Шотландские мегалиты

Поразительны не только, да и не столько размеры блоков и самих сооружений Нан-Мадола, сколько то, что часть кладки разрушена мощнейшей силой. Даже просто развалить такую конструкцию достаточно сложно. А в одном месте есть такой пролом, который могла ...