисову пещеру. Сгнивает метал и дерево внутри рудников и получается пещера! Рудникам даются персональные названия и они становятся пещерами.
Гологорский хромитовый рудник.
Из-за наличия железа внутри этот рудник еще долго не может быть назван пещерой
Рудник “Шпат” Курочкин лог.
Вход в штольню медного рудника
Старые фотографии рудников:
Получились вот такие аналогии. Или скептики опять будут утверждать, что все на этой планете создала природа? А мы лишь последние 100 лет крупно масштабно разрабатываем недра? Интересно, есть ли данные по наличию остатков каких-либо руд или металлов в пещерах? Проводил ли кто-нибудь такие изыскания?
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://welcometoaltai.ru/attractions/pe
http://bear-rybalka.ru/viewtopic.ph
http://gorod-asha.ru/?f=ignatevskaya_pe
http://pochel.ru/c/129-pescheryi/
Источник: sibved.livejournal.com