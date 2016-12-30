Шотландские мегалиты
22:00. 30 декабря 2016 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Казалось бы, откуда уж на этой территории взяться останцам-мегалитам? Там, где расположены первые из показанных здесь мегалитов – равнинная территория без скальных выходов, гор, без признаков вулканической активности, которые хоть как-то (по традиционным взглядам геологии) могли бы указывать на образование подобного. Во второй части – еще более фантастические останцы.
Bennachie, Беннетта – представляет собой ряд холмов в Абердиншир, Шотландия. Цепь холмов имеет несколько вершин, самая высокая из которых, волы Крейг, имеет высоту 528 м (1733 футов). Пик, который выделяется наиболее визуально является Mither Tap (518 м, 1699 футов) и с его вершины есть хорошие виды округи. Большинство вершин лежат вдоль направления восток / запад, за исключением Миллстоун Хилл (409 м).
Это был перевод с английского.
Вид с соседнего холма
Ссылка на карту
А вот на вершинах холмов есть вот такие матрацные останцы:
Трудно сказать, что за порода. По цвету похожа просто на бетон.
Спуск между двумя массивами
Гряда холмов с этими каменными возвышениями
Развалы камней когда-то обложили кладкой
Как видно, из этих камней когда-то состояла кладка мегалита и они были выше или их было больше.
Если это место добычи чего-то в прошлом, то чего? Оказывается, у подножья холмов есть залежи минерала Macaulayite – красный, землистый, моноклинной минерал, с химической формулой (Fe 3+, Al ) 24 Si 4 O 43 ( OH ) 2. Он был обнаружен в 1970 – х годах д – р Джефф Уилсон и назван в честь Маколея института в Абердин, Шотландия . Единственный известный источник macaulayite в мире – карьер у подножия Bennachie , Абердиншир
Не исключаю, что это продукты сгущения отвалов, хвостов при обогащении руды. С этой версией многие уже знакомы.
Перемещаемся западнее…
Еще западнее…
Ссылка на карту
Mullach Lochan nan Gabhar (Ben Avon)
В породе так называемые чаши
Перемещаемся еще западнее:
Места эти представляют из себя вот такие пейзажи
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://s265.photobucket.com/user/foggie
climber/library/Scottish%20Hills%202/Ben nachie?sort=3&page=1
http://www.themodernantiquarian.com/use
r/6774
Bennachie, Беннетта – представляет собой ряд холмов в Абердиншир, Шотландия. Цепь холмов имеет несколько вершин, самая высокая из которых, волы Крейг, имеет высоту 528 м (1733 футов). Пик, который выделяется наиболее визуально является Mither Tap (518 м, 1699 футов) и с его вершины есть хорошие виды округи. Большинство вершин лежат вдоль направления восток / запад, за исключением Миллстоун Хилл (409 м).
Это был перевод с английского.
Вид с соседнего холма
Ссылка на карту
А вот на вершинах холмов есть вот такие матрацные останцы:
Трудно сказать, что за порода. По цвету похожа просто на бетон.
Спуск между двумя массивами
Гряда холмов с этими каменными возвышениями
Развалы камней когда-то обложили кладкой
Как видно, из этих камней когда-то состояла кладка мегалита и они были выше или их было больше.
Если это место добычи чего-то в прошлом, то чего? Оказывается, у подножья холмов есть залежи минерала Macaulayite – красный, землистый, моноклинной минерал, с химической формулой (Fe 3+, Al ) 24 Si 4 O 43 ( OH ) 2. Он был обнаружен в 1970 – х годах д – р Джефф Уилсон и назван в честь Маколея института в Абердин, Шотландия . Единственный известный источник macaulayite в мире – карьер у подножия Bennachie , Абердиншир
Не исключаю, что это продукты сгущения отвалов, хвостов при обогащении руды. С этой версией многие уже знакомы.
Перемещаемся западнее…
Еще западнее…
Ссылка на карту
Mullach Lochan nan Gabhar (Ben Avon)
В породе так называемые чаши
Перемещаемся еще западнее:
Места эти представляют из себя вот такие пейзажи
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://s265.photobucket.com/user/foggie
http://www.themodernantiquarian.com/use
Источник: sibved.livejournal.com