Новогодний подарок для России

Карякин стал чемпионом мира по шахматам в блице

Заключительный день чемпионата мира по быстрым шахматам обещал искромётную развязку с участием главных действующих лиц последних месяцев шахматного мира — Сергея Карякина и Магнуса Карлсена. Соперники достаточно смело высказывались о своих перспективах, но при этом не забывали о том, что им противостоят лучшие шахматные умы.«Не хочу думать о текущей турнирной ситуации, надо абстрагироваться от этого. Особенность блица в том, что нужно в каждой партии демонстрировать свой максимум. В первый игровой день мне это удалось, в пятницу нужно сыграть не хуже. Если так и будет, возможно, я выиграю соревнования. Но не стоит забегать вперёд, предстоит сыграть ещё много туров», — отметил россиянин после окончания первых 12 туров.«Мне предстоит сыграть по большей части против лучших игроков мира, это будет нелегко, но мои шансы на общий успех высоки», — лаконично парировал Карлсен.При этом во время своего интервью по итогам дня Карякин рассказал о небольшом конфузе, который едва не помешал ему добраться до места проведения соревнований. «Я мог опоздать на начало блица. За 15 минут до первого тура я ещё был в отеле и не знал, смогу ли на машине добраться, но хорошо, что в итоге подоспел вовремя. Такой форс-мажор помог мне проснуться», — с улыбкой отметил россиянин.В оставшихся девяти турах гроссмейстерам было не до шуток и улыбок. Карлсен с ходу взялся за дело и чёрными фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, хотя по ходу партии имел дефицит в минуту времени, что в блице является солидным перевесом.Карякин, в свою очередь, в дуэли с соотечественником Александром Морозевичем добыл преимущество в ладью, но в эмоциональном и захватывающем эндшпиле выиграть не смог. Сергей упустил лидерство, зато в первой восьмёрке оказалось сразу четыре представителя России — к Карякину, Морозевичу и Даниилу Дубову присоединился действующий чемпион мира по блицу Александр Грищук.Следующий раунд изменений в таблицу не внёс — норвежец сыграл вничью с Хикару Накамурой, а россиянин расписал мир с кубинцем Леньером Домингесом Пересом. Дубов и Морозевич также не стали портить друг другу нервы и приберегли силы на решающие схватки — ничья была зафиксирована после 12-го хода.Тем временем Грищук снова выдал успешный старт и подтянулся к лидерам. В 15-м туре он мог оказать помощь соотечественнику и отобрать очки у Карлсена. Но Магнус и сам не был настроен на серьёзный поединок. Циничное повторение ходов со стороны норвежца привело к раннему мирному исходу. В это время образовался новый претендент на звание лучшей партии турнира — Карякин в битве с Накамурой сумел провести пешку в ферзи, но через несколько ходов нарвался на «вилку» и был вынужден сдаться. Теперь преимущество Карлсена исчислялось одним баллом.Но уже в 16-й партии соперники вернулись на исходную позицию. Чемпион мира в рапиде украинец Василий Иванчук умело расправился с Магнусом, а Сергей переиграл азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Не изменилась ситуация и партию спустя, когда Сергей виртуозно обыграл недавнего обидчика норвежца Иванчука, а Магнус победил бакинца Теймура Раджабова.Удержаться на этой высоте Карякин не смог, поскольку оступился в партии с украинцем Антоном Коробовым, а в этот момент на соседней доске грузин Баадур Джобава белыми фигурами мял бока Карлсену. Поначалу чёрные имели преимущество, но Джобава получил выигрышную позицию, распорядиться которой не сумел. Более того, норвежец сам загнал оппонента в ловушку и добился успеха.Развязка могла наступить за тур до окончания соревнований. Магнус без проблем нанёс поражение экс-чемпиону мира в классической версии шахмат Вишванатану Ананду и имел полтора очка преимущества перед главным преследователем, который в этот момент был близок к проигрышу в дуэли с поляком Радославом Войташеком. Но Сергей в очередной раз проявил чудеса изворотливости и проигрышную позицию превратил в выигрышную. За тур до конца разница в 0,5 очка между Карлсеном и Карякиным сохранилась.Магнус тем временем просто не мог поверить в то, что произошло в партии Войташек — Карякин.В решающем туре Магнусу нужно было побеждать венгра Петера Леко, чтобы вернуть утерянный два года назад титул чемпиона мира по блицу. Устроила бы норвежца и ничья, если бы Карякин оступился в дуэли с Джобава. Сергею же нужно было побеждать на заказ и надеяться на уроженца Суботицы.И как по заказу он свою партию выиграл, а Леко удержал ничью в партии с Карлсеном. В результате оба набрали по 16,5 очка, но россиянин опередил норвежца по дополнительным показателям. Оба закончили год с титулом на руках — Магнус превзошёл Сергея в классической версии шахмат, а Карякин ответил в блице.Одним из первых его поздравил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов. Катар, в отличие от США, санкций в отношении главы организации не применял, так что в эту страну въезд ему не был воспрещён.Не менее увлекательным получилось сражение за третью строчку. Фаворитом в этой борьбе был Грищук, который в пятницу играл фантастически и не уступил ни в одной партии. Но его поспешная ничья в решающем туре с кубинцем Пересом стоила россиянину третьей строчки. Её охотно занял ещё один представитель России Даниил Дубов, а на пятое место уже экс-чемпиона до кучи подвинул и Накамура.Женские соревнования завершились раньше мужских. В этом виде Россия рассчитывала не просто на призовое место, а на победу, ведь после первого дня единоличным лидером была Александра Костенюк. Но второй день она провалила и набрала лишь 2,5 очка из 8 возможных. Этим с превеликим удовольствием воспользовались соперницы, и чемпионство второй раз подряд оформила Анна Музычук. Всего на полбалла от неё отстали россиянки Катерина Лагно и Валентина Гунина, финишировавшие на втором и третьем месте соответственно. Костенюк же показала только седьмой результат.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com