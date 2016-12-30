Шотландский Tap o’Noth. Разрушенная крепость или шлаковые отходы металлургии?
19:23. 30 декабря 2016 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В сети неоднократно встречал упоминания о разрушенных крепостях в Шотландии, где каменные стены по каким-то причинам спеклись в стекло. Некоторые искатели упоминали про это как об одном из фактов произошедшей когда-то ядерной войне древних. Но ни одной фотографии или даже точного места где это можно посмотреть – мне не удавалось найти. Но рано или поздно, одной тайны становится меньше, а вместо нее появляется еще несколько. Скорее всего, так и будет с этим местом, смотрим…
Очередная благодарность wakeuphuman за наводку на это место.
Tap о ‘Noth, крепость, которая находится на вершине холма в Абердиншире, Шотландия. Официально является вторым по величине фортом в Шотландии, и его главной особенностью является хорошо сохранившийся остеклованные стены, которые окружают периметр со сторонами примерно 100м на 30м.
Ссылка на карте
Холм достаточно высокий
А на вершине холма – вот такой курумник
Кстати, холмов в округе – множество
Насыпь из остеклованного, спекшегося камня на вершине холма
Макросъемка этой порода. Похоже на шлак от металлургии? По-моему, похоже и ниже я покажу современные примеры.
А так же похоже на отвалы рудника. Не может быть такой мелкий камень быть остатками стен форта, крепости. Остались бы хоть несколько, но первоначальных блоков из стен. А здесь – все в мелком камне. Ядерный или иной взрыв тоже не может оставить такую насыпь. Ударной волной все это бы снесло вниз. Все похоже именно на отвалы.
Объем развалов по-сравнению с человеком. Для стен слишком малый объем
Спекшийся друг с другом мелкий камень
Виды холма и его окрестностей можно посмотреть на этом видео:
Сейчас предлагаю посмотреть как выглядят современные шлаковые отходы металлургии:
От крупных производств выливают шлак вот так
Образуются вот такие холмы, отвалы из шлака
Где-то после выливания шлака и и его охлаждения – вывозят и высыпают в терриконы
Шлаковые отвалы
От мелких выглядят вот так. Несанкционированные шлаковые отвалы на Алтае
Шлак высокоуглеродистого феррохрома . Ничем, кроме пористой структуры некоторых камней от горной породы не отличается.
Шлаковые горы
Вот какое мнение у меня сложилось после просмотра всего этого материала. Холм Tap o’Noth в Шотландии – это шлаковые отходы металлургического производства. Достаточно старые (слово древние – не всем нравится из читателей, т.к. многие считают, что нашей истории вообще максимум тысяча лет), но на вершине совсем недавно продолжали вываливать шлак по кругу. И не исключаю, что соседние холмы – тоже такого же происхождения.
Но тогда появляется вопрос: что за масштабная металлургия была на этой территории? Где рудники? Может быть, все выработали? Кстати, рекомендую посмотреть момент открытия Олимпиады в Лондоне 2012г. В сцене авторы дали понять откуда вышли англичане. Смотрите с 16-й минуты.
У холма собрались серы, была произнесена речь
И из вершины холма начали выходить люди, трудяги, судя по их одежде
Учитывая символизм, который всегда присутствует в сценах открытия Олимпиад, что это может означать? Причастность трудового народа к появлению этих холмов или это прямым текстом сказано, что англичане вышли из недр, их этих холмов? Тогда зачем они там находились? Там есть подземные города?
Далее по сценарию началась какая-то движуха…
Появились трубы какой-то промышленности, как говорят историки – промышленная революция.
Вот такая аналогия и символизм…
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://rhynie.webnode.com/history/
Очередная благодарность wakeuphuman за наводку на это место.
Tap о ‘Noth, крепость, которая находится на вершине холма в Абердиншире, Шотландия. Официально является вторым по величине фортом в Шотландии, и его главной особенностью является хорошо сохранившийся остеклованные стены, которые окружают периметр со сторонами примерно 100м на 30м.
Ссылка на карте
Холм достаточно высокий
А на вершине холма – вот такой курумник
Кстати, холмов в округе – множество
Насыпь из остеклованного, спекшегося камня на вершине холма
Макросъемка этой порода. Похоже на шлак от металлургии? По-моему, похоже и ниже я покажу современные примеры.
А так же похоже на отвалы рудника. Не может быть такой мелкий камень быть остатками стен форта, крепости. Остались бы хоть несколько, но первоначальных блоков из стен. А здесь – все в мелком камне. Ядерный или иной взрыв тоже не может оставить такую насыпь. Ударной волной все это бы снесло вниз. Все похоже именно на отвалы.
Объем развалов по-сравнению с человеком. Для стен слишком малый объем
Спекшийся друг с другом мелкий камень
Виды холма и его окрестностей можно посмотреть на этом видео:
Сейчас предлагаю посмотреть как выглядят современные шлаковые отходы металлургии:
От крупных производств выливают шлак вот так
Образуются вот такие холмы, отвалы из шлака
Где-то после выливания шлака и и его охлаждения – вывозят и высыпают в терриконы
Шлаковые отвалы
От мелких выглядят вот так. Несанкционированные шлаковые отвалы на Алтае
Шлак высокоуглеродистого феррохрома . Ничем, кроме пористой структуры некоторых камней от горной породы не отличается.
Шлаковые горы
Вот какое мнение у меня сложилось после просмотра всего этого материала. Холм Tap o’Noth в Шотландии – это шлаковые отходы металлургического производства. Достаточно старые (слово древние – не всем нравится из читателей, т.к. многие считают, что нашей истории вообще максимум тысяча лет), но на вершине совсем недавно продолжали вываливать шлак по кругу. И не исключаю, что соседние холмы – тоже такого же происхождения.
Но тогда появляется вопрос: что за масштабная металлургия была на этой территории? Где рудники? Может быть, все выработали? Кстати, рекомендую посмотреть момент открытия Олимпиады в Лондоне 2012г. В сцене авторы дали понять откуда вышли англичане. Смотрите с 16-й минуты.
У холма собрались серы, была произнесена речь
И из вершины холма начали выходить люди, трудяги, судя по их одежде
Учитывая символизм, который всегда присутствует в сценах открытия Олимпиад, что это может означать? Причастность трудового народа к появлению этих холмов или это прямым текстом сказано, что англичане вышли из недр, их этих холмов? Тогда зачем они там находились? Там есть подземные города?
Далее по сценарию началась какая-то движуха…
Появились трубы какой-то промышленности, как говорят историки – промышленная революция.
Вот такая аналогия и символизм…
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://rhynie.webnode.com/history/
Источник: sibved.livejournal.com