Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2016
- 11:23 Вы под нашей защитой! — Народная милиция ЛНР поздравляет Донбасс с Новым Годом (ВИДЕО).
- 10:43 Украинская писательница устроила в магазине скандал из-за русской речи.
- 08:24 Олег Ляшко заявил, что Савченко — это главное разочарование Украины в 2016 году.
- 08:00 Блокада Донбасса: пройден очередной тест на слабоумие.
- 05:00 Сможет ли Украина сбивать самолёты над российским Крымом (ФОТО).
- 03:30 Нардеп забрал подаренную детскую площадку.
- 01:30 Fitch понизило рейтинг «ПриватБанка» до уровня ограниченного дефолта.
- 00:29 Перемога! Боевики «Азова» победили воздушные шарики (ФОТО).
- Вчера 21:51 Хакеры, Путин, дипломаты..
- Вчера 21:45 Турция выделит на нужды ВСУ $15 млн в течение 5 лет .
Вы под нашей защитой! — Народная милиция ЛНР поздравляет Донбасс с Новым Годом (ВИДЕО)
В преддверии наступающего 2017 года бойцы Народной милиции ЛНР поздравляют жителей Донбасса.
— Всех мам, жен, сестер, чьи сыновья, мужья и братья находятся на передовой, поздравляю с Новым Годом!
— В преддверии Нового 2017 года хотелось бы поздравить всех деток Луганской Народной Республики с новогодними праздниками, с Новым Годом. Я хочу пожелать Вам, чтобы он был для Вас мирным, чтобы Вы не видели войны, чтобы все у Вас было хорошо: все мечты сбывались, чтоб все надежды сбывались, чтоб Вам сопутствовала удача, надежные друзья, товарищи, любящие родители.
— Дорогие жители Донбасса, поздравляю Вас с Новым Годом и желаю в 2017 году мирного неба над головой.
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Поздравил жителей Донбасса и начальник управления НМ ЛНР Олег Анащенко.
— Дорогие земляки, дорогие соотечественники, от лица командования Народной милиции, от имени всех защитников республики поздравляю Вас с Новым годом. Пусть 2017 год принесет мир людям Донбасса. Желаем Вам всем, Вашим близким и родным людям здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.
Со своей стороны хотим заверить всех жителей, в том, что Ваша безопасность под надежной защитой Народной милиции нашей Республики. С праздником Вас, дорогие друзья!
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Украинская писательница устроила в магазине скандал из-за русской речи
Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила в магазине скандал и пригрозила торговой сети “Ватсон” судом из-за того, что кассир разговаривала с ней на русском языке.
— написала Ницой на своей странице в Facebook.
Писательница утверждает, что несколько раз попросила кассира перейти на украинский, однако сотрудница магазина продолжала говорить с ней по-русски. Тогда Ницой швырнула в кассира мелочью, которую ей выдали в качестве сдачи.
— пригрозила она.
Женщина пообещала впредь ходить в магазины сети с диктофоном.
— добавила Ницой.
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Олег Ляшко заявил, что Савченко — это главное разочарование Украины в 2016 году
Депутат Верховной рады Надежда Савченко — “самое большое разочарование” украинцев в 2016 году, заявил в эфире украинского телеканала лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
— считает Ляшко.
Украинский политик также отметил, что “сегодняшняя позиция Савченко чрезвычайно вредит Украине”.
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Блокада Донбасса: пройден очередной тест на слабоумие
Именно сегодня, как сообщил в среду на своей странице в ФБ бывший командир добровольческого батальона «Донбасс», опереточный воин и недонацист Семен Семенченко, к линии соприкосновения сторон должна выдвинуться «передовая группа обеспечения блокады».
О намерении перекрыть товаропоток через линию фронта и прервать электро- и водоснабжение ДНР и ЛНР ветераны боевых действий, а по совместительству обвиняемые в совершении военных преступлений, заявили на пресс-конференции в Киеве 26 декабря, что блокада Донбасса имеет своей основной целью вынудить руководство неподконтрольных Киеву районов освободить украинских военнослужащих, находящихся в плену.
О том, что поставленные цели невыполнимы, а блокада не просто бессмысленна, но скорее, может нанести колоссальный ущерб самой Украине, организаторы акции знают не хуже тех, кого они намерены «блокировать».
То, что снабжение Донбасса всеми видами товаров уже давно осуществляется из России — факт общеизвестный. В Киеве об этом говорить открыто не стесняются.
Так, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука попытался воззвать к здравому смыслу ветеранов, объяснив им, что уморить голодом территорию, которая имеет 400 километров общей границы с Россией, невозможно.
