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Шотландские мегалиты

22:00. 30 декабря 2016 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:
Казалось бы, откуда уж на этой территории взяться останцам-мегалитам? Там, где расположены первые из показанных здесь мегалитов – равнинная территория без скальных выходов, гор, без признаков вулканической активности, которые хоть как-то (по традиционным взглядам геологии) могли бы указывать на образование подобного. Во второй части – еще более фантастические останцы.




Bennachie, Беннетта – представляет собой ряд холмов в Абердиншир, Шотландия. Цепь холмов имеет несколько вершин, самая высокая из которых, волы Крейг, имеет высоту 528 м (1733 футов). Пик, который выделяется наиболее визуально является Mither Tap (518 м, 1699 футов) и с его вершины есть хорошие виды округи. Большинство вершин лежат вдоль направления восток / запад, за исключением Миллстоун Хилл (409 м).
Это был перевод с английского.




Вид с соседнего холма




Ссылка на карту



А вот на вершинах холмов есть вот такие матрацные останцы:






Трудно сказать, что за порода. По цвету похожа просто на бетон.
















Спуск между двумя массивами


Гряда холмов с этими каменными возвышениями


Развалы камней когда-то обложили кладкой


Как видно, из этих камней когда-то состояла кладка мегалита и они были выше или их было больше.



Если это место добычи чего-то в прошлом, то чего? Оказывается, у подножья холмов есть залежи минерала Macaulayite – красный, землистый, моноклинной минерал, с химической формулой (Fe 3+, Al ) 24 Si 4 O 43 ( OH ) 2. Он был обнаружен в 1970 – х годах д – р Джефф Уилсон и назван в честь Маколея института в Абердин, Шотландия . Единственный известный источник macaulayite в мире – карьер у подножия Bennachie , Абердиншир

Не исключаю, что это продукты сгущения отвалов, хвостов при обогащении руды. С этой версией многие уже знакомы.

Перемещаемся западнее…





Еще западнее…


Ссылка на карту


Mullach Lochan nan Gabhar (Ben Avon)




В породе так называемые чаши







Перемещаемся еще западнее:




Места эти представляют из себя вот такие пейзажи



Источники:
[Spoiler (click to open)]http://s265.photobucket.com/user/foggieclimber/library/Scottish%20Hills%202/Bennachie?sort=3&page=1
http://www.themodernantiquarian.com/user/6774




Источник: sibved.livejournal.com

Метки: мегалиты, холмы
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