История в цвете
16:28. 31 декабря 2016 Просмотров - 211 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Подборка колоризированных фотографий посвященных Российской Империи и СССР.
Романовы.
Николай II.
Гимназистки.
Борец Карл Поспешил.
Иоанн Кронштадтский.
Михаил Булгаков.
Сибирская семья. Конец XIX века.
Александр Алехин играет с Капабланкой.
Первые пассажиры московского метро.
Марш советских атлетов. 1937 год.
Советские дети. 1940.
Летчица Лидия Литвяк., герой Советского Союза. Погибла в 1943 году командуя звеном истребителей. Ей был всего 21 год.
Снайпер Семен Номоконов. 1942 годы. За время войны уничтожил 360 солдат и офицеров вермахта + 8 японских солдат и офицеров в августе 1945.
102-й Гвардейский истребительный полк. 1943 год.
Офицеры противотанковой артиллерии. 40-е.
Людмила Павличенко.
Герой Советского Союза, летчика Екатерина Рябова. 1945.
Снайпер Роза Шанина.
Берлин 1945.
Рабочий и руководитель.
Гагарин и подаренный ему автомобиль Matra Jet. 1965.
http://www.oldpicsarchive.com/colorized-p
Источник: colonelcassad.livejournal.com