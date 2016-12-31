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Как Дмитрий Песков перевёл знаменитую фразу Лаврова

10:49. 31 декабря 2016 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

кадр из передачи

О том, что Песков был в гостях у Кеосаяна, я узнал из украинских СМИ. Они там тиражируют (вместе с видео), как Песков перевёл знаменитую фразу Лаврова: “Дебилы, б…”. Так вот Песков перевёл её так: “Козлы, нах…”. Он также рассказал, почему на что он поспорил со своей дочерью и кто пишет шутки для президента России.

И вот она, на сайте НТВ, как и положено. Обратите внимание на 25 мин и 45 сек. Впрочем, от всего диалога получите огромное удовольствие! Песков реально талантливый человек!

видео телеканал НТВ

Александр Казаков

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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