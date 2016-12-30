Воспитание чада. Что об этот ведают Веды

Как часто родители сетуют: «Он меня совсем не слушает!». С точки зрения Вед, непослушание – не самое страшное. Гораздо страшнее, когда дети видят неправильное поведение матери и отца и впитывают искаженные нормы своей неиспорченной душой…

Что же есть «воспитание»? Разбор понятия значит: «ось питания». В современном прочтении: «питание оси». А чем же мы можем напитать собственных отпрысков? Только в нашей власти сообщить им мудрость, любовь к миру и людям, силу, вдохновение творчества, искренность, гениальность, бесстрашие и прочее.

Можем ли?

Безусловно, можем! Вопрос лишь в том, есть ли в нас самих все вышеперечисленные качества? Ведь, как известно, от осины не родятся апельсины. Потому если мы не мудры и не великодушны, не талантливы и не искренни, «питать ось» своего дитя нам откровенно нечем. А все «воспитание» превращается в банальное забивание эфира пустой рекламой и бутафорскими роликами вместо гениального и поучительного фильма… Как считаете?

Взаимодействуя с детьми, важно помнить, что воспитательный процесс никогда не тождественен насилию. Маленькому человеку нельзя исподволь внушить какие-либо ценности или манеры. «Воспитание» начинается со взрослого, его работы над собственным «Я», характером, жизнью, привычками и умонастроением.

Воспитание не бывает эпизодическим. Родителю только кажется, что он «удачно» прочитал мораль малышу в песочнице. В реальности же «питать» нужно непрерывно, неосознанно, естественно, как дышать.

Желаете пример? Пожалуйста. Мамочка очень хочет помощи собственной дочери по дому. Понукает дитя, заставляет. Однако если сама родительница ненавидит свой быт и домашние дела, не приучена к постоянной заботе, бескорыстию и любви, ничего из этой затеи не выйдет априори. Давление на дочь приведет к тихой домашней войне за лидерство. Девочка неизбежно превратится в эгоистку и манипулятора. После сделает все то же с собственным ребенком. И так до бесконечности.

Дитя – бездонная чаша

Малыши впитывают все увиденное. Примером для них служит близкое окружение и, конечно, родители. Только в наших силах контролировать, насколько полезным будет «питательный бульон», наполняющий сосуд детской души.

В одной семье молодая пара решила отделить от общего стола престарелых деда и бабушку. Мол, кушали они некрасиво, неприятно чавкали, не могли пользоваться полотенцами, крошили. Отсадили стариков, чтобы дети не мотали на ус такое «безобразие».

Обед состоялся. Тем же вечером молодая мать получила первые плоды подобного воспитания. 5-летняя дочка устроилась с куклами в детской, организовав собственное чаепитие. Ребенок отшвырнул пару пупсов в сторону, говоря: «Деда с бабой больше не станут с нами сидеть!». Мать не на шутку испугалась своего будущего. С той поры ели только вместе.

Мудрость помогает избегать подобных ситуаций. Любой шаг должен быть просчитан наперед. Особенно это касается воспитания детей. Всякое необдуманное действие вернется бумерангом. Потому-то «питание оси» следует начать с себя.

Опыт прежних жизней Великой Души

Ведическая культура гласит, что мы возвращаемся в этот мир много раз. Этим обусловлен наш характер. Потому вполне вероятно, что в семье родится малыш, многократно превосходящий мать и отца «качеством» души и опытом предыдущих жизней.

Это дитя способно стать Наставником собственным родителям с тем лишь условием, что они смогут это понять и принять. Астрология же имеет на этот счет собственное мнение. Считается, что ребенок никогда не раскроет свой талант, если его натальная карта показывает пораженный второй дом (родительская семья).

Принято полагать, что душа, оказываясь в угнетении родившей его четы, способна «забыть» себя истинную. Предназначение будет утрачено. Вместо этого придет деградация и копирование неправильного образа жизни родителей (лень, невежество, алкоголизм и прочее).

Никогда не следует забывать, что дитя – наше зеркало. Именно по «зеркальному» принципу малыш строит себя, принимая один из двух возможных вариантов жизненного сценария:

— «Я – как они/он/она»;

— «Я – совсем не как они/он/она».

На этот счет Веды говорят совершенно безапелляционно: «Каждому дана своя Дхарма (долг жизни). Лучше плохо нести ее собственную, чем хорошо копировать чужую».

Воспитание мальчиков и девочек

Веды гласят, что дети разных полов имеют разное же предназначение. И учить их надо по-разному, и науки прививать совершенно отличные. Потому как для девочек и мальчиков – свои жизненные реализации. Современные школы не воплощают данный принцип, не разделяя полов.

Согласно Ведам, образование девочек должно было включать чисто женские «искусства» (108 позиций). Среди них: врачевание, пение, письмо, домоводство и прочее, без чего немыслима настоящая женщина.

Образование мальчика складывалось в духе соответствующей варны (врожденной природы). Кто-то рождался для труда, кто-то – для преумножения богатств. Некоторые – для защиты и руководства другими, прочие – для того, чтобы стать Наставниками. Детей разных полов обучали отдельно. И этот принцип был незыблем в течение многих столетий.

Современная школа

Нынешнее общество практически утратило Ведическую культуру с точки зрения педагогики. Дети учатся вместе, впитывая несвойственные своему полу навыки. Девочкам, например, дают «мужские» азы. Отсюда – несчастливые женщины с потенциально поломанной личной жизнью.

Мальчики растут в полном несоответствии с варнами. Результатом становится постоянное недовольство собой, переходящее во взрослую жизнь. В итоге – множество депрессивных личностей с нелюбимой работой, недостаточным общественным положением и неудовлетворением собственными достижениями.

Ведическая же культура была направлена на воспитание в детях достойных черт личности и характера. Она взращивала индивидуальность. Современная школа дает множество знаний, большинство из которых вряд ли пригодится. При этом акцентирования не происходит, а «тонкий эфир» оказывается занят. У ребенка попросту нет ни сил, ни времени для самого главного – самопознания.

Родители, творите свое чадо!

В свете нынешних реалий только семья способна воспитать из ребенка настоящего Человека. Весь груз ответственности лежит на родителях.

Желаете видеть в собственном малыше сострадание и доброту? Покажите пример! Демонстрируйте прощение, помогайте, творите добро, жертвуйте, уважайте друг друга.

Хотите привить чаду творчество? Создавайте вместе с ним! Лепите, рисуйте, стройте, пойте песни.

Мечтаете сделать ребенка успешным в социуме? Выключайте компьютер! Идите в люди! Откройте для себя жизнь, начните что-то новое вместе, общайтесь.

Желаете ребенку достатка и благополучия? Научите чадо быть грамотным с деньгами, относиться к ним как к материи, а не как к самоцели. Сделайте свою деятельность полезной, начните какой-нибудь новый проект, реализуйте его и поставьте в пример.

Хотите счастливой семьи маленькому человеку? Любите первыми! Покажите ребенку, как это должно быть в идеале. Будьте чистоплотны, честны, верны. Творите собственное семейное счастье, цените каждый совместно прожитый миг…

Источник: slavyanskaya-kultura.ru