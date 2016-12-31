Главная » История, Творчество

История в цвете

16:28. 31 декабря 2016 Просмотров - 211 Нет комментариев Опубликовал:


Подборка колоризированных фотографий посвященных Российской Империи и СССР.


Романовы.






Николай II.


Гимназистки.


Борец Карл Поспешил.


Иоанн Кронштадтский.




Михаил Булгаков.


Сибирская семья. Конец XIX века.


Александр Алехин играет с Капабланкой.


Первые пассажиры московского метро.


Марш советских атлетов. 1937 год.


Советские дети. 1940.


Летчица Лидия Литвяк., герой Советского Союза. Погибла в 1943 году командуя звеном истребителей. Ей был всего 21 год.


Снайпер Семен Номоконов. 1942 годы. За время войны уничтожил 360 солдат и офицеров вермахта + 8 японских солдат и офицеров в августе 1945.


102-й Гвардейский истребительный полк. 1943 год.


Офицеры противотанковой артиллерии. 40-е.


Людмила Павличенко.


Герой Советского Союза, летчика Екатерина Рябова. 1945.


Снайпер Роза Шанина.


Берлин 1945.




Рабочий и руководитель.


Гагарин и подаренный ему автомобиль Matra Jet. 1965.

http://www.oldpicsarchive.com/colorized-photos-of-russian-people-in-1900-1965-25-pics/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: xix век, XX Век, великая отечественная война, гагарин, история, Николай II, романовы, российская империя, ссср, фотографии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Dannebrоg - старейший государственный флаг или очередной пример заимствованной истории?
...связана одна очень старая история... Ещё с дохристианских ...Виден...). Это же сочетание цветов считалось родовым у польских ...Красно–белые цвета на флагах — это традиционные цвета торгового ганзейского... красно-бело-красный цвет на флаге Чеченской республики...
ТАМПЛИЕРЫ, СНОСКИ ИСТОРИИ
...мантии с красными головными уборами (цвет невинности и крови), хладнокровно ...писателя именно к той эпохе истории Франции, когда происходило становление французской...мозаикой. Странно переплетённые фрески бирюзового цвета с золотом изображают культ египетского...
Фальсификация истории "древнего" Китая
...лапши", которой обвешана "древняя" история Китая и его современной столицы...);оранжевого цвета - судоходные пути;желтого цвета - автомобильные дороги;черного цвета - железнодорожные... втором - линиями оранжевого цвета обозначены судоходные каналы.Прорисовывая ...
Вторая часть Сказки о потерянном времени, фальсификации истории, или кем и для чего создан «ФИЛЬТР ЗНАНИЙ»
... пятых пропитан веществом черного цвета, похожим на битум, ..., сохранила естественный тускло-белый цвет мела… Что касается породы,...Не верите? Пожалуйста, ниже история про сферы вообще с нереальным... с губчатым наполнением белого цвета. Рудольф Маркс из музея...
Андрей Степаненко: ИСТОРИИ БОЛЬШЕ НЕТ
... одно важное обстоятельство: цвет нильской воды в определенное...от глиняных взвесей, практически цвета крови. И Нильская ...а прямое указание на цвет воды. Почему я так...сельхозпродукция. Иоанн Хильдесгаймский, автор «Истории трех кельнских волхвов» «Далее ...
1956 год в цвете: каким был мир 60 лет назад
1956 год в цвете: каким был мир 60 лет...нашего проекта 20 век в цвете посвящена 1956 году за пределами... толпой памятника советскому вождю:История венгерского мятежа — это история глупости и предательства... серии проекта "20 век в цвете":1901, 1902, 1903, 1904, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>