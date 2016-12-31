Пещеры и рудники

Очередная статья, которая появилась благодаря мыслямКрасоты и таинственность пещер. В некоторых запутанные лабиринты, в других – огромные сталактиты, в третьих – высокие своды. Есть и придания о тайнах, связанных со многими подобными подземельями. Но никто никогда не задумывался на счет происхождения пещер в скалистых массивах. Как природа могла образовать такие длинные коридоры, огромные помещения в твердых, не осадочных породах? У геологии ответ один – водная эрозия, разломы, горообразование. А если на них взглянуть с высоты темы рудников, добычи руды, выработки жил, например с металлами? Как Вам такая мысль: что все пещеры, которые расположены не в осадочных породах – это подземные выработки. Предлагаю в начале посмотреть некоторые из известных пещер, а затем сравнить их со старыми заброшенными рудниками.Пещера Летучих мышей. АлтайВ этой пещере обирают летучие мыши — остроухие ночницы, за что она и получила свое название. Протяженность пещеры составляет около 90 метров. Здесь были обнаружены костеностные отложения, содержащие остатки млекопитающих плейстоцена. А так же были найдены при раскопках следы стоянки первобытного человека периода палеолита, каменного века. Т.е. эти пещеры – допотопные. Пещера пока недоступна для посещения туристами, так как в ней до сих пор проводятся исследованияВнутри пещерыПещера «Загонная», рядом с пещерой Летучих мышейДенисова пещера – памятник истории и археологии. Расположена в Солонешенском районе Алтайского края. Пещера расположена в правом борту долины реки Ануй в 4 км от села Чёрный Ануй и в 40 км от районного центра Солонешное Алтайского края. Высота над уровнем моря 670 м, над современным уровнем реки — 28 м. Пещера горизонтального типа, с широким входом, расположенная близко к воде. Своё название пещера получила от имени отшельника Дионисия, жившего здесь во второй половине XVIII века. Координаты: 51°23′51.29″ с. ш. 84°40′34.34″ в. д.Денисова пещера внутри. Природа не могла оставить такие подпорки.В пещере ведутся раскопки вот в таких слоях. Т.е. и она – допотопная. Такие слои грунта (глины, камней) могло принести только селем.Это явно селевые слои и вода здесь стояла очень долго. Внешние осадочные слои потопа снаружи пещеры могли быть смыты позже уходящей водой.Своды уже покрылись отложениямиЯвно вырубленные проходы в скальном массиве. Эрозия так не работает.Алтайский край, Алтайский район, село Талда. Координаты: 51°46′37.7″ с.ш. 85°43′50.4″ в.д. Глубина (метров): 23. Длина ходов (метров): 270ВнутриНазвана в честь известного археолога Алексея Павловича Окладникова, который в 70-х годах 20 века исследовал эту пещеру. Пещера расположена на юго-западной окраине села Сибирячиха Солонешенского района Алтайского края, на левом берегу реки Сибирка (приток Ануя).Может быть, это выработанная рудная жилаВид изнутриВнутриВыработка рудного тела? Как эрозия могла так работать в скале?Игнатьевская пещера — крупная известняковая пещера на берегу реки Сим близ села Серпиевка Челябинской области. Свое современное название Игнатьевская пещера получила по имени старца Игната, который по легендам жил в пещере в XIX веке. Высота и ширина пещеры около 12 м. Вход расположен на высоте около 10 м над рекой …Вход в пещеруПримеры с такими входами в пещеры, похожими на входы в рудники можно продолжать сотнями.Если сравнить эти пещеры с фотографиями подземных урановых рудников – они будут выглядеть одинаково. Если сравнить внутреннее строение всех (типа естественных) пещер и подземных рудников 19-20вв. – они будет тоже одинаковыми. В некоторых рудниках еще кое где внутри сохранился метал и деревянные подпорки. Но если все догниет – разницы никакой. Абсолютно одинаковые объекты.Примеры рудников:Штольни Харбейского рудника около Воркуты. 67°14’32″N 66°10’3″EДерево сгниет и вход в рудник превратится в пещеру.Вход в радиоактивный ловчорритовый рудник в ущелье ГакманаЕсли убрать метал и деревянные подпорки на этом урановом руднике и получим Денисову пещеру. Сгнивает метал и дерево внутри рудников и получается пещера! Рудникам даются персональные названия и они становятся пещерами.Гологорский хромитовый рудник.Из-за наличия железа внутри этот рудник еще долго не может быть назван пещеройРудник “Шпат” Курочкин лог.Вход в штольню медного рудникаСтарые фотографии рудников:Получились вот такие аналогии. Или скептики опять будут утверждать, что все на этой планете создала природа? А мы лишь последние 100 лет крупно масштабно разрабатываем недра? Интересно, есть ли данные по наличию остатков каких-либо руд или металлов в пещерах? Проводил ли кто-нибудь такие изыскания?Источники:

Источник: sibved.livejournal.com