А его начальник, министр Черныш заявил, что организаторы акции могут поставить саму Украину в крайне тяжелое положение: «Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране».
фото © РИА Новости. Игорь Маслов
Но, как известно, идиотскому роду нет переводу. От своих намерений, судя по трескучей риторике, Семенченко и изрядно обветшавшие и поиздержавшиеся ветераны отказываться не намерены. Смысл их действий становится понятен, если принять во внимание сам характер общественно-политической деятельности представителей различных добробатов в течение последних двух с половиной лет.
Помимо сомнительного с точки зрения боеготовности и профпригодности участия в боевых действиях в Донбассе, они постоянно пытались привлечь к себе внимание, организовывая различные скандальные и насильственные акции — преследуя своих политических противников, журналистов различных телеканалов, громя редакции, здание российского посольства в Киеве или организовывая не добившуюся никаких целей блокаду Крыма.
Очевидно, что намерения организаторов несколько иные, чем те, о которых они заявляют публично.
Скорее всего, Семенченко и иже с ним полагают, что, во-первых, под шумок, поставив на линии разграничения собственные блокпосты, они действительно смогут взять под контроль хотя бы малую часть контрабадной инфраструктуры.
Во-вторых, оказавшись в зоне «АТО», они начнут громко разоблачать нынешних выгодополучателей от поставок контрабанды на конкретных примерах, с точным указанием должностей, имен и фамилий, и соответственно будут поддерживать интерес общества к своей деятельности на каком-то приемлемом уровне.
Мне кажется, что и этим расчетам не суждено сбыться. Никто в такую доходную сферу как оборот контрабанды радетелей за освобождение украинских военнопленных не допустит. Эта сфера давно и жестко контролируется силовыми структурами, здесь все распределено до последнего винтика, до единой гривны, и едва ли у кого-то есть шанс протиснуться в столь охраняемую систему коррупционных отношений.
Для этого нужно иметь сопоставимые с государственными силовыми ведомствами ресурсы, а у клоунов типа Семенченко, которые в большинстве своем сегодня снабжены приставкой «экс», сколько-нибудь серьезная сила для того, чтобы оспорить позиции военных или СБУ в зоне «АТО», отсутствует немного более чем полностью.
фото © РИА Новости. Александр Максименко
Вероятнее всего, они действительно попытаются выдвинуться к линии разграничения, но будут выдворены оттуда самым неделикатным образом, что даст им, конечно, возможность провести еще одну пресс-конференцию с рассказом о собственных мытарствах и демонстрацией помятых физиономий, но тем самым они только упрочат свою репутацию фигляров, ибо общество не прощает попыток с негодными средствами.
Донбассу же, какие бы скоморошьи акции не предпринимались активистами и безумцами на украинской стороне, абсолютно ничто не угрожает, никакие действия по его блокированию не возымеют эффекта.
Из России он получает сегодня все — от товаров первой необходимости до предметов роскоши, от продовольствия до электроники и сельскохозяйственной техники. В случае, если будет перерезано энерго- и водоснабжение, переключиться на поставки того и другого из России — легко решаемая проблема.
Я даже думаю, что параллельная инфраструктура российскими и местными властями подготовлена давно, поскольку тема блокады тоже возникла не сегодня. Что касается поставок товаров, производимых в Донбассе, то большая часть номенклатуры уже давно перебрасывается не напрямую через линию соприкосновения, а транзитом через Россию, хотя уголь, в котором так нуждаются украинские ТЭЦ, и сегодня идет на Украину в основном по железной дороге.
Расплодившиеся в стране в больших количествах так называемые ветераны страстно мечтают урвать крохи от коррупционного пирога, но в силу жестких ограничений, которыми природа ограничила эффективность их мыслительных процессов, делают они крайне топорно. Подрывая собственную, и без того уже многократно загубленную репутацию.
Тем не менее, это голодная, активная, озлобленная свора, желающая что-нибудь еще разрушить, куда-нибудь ворваться, кого-нибудь запугать или люстрировать, вполне еще способна создать серьезные проблемы нынешней власти из-за своей полной готовности прибегнуть к насилию в критической для себя ситуации.
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Сможет ли Украина сбивать самолёты над российским Крымом (ФОТО)
Постановлением № 1012 правительство Украины разрешило военнослужащим Министерства обороны в мирное время открывать огонь по воздушным судам, которые нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве.
Изменение алгоритмов дежурных сил ПВО позволяет летчикам-истребителям, корабельным и наземным расчетам ЗРК открывать огонь по воздушным судам после предупредительных выстрелов.
Изменения направлены на «прекращение противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции».
