В Саратове власти зарабатывают, дети травятся

Махинации с детским питанием в школах Саратова привели к возбуждению уголовного дела.

Сотрудники администрации Заводского района Саратова давали неправомерные указания руководителям муниципальных образовательных учреждений, за что и оказались под следствием. Суть приказов была в досрочном расторжении договоров по организации питания детей с действующими поставщиками услуг. Затем районная администрация требовала от школ заключения новых контрактов с аффилированными индивидуальными предпринимателями.

Ранее вопрос питания не раз поднимался общественностью. Недовольство вызывала еда в детсадах и школах Саратова – просроченная, суррогатная, в мизерных порциях.

«В других городах уже все перешли на другую основу. Мы изучали опыт Москвы, где на конкурсной основе побеждают крупные комбинаты питания, которые обеспечивают школы современным оборудованием, занимаются комплексной поставкой, там всегда есть с кого спросить», – делится общественник Юрий Виткин.

Действительно, несколько лет назад Москва перешла на новую систему организации питания в детских учреждениях. Государственные аукционы в столице выигрывают большие комбинаты с культурой безопасного и вкусного питания. Согласно статистике, за 2016 год в детских садах и школах столицы не произошло ни одного отравления – благодаря высоким требованиям, предъявляемым к санитарным условиям, в которых готовится пища.

Кроме того, в московских школах запустили пилотный проект «Здравушка» – киоски со здоровыми продуктами. В ассортименте – гипоаллергенные товары, еда без сахара и глютена. В вопросе питания примеру московских школ уже последовали Ульяновск, Благовещенск и Казань, присоединиться стоило бы и Саратову.