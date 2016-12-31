Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2016

Именно сегодня, как сообщил в среду на своей странице в ФБ бывший командир добровольческого батальона «Донбасс», опереточный воин и недонацист Семен Семенченко, к линии соприкосновения сторон должна выдвинуться «передовая группа обеспечения блокады».

О намерении перекрыть товаропоток через линию фронта и прервать электро- и водоснабжение ДНР и ЛНР ветераны боевых действий, а по совместительству обвиняемые в совершении военных преступлений, заявили на пресс-конференции в Киеве 26 декабря, что блокада Донбасса имеет своей основной целью вынудить руководство неподконтрольных Киеву районов освободить украинских военнослужащих, находящихся в плену.

О том, что поставленные цели невыполнимы, а блокада не просто бессмысленна, но скорее, может нанести колоссальный ущерб самой Украине, организаторы акции знают не хуже тех, кого они намерены «блокировать».

То, что снабжение Донбасса всеми видами товаров уже давно осуществляется из России — факт общеизвестный. В Киеве об этом говорить открыто не стесняются.

Так, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука попытался воззвать к здравому смыслу ветеранов, объяснив им, что уморить голодом территорию, которая имеет 400 километров общей границы с Россией, невозможно.

А его начальник, министр Черныш заявил, что организаторы акции могут поставить саму Украину в крайне тяжелое положение: «Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране».



фото © РИА Новости. Игорь Маслов

Но, как известно, идиотскому роду нет переводу. От своих намерений, судя по трескучей риторике, Семенченко и изрядно обветшавшие и поиздержавшиеся ветераны отказываться не намерены. Смысл их действий становится понятен, если принять во внимание сам характер общественно-политической деятельности представителей различных добробатов в течение последних двух с половиной лет.

Помимо сомнительного с точки зрения боеготовности и профпригодности участия в боевых действиях в Донбассе, они постоянно пытались привлечь к себе внимание, организовывая различные скандальные и насильственные акции — преследуя своих политических противников, журналистов различных телеканалов, громя редакции, здание российского посольства в Киеве или организовывая не добившуюся никаких целей блокаду Крыма.

Очевидно, что намерения организаторов несколько иные, чем те, о которых они заявляют публично.

Скорее всего, Семенченко и иже с ним полагают, что, во-первых, под шумок, поставив на линии разграничения собственные блокпосты, они действительно смогут взять под контроль хотя бы малую часть контрабадной инфраструктуры.

Во-вторых, оказавшись в зоне «АТО», они начнут громко разоблачать нынешних выгодополучателей от поставок контрабанды на конкретных примерах, с точным указанием должностей, имен и фамилий, и соответственно будут поддерживать интерес общества к своей деятельности на каком-то приемлемом уровне.

Мне кажется, что и этим расчетам не суждено сбыться. Никто в такую доходную сферу как оборот контрабанды радетелей за освобождение украинских военнопленных не допустит. Эта сфера давно и жестко контролируется силовыми структурами, здесь все распределено до последнего винтика, до единой гривны, и едва ли у кого-то есть шанс протиснуться в столь охраняемую систему коррупционных отношений.

Для этого нужно иметь сопоставимые с государственными силовыми ведомствами ресурсы, а у клоунов типа Семенченко, которые в большинстве своем сегодня снабжены приставкой «экс», сколько-нибудь серьезная сила для того, чтобы оспорить позиции военных или СБУ в зоне «АТО», отсутствует немного более чем полностью.



фото © РИА Новости. Александр Максименко

Вероятнее всего, они действительно попытаются выдвинуться к линии разграничения, но будут выдворены оттуда самым неделикатным образом, что даст им, конечно, возможность провести еще одну пресс-конференцию с рассказом о собственных мытарствах и демонстрацией помятых физиономий, но тем самым они только упрочат свою репутацию фигляров, ибо общество не прощает попыток с негодными средствами.

Донбассу же, какие бы скоморошьи акции не предпринимались активистами и безумцами на украинской стороне, абсолютно ничто не угрожает, никакие действия по его блокированию не возымеют эффекта.

Из России он получает сегодня все — от товаров первой необходимости до предметов роскоши, от продовольствия до электроники и сельскохозяйственной техники. В случае, если будет перерезано энерго- и водоснабжение, переключиться на поставки того и другого из России — легко решаемая проблема.

Я даже думаю, что параллельная инфраструктура российскими и местными властями подготовлена давно, поскольку тема блокады тоже возникла не сегодня. Что касается поставок товаров, производимых в Донбассе, то большая часть номенклатуры уже давно перебрасывается не напрямую через линию соприкосновения, а транзитом через Россию, хотя уголь, в котором так нуждаются украинские ТЭЦ, и сегодня идет на Украину в основном по железной дороге.

Расплодившиеся в стране в больших количествах так называемые ветераны страстно мечтают урвать крохи от коррупционного пирога, но в силу жестких ограничений, которыми природа ограничила эффективность их мыслительных процессов, делают они крайне топорно. Подрывая собственную, и без того уже многократно загубленную репутацию.

Тем не менее, это голодная, активная, озлобленная свора, желающая что-нибудь еще разрушить, куда-нибудь ворваться, кого-нибудь запугать или люстрировать, вполне еще способна создать серьезные проблемы нынешней власти из-за своей полной готовности прибегнуть к насилию в критической для себя ситуации.

Украина.ру