Между тем, АТО можно объявить не только в Донбассе. Размытая ответственность за те или иные решения Киева, неочевидность государственных границ и технологический уровень системы ПВО Украины могут привести к ошибочному применению оружия над территорией России — в Крыму, в акватории Азовского и Черного морей.
Такие «спецоперации» вполне возможны, ведь в пояснении к правительственному документу сказано, что решение принято «для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях „гибридной войны“ с Российской Федерацией».
На что надеется украинское правительство, настойчиво подталкивая ВСУ к реальной войне с Россией?
© AP Photo/ Andrew Kanyshchev
Пуск ракеты С-200 во время учений армии Украины. Архив
Делегирование полномочий
Любопытно, что в Киеве решение об открытии огня по цели-нарушителю принимает не президент, а министр обороны Украины, начальник генерального штаба — главнокомандующий ВСУ или лица, исполняющие их обязанности.
И более всего настораживает последний пункт постановления № 1012: «Командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины».
Во-первых, странно, что президент Украины допускает делегирование полномочий (функций) верховного главнокомандующего и права принятия важнейших геополитических решений на уровень минобороны. Возможно, это объясняется страхом ответственности или оперативным участием западных кураторов украинского проекта.
Во-вторых, возникает негативная ассоциация. Помните, как турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек заявил о непричастности высших властей Турции к нанесению ракетного удара по российскому бомбардировщику Су-24?
Оказывается, власти делегировали решение «сбивать или не сбивать» турецким летчикам. И только железная выдержка России позволила осенью 2015 года избежать большой войны. Вероятно, в Киеве оценили удобство такого подхода (или кто-то подсказал).
Недавние учения ПВО Украины близ российского Крыма продемонстрировали неадекватные политические амбиции и ограниченные технологические возможности Киева (главное оружие — провокация). По логике Украины, стрельба ВСУ на территории Крыма вполне законна, а сбитая там же украинская ракета — военная агрессия Москвы. На этом поле можно устроить и геополитическую западню новому президенту США Дональду Трампу, который не страдает русофобией.
© REUTERS/ Stringer
Ракетные учения вооруженных сил Украины близ Крыма
Украина подготовила иск в международный суд против России. 29 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц. Ранее в Гамбурге руководитель МИД Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили возможности ОБСЕ в урегулировании кризиса «вокруг Украины» в условиях продолжающейся «агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма».
Заметим, вокруг Украины в основном спокойно, проблемы и кризис — исключительно внутри «незалежной».
Гибридные границы
Кроме территории непризнанных республик Донбасса и российского Крыма, Киев замахивается на часть акватории Черного и Азовского морей. И здесь необходимо учитывать размытость и неоднозначность понятия «государственная граница Украины».
В соответствии с законодательством СССР внутренние воды между союзными республиками не имели административных границ, поэтому не было и нет документов, фиксирующих линию разграничения в том же Азовском море или в воздушном пространстве над ним.
Российско-украинские переговоры по определению правового статуса Азовского моря и разграничению морских пространств в Черном море проходили с 1996 года. Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива Россия и Украина подписали в 2003 году (позднее Киев пытался денонсировать этот договор). И много лет спустя из-за разногласий сторон по вопросам делимитации морской границы переговоры не дали результатов.
С точки зрения международного права морская акватория не разграничена, легитимная технология совместного использования не создана.
В повседневной служебной деятельности пограничники России и Украины преодолели законодательные коллизии ведомственными инструкциями (на основе законов своих государств), и периодически преодолевают непростые конфликтные ситуации, связанные с браконьерством.
© REUTERS/ Yannis Behrakis
Украинские пограничники на российско-украинской границе в районе села Успенка
В сложившейся геополитической конфигурации удар ВСУ по самолету ВКС или ФСБ России будет равнозначен началу войны, хотя в каждом конкретном случае возможны варианты.
Не уверен, что Украина располагает исправными самолётами-перехватчиками, но даже старинные комплексы ПВО позволяют сохранить определенный боевой потенциал, и создать угрозы российскому Крыму, прилегающим акваториям. Возможно, Киев в плановом порядке готовит по поручению хозяев очередной «турецкий гамбит».
История повторяется дважды — как трагедия и как фарс. Новейшая история показывает, что проекты вроде грузинского или украинского Запад не слишком ценит, и не спешит на помощь, когда дело пахнет порохом.
Россия способна обеспечить безопасность полётов гражданской авиации в Крыму, и жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства. Технологических ограничений нет, боевое дежурство сил и средств Воздушно-космических сил и ПВО осуществляется круглосуточно.
И все же осторожность Киева и Минобороны Украины — лучшая гарантия украинской безопасности и добрососедства.
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Нардеп забрал подаренную детскую площадку
Жители села Володькова Девица Черниговской области утверждают, что народный депутат от «Народного фронта» Александр Кодола забрал детскую площадку.
Он ее подарил перед выборами, рассказывает местный житель Александр Альбинский.
Площадку якобы он забрал после того, как его политсила проиграла выборы в местной территориальной общине.
«В Черниговской области есть хорошее село Володькова Дивыця (бывшие Красные Партизаны). Это крупный населенный пункт, почти городок, на территории которого нет ни одной нормальной детской площадки, и вот этот кадр от партии “Народный фронт”, который баллотировался в этом округе, не просто обещал новую площадку, он ее даже привез. Привез качели, горку, песочницу, еще какие-то элементы, выгрузил, а когда узнал, что там с выборами пролетел, — загрузил все назад и увез!» — рассказал Альбинский.
Сам Кодола заявил, что произошла рабочая ситуация, которую хотят политизировать.
«У меня по моей депутатской программе устанавливается 37 детских площадок по всему округу. Что касается конкретно Володьковой Девицы действительно им завезли площадку, но не той комплектации. Завезли маленькую, а у них по программе средняя. Поэтому ничего страшного, уже после новогодних праздников им установят ту площадку, которая им положена.
Так же было в Носовке на прошлой неделе. В спортивную школу завезли детскую площадку, а должны были спортивную. Тоже забрали и позже привезли спортивную», — рассказал нардеп.
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Fitch понизило рейтинг «ПриватБанка» до уровня ограниченного дефолта
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте «ПриватБанка» до «RD» — ограниченный дефолт — с «ССС», сообщает «Прайм» со ссылкой на данные агентства.
Агентство также убрало рейтинги из списка на пересмотр с «развивающимся прогнозом». Долгосрочный РДЭ банка в местной валюте остался на уровне «ССС».
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«Понижение долгосрочного и краткосрочного РДЭ в иностранной валюте „ПриватБанка” и рейтингов задолженностей последовало за недавним объявлением Национального банка Украины, что сторонние приоритетные кредиторы по необеспеченным долговым обязательствам и кредиторы по второочередным долгам были вовлечены в процесс финансового оздоровления банка», — говорится в сообщении.
Fitch отмечает, что это произошло до национализации банка. Долгосрочный РДЭ в местной валюте и рейтинг по национальной шкале могут быть понижены до уровня «RD», если агентство получит информацию, что сторонние обязательства по долгам с преимущественным правом требования в местной валюте также были вовлечены в процесс финансового оздоровления.
Агентство может повысить РДЭ «ПриватБанка» в иностранной валюте, когда появится достаточная информация относительно кредитоспособности банка после рекапитализации.
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Перемога! Боевики «Азова» победили воздушные шарики (ФОТО)
В мариупольском торговом центре «Браво» произошел конфликт между боевиками гражданского корпуса «Азов» и владельцем одного из магазинов.
Вход торговой точки был украшен красными, черными, синими и белыми шарами, что не понравилось «бдительным» экстремистам, усмотревшим в воздушных шарах схожесть с флагом ДНР.
«Прибыв в магазин, мы обратились к руководству с просьбой убрать цвета оккупантов. Но частный предприниматель оказался одним из пособников и спонсоров террористов. Это только подтвердило, что эти цвета были использованы осознанно, с целью пропаганды сепаратизма в Мариуполе», — сообщает пресс-служба «Азова».
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В результате боевики сорвали шары и выбросили их в мусорную корзину, чем не замедлили похвалиться в соцсетях.
Пользователи Сети бурно отреагировали на столь выдающуюся «перемогу».
«Это историческая операция, покруче украино-Элладской войны»,
«Хорошо им наваляли за 3 года — уже в генах страх флага ДНР»,
«Новая веха в борьбе Незалежной за незалежность», — пошутили комментаторы.
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Хакеры, Путин, дипломаты.
А посмотреть на это объективно мы не можем?
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Турция выделит на нужды ВСУ $15 млн в течение 5 лет
Турция выделит для украинской армии 3,1 млн долларов в 2017 году.
Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига в «Твиттере», аналогичное сообщение опубликовала пресс-служба украинского посольства в Турции.
«Замечательное окончание года — подписал соглашение — будет помощь Турецкой Республики в 2017 году для украинской армии на 3,1 млн долларов. Стратегическое партнерство в действии», — написал Сибига.
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По данным пресс-службы украинского посольства в Республике, подписанное соглашение предусматривает выделение 3 миллионов долларов США на ежегодной основе в течение 5 лет.
Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначенения.
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